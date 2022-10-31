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"Лучший президент" Бразилии возвращается. Почему Зеленскому стоит беспокоиться

"Лучший президент" Бразилии возвращается. Почему Зеленскому стоит беспокоиться - 31.10.2022 Украина.ру

"Лучший президент" Бразилии возвращается. Почему Зеленскому стоит беспокоиться

Бразилия 30 октября поставила точку в главной политической интриге — победу на выборах президента одержал социалист Луис Инасиу Лула да Силва, который занимал... Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T16:07

2022-10-31T16:07

2022-10-31T16:44

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бразилия

президентские выборы

россия

украина

спецоперация

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Бразилия 30 октября поставила точку в главной политической интриге — победу на выборах президента одержал социалист Луис Инасиу Лула да Силва, который занимал президентский пост дважды (с 2003 по 2010 годы). Лула оторвался от действующего главы государства, консерватора Жаира Болсонару, всего на 1,8% (50,9% против 49,1%) — или 2,1 млн голосов. Причём и в первом, и во втором турах президентских выборов была похожая картина: сначала вперёд вырвался Болсонару, но затем Лула его догнал и перегнал.Тысячи сторонников победившего кандидата устроили празднование в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, надели карнавальные костюмы, пели песню «Уже настало время Жаиру уходить», скандировали «Болсонару — в тюрьму». В столице обстановка была спокойнее: избиратели, поддерживающие Лулу, размахивали флажками, сигналили из машин, а голосовавшие за Болсонару, узнав о его проигрыше, разошлись, не устраивая акций протеста.Сам глава государства, не сумевший переизбраться на второй срок, как рассказали источники газеты Folha de S.Paulo, провёл вторую половину дня со старшим сыном сенатором Флавиу Болсонару, координировавшим его предвыборную кампанию, отказался от общения по телефону с министрами и, по словам адъютанта, пошёл спать. Освещение во дворце Алворада — резиденции президента Бразилии — погасло в 22:06 по местному времени.Политический камбэк, которого ждали многиеПобедителю президентских выборов было точно не до сна.«(В предвыборной борьбе нам. — Ред.) противостоял весь государственный аппарат, поставленный на службу действующему главе государства. Как гражданин я смог возродиться после того, как меня пытались закопать заживо», — заявил Лула да Силва, выступая перед своими сторонниками в Сан-Паулу после объявления результатов второго тура голосования.В 2017 году суд приговорил политика к 9,5 годам заключения, позже срок был увеличен до 12 лет по делу о коррупции и отмывании денег. В 2019 году Верховный суд Бразилии снял с бывшего президента, который провёл в тюрьме 580 дней, все обвинения, и он смог выдвинуть свою кандидатуру на нынешних выборах.В конце 2021 года 51% участников опроса социологической службы Datafolha назвал Лула да Силву лучшим президентом, когда-либо правившим в Бразилии.Незадолго до начала митинга в Сан-Паулу новый старый президент в Twitter обозначил приоритеты на свой 3-й президентский срок: «Наше самое неотложное обязательство — снова покончить с голодом. Мы не можем считать нормальным, что миллионам мужчин, женщин и детей в этой стране нечего есть или что они потребляют меньше калорий и белка, чем необходимо. Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать».И без того сложную ситуацию в стране усугубила пандемия COVID-19. В 2021 году, согласно информации Бразильской исследовательской сети в сфере продовольственного и продуктового суверенитета и безопасности (Red Penssan), голодали 19 млн человек, больше половины населения — 55,2% — не могли регулярно питаться трижды в день, для сравнения, в 2018-м таких насчитывалось 36,7%, а в 2013-м — 22,9%. И это при том, что Бразилия — крупнейший в Латинской Америке производитель продуктов питания.Главный лозунг предвыборной кампании Лула да Силвы так и звучал: «Включить бедного человека в бюджет». Ему предстоит не только улучшить качество жизни соотечественников, но и объединить общество, которое крайне поляризировано. Состоявшиеся выборы тому подтверждение — кандидаты в президенты получили почти равное количество голосов. Лула да Силва пообещал, что будет руководить страной в интересах всего общества, а не только своих избирателей.«Нет двух Бразилий. Мы одна нация», — подчеркнул он.