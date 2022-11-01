https://ukraina.ru/20221101/1040363918.html

Выборы у хозяев и трудовые повинности. Что ожидает украинцев в ноябре

Выборы у хозяев и трудовые повинности. Что ожидает украинцев в ноябре - 01.11.2022 Украина.ру

Выборы у хозяев и трудовые повинности. Что ожидает украинцев в ноябре

В ноябре 2022 года украинцев ожидает ряд изменений, которые связаны не только с боевыми действиями на востоке страны. В начале ноября должны состояться выборы в Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T09:39

2022-11-01T09:39

2022-11-01T09:40

украина

эксклюзив

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В ноябре 2022 года украинцев ожидает ряд изменений, которые связаны не только с боевыми действиями на востоке страны. В начале ноября должны состояться выборы в Конгресс США, которые могут повлиять на политическую ситуацию за океаном, а следовательно, косвенно повлияют и на ситуацию в зависимой от США Украине. Проще говоря, решимость Вашингтона воевать до последнего украинца и объемы поставок оружия Киеву, зависят не от самих украинцев, а от воли избирателей штата Кентукки. Власти Украины все же надеются, что еще старый состав Конгресса до нового года успеет принять и утвердить выделение Украины 50 миллиардов долларов на войну на следующий год.В ноябре Киев также ожидает поступления следующего транша от Евросоюза размером EUR2,5 млрд, как сообщил министр финансов Сергей Марченко. "Мы из макрофинансовой помощи, которую подписали на EUR9 млрд, получили EUR3 млрд. Сейчас ожидаем EUR2,5 млрд в ноябре и EUR0,5 млрд – в декабре", – сказал глава Минфина Украины, подчеркнув, что относительно выделения полной суммы в ЕС еще идут дебаты. По его словам, в Еврокомиссии уже планируется финансирование Украины на следующий год согласно заявленным президентом Урсулой фон дер Ляйен ориентирам: по EUR1,5 млрд ежемесячно и EUR18 млрд в целом на год, что покрыло бы почти 50% финансовых потребностей Украины, о которых объявил украинский Минфин. Большая часть этих средств будет являться кредитами. Киев надеется расплатиться по кредитам за счет замороженных на Западе российских средств.Украинский парламент в ноябре должен окончательно принять государственный бюджет на следующий год, который отражает не столько потребности страны, сколько пожелания западных партнеров. В целом это бюджет войны с массовым урезанием социальных расходов.С ноября для украинцев также подорожает новое жилье. С 1 ноября вводятся новые налоги на строительство и продажу жилья, которые в итоге поднимут цены на недвижимость. Повышение предусмотрено законом №2600. Отныне застройщикам придется платить 20% НДС по кассовому методу, а инвесторам – налоги с продажи жилья, в которое они вложили свои деньги. Поэтому девелоперы вынуждены будут повышать цены на жилье, а инвесторы либо часть сделок по продаже квартир будут совершать в тени, либо просто потеряют интерес к таким инвестициям. По инвесторам в частности ударят налоги, которые они должны платить при продаже жилья. Ведь не секрет, что многие состоятельные украинцы вкладывают деньги в строительство квартир не ради того, чтобы в них жить, а ради того, чтобы впоследствии их продать с наваром. По оценкам экспертов, таковых около 55% от общей численности покупателей. То есть больше половины нового жилья в Украине покупается с целью его дальнейшей перепродажи.С 1 ноября для украинцев также почти вдвое возрастет цена оформления загранпаспорта (с 252 до 496 гр) при оформлении за 10 дней и с 704 до 992 при оформлении за 7 дней.Поскольку ноябрь – самый холодный месяц осени, а отопление традиционно включали в октябре, миллионы украинцев с нетерпением ожидают, потеплеют ли наконец батареи в их квартирах. Примерно в 25% многоквартирных домов по Украине батареи на прошлой неделе чуть потеплели, остальные же украинцы пока довольствуются обещаниями местных властей. Из-за отключений электроэнергии многие даже не имеют возможности в эти дни воспользоваться электрообогревателем.В конце августа на Украине на три месяца продлили военное положение и мобилизацию. Срок истекает 21 ноября, но, скорее всего, они будут снова продлены на следующие три месяца. На днях главный военком Киева Юрий Максимов заявил, что повестку следует ждать всем мужчинам в возрасте до 60 лет. По его словам, рейды, во время которых выдают повестки, будут продолжаться. Выписать ее могут в любом месте и в любое время суток. "Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал", - заявил украинский военком, что можно считать косвенным признанием тяжелых потерь, которые надо теперь восполнять новым пушечным мясом.Кроме того, с 21 ноября вводится так называемая целевая мобилизация для ликвидации последствий военных действий. Речь идет о трудовых повинностях. Ранее на этот фронт работ пытались бросить безработных, но те предпочитают лишиться статуса безработного, но не заниматься тяжелым трудом за минимальную зарплату. С конца ноября мобилизовать на трудовые повинности могут любых мужчин и женщин, даже тех, у кого на данный момент еще есть работа. Таким образом, параллельно с отменой всех социальных гарантий, 8-часового рабочего дня, декретных и больничных, украинцы плавно подходят к самому настоящему рабскому труду, к которому их предков приучали еще немцы, вывозя на работы в Германию 80 лет назад.По прогнозу Укргидрометцентра, в середине ноября в Киеве уже возможен первый снег и заморозки. Синоптики Gismeteo дают аналогичный прогноз, подчеркивая, что в ноябре следует ожидать резких перепадов дневной и ночной температур. Без отопления или электричества в квартирах существовать будет уже не просто, поэтому обычным жителям можно лишь пожелать не замёрзнуть.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

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