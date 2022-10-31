https://ukraina.ru/20221031/1040332284.html
Аксенов анонсировал национализацию трех связанных с Киевом предприятий в Крыму
Аксенов анонсировал национализацию трех связанных с Киевом предприятий в Крыму - 31.10.2022 Украина.ру
Аксенов анонсировал национализацию трех связанных с Киевом предприятий в Крыму
Власти Крыма приступили к национализации имущества украинских предпринимателей. Об этом 31 октября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале
2022-10-31T13:43
2022-10-31T13:43
2022-10-31T13:43
новости
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аксенов
национализация
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Аксенов поручил национализировать имущество предприятий, связанных с Украиной. Решение будет подписано 1 ноября, заявил он. Национализации подлежит имущество: Работников предприятий не будут увольнять. Санкции применят по отношению к уполномоченным представителям акционеров, "которые выполняли волю киевских руководителей", добавил Аксенов. ОАО "Судостроительный завод "Залив" - бывшее украинское руководство российского судостроительного завода в Керчи. Акционеры не признали воссоединение Крыма с Россией, и заявили о рейдерском захвате предприятия. По данным из открытых источников, более 10% акций предприятия принадлежат офшору "Форт Ассет Менеджмент Лимитед".ООО "РусЛайн Ко" - компания, зарегистрированная в Подмосковье. По данным из открытых источников, 99,99% уставного капитала принадлежали офшору "Дром Венчерс лимитед". Предполагается, что конечные бенефициары - украинские бизнесмены супруги Александр и Галина Герега. Компания якобы владеет сетью строительных супермаркетов "Новацентр". "Стройиндустрия" - крупнейший производитель цемента. Накануне на предприятии ввели временную администрацию. До 2014 года "Стройиндустрия" принадлежала бывшему главе МЧС Украины Давиду Жвании.По словам председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, предприятия в Бахчисарае и "Новацентр" приносят прибыль украинскому предпринимателю Сергею Таруте.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, аксенов, национализация, россия
Новости, Крым, Аксенов, национализация, Россия
Аксенов анонсировал национализацию трех связанных с Киевом предприятий в Крыму
Власти Крыма приступили к национализации имущества украинских предпринимателей. Об этом 31 октября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале
Аксенов поручил национализировать имущество предприятий, связанных с Украиной. Решение будет подписано 1 ноября, заявил он.
"Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция", - заявил Аксенов.
Национализации подлежит имущество:
—ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"),
—АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия",
—ОАО "Судостроительный завод "Залив".
Работников предприятий не будут увольнять. Санкции применят по отношению к уполномоченным представителям акционеров, "которые выполняли волю киевских руководителей", добавил Аксенов.
ОАО "Судостроительный завод "Залив" - бывшее украинское руководство российского судостроительного завода в Керчи. Акционеры не признали воссоединение Крыма с Россией, и заявили о рейдерском захвате предприятия. По данным из открытых источников, более 10% акций предприятия принадлежат офшору "Форт Ассет Менеджмент Лимитед".
ООО "РусЛайн Ко" - компания, зарегистрированная в Подмосковье. По данным из открытых источников, 99,99% уставного капитала принадлежали офшору "Дром Венчерс лимитед". Предполагается, что конечные бенефициары - украинские бизнесмены супруги Александр и Галина Герега. Компания якобы владеет сетью строительных супермаркетов "Новацентр".
"Стройиндустрия" - крупнейший производитель цемента. Накануне на предприятии ввели временную администрацию. До 2014 года "Стройиндустрия" принадлежала бывшему главе МЧС Украины Давиду Жвании.
По словам председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, предприятия в Бахчисарае и "Новацентр" приносят прибыль украинскому предпринимателю Сергею Таруте.