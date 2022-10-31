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Александр Перенджиев: кто он

Александр Перенджиев: кто он - 31.10.2022 Украина.ру

Александр Перенджиев: кто он

Российский военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Георгия Плеханова. Кандидат политических... Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T15:05

2022-10-31T15:05

2022-10-31T15:05

эксперт

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Российский военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Георгия Плеханова. Кандидат политических наук.В 1987 г. закончил Новороссийский коммунально-строительный техникум по специальности: "Водоснабжение, канализация и очистка вод".В 1991 г. – Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище по специальности: "социальный педагог-психолог".​Проходил службу в Вооруженных силах СССР и РФ. После службы работал ведущим специалистом кафедры политологии и социальных коммуникаций Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова.В данный момент является доцентом кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. ​Выступает на телевидении, радио и в печатных изданиях по вопросам оценки текущих политических событий в мире и в России. Прежде всего по таким темам, как: "Борьба с экстремизмом и терроризмом", "Международная ядерная безопасность", "Международная безопасность", "Международные отношения", "Деятельность силовых структур", "Воспитание военнослужащих-мусульман в Вооруженных Силах РФ", "События в Ливии, Сирии, на Украине".Имеет ряд военных и гражданских государственных наград.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт