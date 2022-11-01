https://ukraina.ru/20221101/1040352053.html

Кочетков: РФ нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию

Кочетков: РФ нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию - 01.11.2022 Украина.ру

Кочетков: РФ нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию

России нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию, удалить от управления экономикой, идеологией образования людей, которые находятся в непосредственной связи с Западом, сказал политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью Украина.ру

2022-11-01T05:23

2022-11-01T05:23

2022-11-01T05:23

новости

россия

алексей кочетков

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По его мнению, Россия сможет достичь полного суверенитета "только во всеуслышание чётко заявив о наших национальных интересах".По его словам, РФ не просто освобождает дружественную Украину, она освобождает свои исконные русские земли и отторгнутую часть собственного народа.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221027/1040176039.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, алексей кочетков