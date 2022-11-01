https://ukraina.ru/20221101/1040348838.html

Сон в осенний день. В Киеве ждут распада России и обсуждают, как будут составлять списки коллаборантов

Сон в осенний день. В Киеве ждут распада России и обсуждают, как будут составлять списки коллаборантов - 01.11.2022 Украина.ру

Сон в осенний день. В Киеве ждут распада России и обсуждают, как будут составлять списки коллаборантов

Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T08:49

2022-11-01T08:49

2022-11-01T08:50

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В Киеве политологи обсуждают, что можно будет считать победой Украины и какой будет страна после завершения конфликта. В частности, украинские эксперты отмечают, что после 24 февраля в украинском обществе "изменился консенсус". Об этом сказал политолог Олег Саакян на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник, 31 октября.Что такое победа по-украинскиПо его мнению, "до этого консенсусом значительной части общества было достижение мира", так, ключевые дискуссии в ходе избирательных кампаний шли вокруг "тезиса мира" - то теперь "общество уже не стремится к миру, оно стремится к победе". Он пояснил – к победе как пути к устойчивому миру, "который не провоцировал бы новых витков войны".Политолог полагает, что мир бывает "позитивный" и "негативный". В первом случае - это такой мир, "когда есть развитие, когда возвращается нормальность невоенного плана". А "негативный мир – это мир как не-война, мир, когда просто не стреляют". Нет войны, но нет и развития, нет возвращения к нормальной жизни для обычного украинца."И для Украины победа на сегодняшний день – это путь для достижения позитивного мира", - сказал Саакян. Он пояснил: если в течение восьми лет Украина выжидала, "когда Россия начнет стагнировать, соответственно, откроется окно возможностей для того, чтобы освободить территории". С 24 февраля ситуация изменилась. Сначала задачей Украины было выстоять, теперь же идет дискуссия, какими методами вернуть границы 1991 года.Политолог подчеркнул, что речь идет о возвращении к этим границам военным путем – договариваться, по его мнению, не получится, поскольку "Россия компромиссов не принимает, Россия говорит всегда языком ультиматумов…". Поэтому, продолжил Саакян, с Россией надо говорить на равных, а для этого - "надо освободить все территории".Впрочем, не обязательно этот гипотетический выход ВСУ к границам 1991 года приведет к окончанию войны, и потому "уже сейчас идет дискуссия, где та черта в ударах по территории России", продолжил политолог. Он напомнил, что "министр обороны Украины Резников уже поднимал вопрос демилитаризованной зоны внутри самой России"."В виртуальном пространстве уже победили"Саакян заявил, что в виртуальном пространстве Украина уже побеждает, развеивая "ряд мифов о России". В частности, по его мнению, уже развеяны мифы о военной силе России и о могуществе российских спецслужб, которые будто бы "имели в Украине полную волю", но – "провалились в моделировании ситуации".Россия теряет влияние на постсоветском пространстве, а в Европе поняли, что могут существовать и без России, не рассчитывая на российские энергоресурсы, считает политолог. По его словам, Россия теперь рассматривается Европой как угроза, тогда как "Украина стала границей европейской цивилизации". Более того, Саакян считает, что "частью победы Украины есть и будет проектирование будущего России" - чтобы предотвратить "экспорт хаоса" на территорию Украины. Он отметил, что такое "проектирование" Киевом уже начато – например, признанием суверенитета Ичкерии."Таким образом Украина уже сейчас начала формировать нормативно-правовые рамки переформатирования России. Именно к этому решению и к той нормативной базе, которая под него подведена… потом будут апеллировать и другие национальные республики в России, когда начнется процесс фрагментации Российской Федерации", - заявил Саакян.В свою очередь, принимавший участие в конференции политический эксперт Константин Матвиенко отметил, что можно будет отдельно обсудить будущее "пост-российского пространства". Что до будущего Украины, то, по его мнению, важна реформа децентрализации – и "после украинской победы" именно территориальные общины будут проводить перепись местного населения, составлять списки избирателей и… списки тех, кто обвиняется в коллаборационизме. По мнению эксперта, предстоит обсудить роль партий и пр.Закончат до конца года?Но до "украинской победы", какой ее видят в Киеве, еще нужно дожить. Пока что по многим признакам выясняется, что противоборствующие стороны не рассчитывали на столь длительное противостояние. Об этом сказал политолог Вадим Карасев в эфире канала Politeka. По его словам, "многие в мире и в России" хотят заморозить вооруженный конфликт – "либо установит перемирие, либо мир… в идеальном случае"."Никто не готов был на такую длинную войну, еще и переводить ее в следующий (2023 – Ред.) год", - сказа политолог. Он добавил, что Украина готова воевать, но не стоит забывать, что воюет она за счет военно-технической, военно-информационной, экономической, финансовой помощи Запада."Если Запад начнет сокращать помощь, то и у нас могут возникнуть проблемы", - сказал Карасев. По его мнению, между Россией и Украиной может быть установлен режим "холодного мира" или "холодной войны" - установлен "на десять и более лет". При этом единственной надежной гарантией безопасности Украины может бать создание своей атомной бомбы – возможности для этого у Украины есть, но Россия давит на Запад с тем, чтобы он не дал Киеву разрешения на свою ядерную программу, отметил эксперт.По мнению Карасева, русские сейчас хотят "деэскалировать конфликт", выстраивают линию обороны от Херсона и до Луганска, чтобы зафиксировать свои территориальные завоевания – "на большее они сейчас не рассчитывают", поскольку ресурсов для наступления сейчас нет. А дальше все будут готовиться к следующему обострению, которое случится, возможно, через 10 лет. А сейчас – "никто не готов воевать в долгую"."Война будет закончена. До конца года войну закончат", - сделал прогноз Карасев, добавив, что он об этом говорил уже давно. А потом что? "Будет послевоенный мир, вот такой – ни войны, ни мира, холодный мир или холодная война… Гонка вооружений, милитаризация общества", - продолжил политолог. Он добавил, что такая "холодная война" между Украиной и Россией может напоминать ситуацию израильско-палестинского или индо-пакистанского конфликтов.РезюмеОчевидно, что даже украинские политологи, то есть наиболее квалифицированные и подготовленные в политологическом эксперты, находятся в виртуальном ими же выдуманном украинском мире, где победа близка, а враг вот-вот будет повержен, где Европа УЖЕ избежала энергетической зависимости и экономической ситагнации.Беда только в том, что именно на Украине почти полностью (и не только в результате спецоперации) разрушена экономика, деформированы под нацистский уклад мораль и идеология, воспроизводящая по сути нацистские лозунг "Украина прежде всего", что именно на Украине почти на 50 процентов в результате ударов российских войск разрушена энергетика, а сами украинские войска могут активно действовать при беспрецедентной финансовой, оружейной, разведывательной и проч. видов поддержки Запада .Это всё находится вне поля обсуждения политологов, пребывающих по сути в самоуспокоительном сомнабулическом с точки зрения политологии и экономики состоянии. И приведенные в этой статье цитаты как раз доказывают этот тезис.Отметим, что о вероятном завершении конфликта уже до конца года говорит и российский экономист Михаил Хазин. По его мнению, соответствующие договоренности достигнуты и решение об этом уже принято теми, кто реально принимает решения. Но обстоятельства завершения конфликта могут быть совсем не такими, какими видят это в Киеве.

https://ukraina.ru/20221028/1040228803.html

https://ukraina.ru/20221027/1040201732.html

https://ukraina.ru/20221028/1040229957.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, рф, запад, политика, экономика