Будущее правительство, по словам избранного президента, намерено восстановить доверие к стране, её предсказуемость и стабильность, чтобы инвесторы могли снова поверить в Бразилию.Во время правления президента-социалиста Бразилия зарекомендовала себя как надёжную для инвестиций страну, погасила внешний долг, повысила роль на региональном и мировом уровне, снизила уровень бедности благодаря реализации социальных проектов.«Общаясь с разными мировыми лидерами, я слышу, что они соскучились по Бразилии. По той независимой Бразилии, которая разговаривала на равных с самыми богатыми и могущественными государствами. И той, которая в то же самое время помогала развитию самых бедных стран. Сегодня мы говорим миру о том, что Бразилия возвращается. Что Бразилия слишком велика, чтобы исполнять эту грустную роль международного изгоя», — заявил Лула да Силва.К внешнеполитическим приоритетам своей деятельности на новом президентском сроке он отнёс заключение более справедливых торговых соглашений, возобновление партнёрства с США и Евросоюзом. Вашингтон и Старый свет также выражают заинтересованность к сотрудничеству с латиноамериканской республикой, о чём в поздравлениях избранному президенту заявили американский лидер Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза и другие мировые лидеры.Чего ждать РоссииПрезидент РФ Владимир Путин в телеграмме новому бразильскому коллеге, с которым давно знаком, подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет Лула да Силвы, а также выразил надежду на дальнейшее развитие конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях.Взаимодействие России и Бразилии продолжилось бы вне зависимости от исхода голосования.«Мы в хороших отношениях с господином Лулой, мы в хороших отношениях с господином Болсонару, мы не вмешиваемся во внутриполитические процессы. И это самое главное», — сказал российский лидер на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября.В период правления Лулы да Силвы отношения РФ и Бразилии вышли на самый высокий уровень стратегического партнёрства как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза, БРИКС, G20, Совета Безопасности ООН, а при Болсонару удалось сохранить почти весь объём сотрудничества, убедить его во взаимовыгодности, а после его февральского визита в Россию отношения стали более чем тесные дружеские, к тому же по итогам 2021 года товарооборот достиг рекордного уровня — $ 7,5 млрд.Стороны в частности работают над проектами в сфере энергетики, в том числе атомной, агропромышленном секторе, строительства железной дороги, уточнил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий в интервью РИА «Новости» в начале октября. Сложно переоценить значение российских удобрений для Бразилии — супердержавы по производству сельскохозяйственной продукции, при нынешнем уровне развития АПК латиноамериканская республика способна удовлетворить нужды более миллиарда человек, то есть значительной части мирового населения.Кроме того, несмотря на давление США и всего Запада, Болсонару, хоть и придерживается прозападных взглядов, не ввёл санкции против РФ из-за военной спецоперации на Украине. Лула да Силва, как говорил в августе его советник Селсу Аморим, ранее возглавлявший министерства обороны и иностранных дел, также не намерен присоединяться к ограничительным мерам в отношении Москвы.«Мне кажется, что в Бразилии отдают себе отчёт о реальных причинах, которые привели к специальной военной операции. Да, у них есть принципиальная позиция, которая закреплена в голосовании по резолюции Генассамблеи с осуждением наших действий на Украине, но также есть то, что мы отмечаем как факт, свидетельствующий о понимании бразильцами наших озабоченностей, — это отрицание санкционного режима, всех попыток вывести нас из системы международных организаций. Мы высоко ценим это понимание и это взаимодействие», — заявил Лабецкий.28 февраля Болсонару заявил, что его страна не поддержит в ООН проект резолюции, осуждающей Россию и предусматривающей расширение санкционного режима. Однако 2 марта проголосовала за соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Будучи непостоянным членом, на заседании Совета Безопасности ООН в конце сентября Бразилия воздержалась на голосовании по проекту резолюции авторства США и Албании, осуждающей референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, но на Генеральной Ассамблее ООН спустя пару недель поддержала доработанную версию этого документа (правда, в результате внесения правок из текста вычеркнули пункт об «аннексии Крыма» и добавили призыв к диалогу сторон конфликта на Украине).