Кочетков: РФ нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию - 01.11.2022 Украина.ру
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Кочетков: РФ нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию
Кочетков: РФ нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию - 01.11.2022 Украина.ру
Кочетков: РФ нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию
России нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию, удалить от управления экономикой, идеологией образования людей, которые находятся в непосредственной связи с Западом, сказал политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью Украина.ру
2022-11-01T05:23
2022-11-01T05:23
новости
россия
алексей кочетков
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По его мнению, Россия сможет достичь полного суверенитета "только во всеуслышание чётко заявив о наших национальных интересах".По его словам, РФ не просто освобождает дружественную Украину, она освобождает свои исконные русские земли и отторгнутую часть собственного народа.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221027/1040176039.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, алексей кочетков
Новости, Россия, Алексей Кочетков

Кочетков: РФ нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию

05:23 01.11.2022
 
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© РИА Новости . Евгения Новоженина
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России нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию, удалить от управления экономикой, идеологией образования людей, которые находятся в непосредственной связи с Западом, сказал политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью Украина.ру
По его мнению, Россия сможет достичь полного суверенитета "только во всеуслышание чётко заявив о наших национальных интересах".
Я думаю, для этого мы должны провести в стране полную не только военную мобилизацию, но и культурную, экономическую мобилизацию, полностью удалить от управления экономикой, идеологией образования людей, которые находятся в непосредственной связи с Западом, которые своё будущее связывают только с победой Запада и желают нашей стране поражения.
Алексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков
политолог, координатор общественного движения "Русский союз"
По его словам, РФ не просто освобождает дружественную Украину, она освобождает свои исконные русские земли и отторгнутую часть собственного народа.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Открытие Музея кино на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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