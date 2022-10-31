https://ukraina.ru/20221031/1040337769.html
Александр Перенджиев: кто он
Александр Перенджиев: кто он - 31.10.2022 Украина.ру
Александр Перенджиев: кто он
Российский военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Георгия Плеханова. Кандидат политических... Украина.ру, 31.10.2022
2022-10-31T15:05
2022-10-31T15:05
2022-10-31T15:05
эксперт
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Российский военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Георгия Плеханова. Кандидат политических наук.В 1987 г. закончил Новороссийский коммунально-строительный техникум по специальности: "Водоснабжение, канализация и очистка вод".В 1991 г. – Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище по специальности: "социальный педагог-психолог".Проходил службу в Вооруженных силах СССР и РФ. После службы работал ведущим специалистом кафедры политологии и социальных коммуникаций Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова.В данный момент является доцентом кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Выступает на телевидении, радио и в печатных изданиях по вопросам оценки текущих политических событий в мире и в России. Прежде всего по таким темам, как: "Борьба с экстремизмом и терроризмом", "Международная ядерная безопасность", "Международная безопасность", "Международные отношения", "Деятельность силовых структур", "Воспитание военнослужащих-мусульман в Вооруженных Силах РФ", "События в Ливии, Сирии, на Украине".Имеет ряд военных и гражданских государственных наград.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт
Российский военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Георгия Плеханова. Кандидат политических наук.
В 1987 г. закончил Новороссийский коммунально-строительный техникум по специальности: "Водоснабжение, канализация и очистка вод".
В 1991 г. – Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище по специальности: "социальный педагог-психолог".
Проходил службу в Вооруженных силах СССР и РФ. После службы работал ведущим специалистом кафедры политологии и социальных коммуникаций Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова.
В данный момент является доцентом кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.
Выступает на телевидении, радио и в печатных изданиях по вопросам оценки текущих политических событий в мире и в России. Прежде всего по таким темам, как: "Борьба с экстремизмом и терроризмом", "Международная ядерная безопасность", "Международная безопасность", "Международные отношения", "Деятельность силовых структур", "Воспитание военнослужащих-мусульман в Вооруженных Силах РФ", "События в Ливии, Сирии, на Украине".
Имеет ряд военных и гражданских государственных наград.