Выступая 20 сентября на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Болсонару заявил о бесполезности антироссийских санкций в контексте урегулирования ситуации на Украине и их вреде для многих стран мира. Вернуть мир на Украину можно исключительно дипломатическим путём, убеждён политик, в первую очередь необходимы незамедлительное прекращение огня, защита гражданского населения и некомбатантов, сохранение инфраструктуры, имеющей критическое значение в плане оказания помощи населению, и поддержание всех каналов диалога между сторонами конфликта.В июле Зеленский в интервью порталу Globo сообщил, что Болсонару в телефонном разговоре заявил ему о нейтральной позиции Бразилии в украинском конфликте. А в преддверии той беседы бразильский лидер сказал в интервью телеканалу CNN: «Я знаю, каким должно бы быть решение вопроса, но я не буду забегать вперёд. Как закончилась война Аргентины с Великобританией в 1982 году? Вот куда это идёт. Сожалеем, но правда в том, что есть вещи, причиняющие боль, но это надо понять».Стоит напомнить, что в 1982 году британский военный контингент высадился на Фолклендских островах (в аргентинском варианте — Мальвинские), входящих в состав Аргентины, в конечном итоге аргентинцам пришлось капитулировать. Таким образом, Болсонару намекает, что ВСУ нужно отступить для завершения конфликта.Что касается Лулы да Силвы, своё мнение по украинскому вопросу и отношениям с Россией он подробно изложил в интервью журналу The Time 4 мая.«Люди лишь разжигают ненависть к Путину, но это не решит проблему! Нам необходимо достичь соглашения, а люди всё больше разжигают конфликт. Сначала вы поощряете этого парня (Зеленского. — Ред.), и он воображает, что он вишенка на вашем торте. Нам необходимо вести серьёзный разговор: "Хорошо, вы отличный комедийный актёр, но давайте не будем развязывать конфликт для того, чтобы вы могли чаще мелькать в телевизоре". И нам нужно было сказать Путину: "У вас есть много оружия, но вам не нужно применять его на Украине. Давайте поговорим!"», — заявил он.Избранный президент Бразилии уверен, что Зеленский хотел войны, иначе должен был продолжать переговоры, а также мог бы сказать: «Хорошо, давайте на некоторое время перестанем говорить о вступлении в НАТО, о вступлении в Евросоюз, давайте сначала обсудим более важные вопросы».«Я не знаю президента Украины, но его поведение немного странное. Он как будто часть спектакля. Он по телевидению утром, днём и ночью. Он в британском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте, в итальянском парламенте, как будто он ведёт политическую кампанию, а ему бы следовало быть за столом переговоров», — добавил Лула да Силва.На пресс-конференции для иностранных СМИ в конце августа политик выразил надежду на то, что война между Россией и Украиной закончится к моменту, когда он станет президентом, тогда он будет намного спокойнее, а если нет, то Бразилия сделает всё возможное, поговорит со всеми главами государств, чтобы вновь восстановить мир, ведь никто не заинтересован в войне.По мнению профессора международных отношений Папского католического университета Рио-де-Жанейро Паулу Сержиу Вробела, правительство Лулы, который был достаточно критичным в отношении Украины и Зеленского и выражал симпатию в отношении президента Путина, может сделать небольшой пророссийской поворот, это будет зависеть от того, кто возглавит МИД Бразилии.Учёный секретарь Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Николай Иванов обращает внимание на такой важный аспект российско-бразильских отношений, как БРИКС: переизбрание на второй срок Болсонару не означало бы ухудшения ситуации, но всё же Лула да Силва был одним из организаторов этого международного формата и в любом случае БРИКС будет гораздо более стабильной в период его правления.Кроме того, в контексте украинского кризиса для России выгоднее приход к власти человека, занимающего явно антинацистскую позицию, а Болсонару называл своим идеалом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера — мало ли как дальше может повернуться позиция нынешнего бразильского президента по отношению к Украине.Бразилия – одна из наиболее динамически развивающихся стран, поэтому занимает важное место в системе международных отношений. Более того, её значение на ближайшее время возрастает с учётом статуса непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2022−2023 годах, а в этом формате каждый голос на вес золото.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, бразилия, президентские выборы, россия, украина, спецоперация