Кочетков: РФ нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКнижный фестиваль "Красная площадь". День третий
России нужно провести полную военную, культурную и экономическую мобилизацию, удалить от управления экономикой, идеологией образования людей, которые находятся в непосредственной связи с Западом, сказал политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью Украина.ру
По его мнению, Россия сможет достичь полного суверенитета "только во всеуслышание чётко заявив о наших национальных интересах".
Я думаю, для этого мы должны провести в стране полную не только военную мобилизацию, но и культурную, экономическую мобилизацию, полностью удалить от управления экономикой, идеологией образования людей, которые находятся в непосредственной связи с Западом, которые своё будущее связывают только с победой Запада и желают нашей стране поражения.
По его словам, РФ не просто освобождает дружественную Украину, она освобождает свои исконные русские земли и отторгнутую часть собственного народа.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.