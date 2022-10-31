https://ukraina.ru/20221031/1040332284.html

Аксенов анонсировал национализацию трех связанных с Киевом предприятий в Крыму

Аксенов анонсировал национализацию трех связанных с Киевом предприятий в Крыму - 31.10.2022 Украина.ру

Аксенов анонсировал национализацию трех связанных с Киевом предприятий в Крыму

Власти Крыма приступили к национализации имущества украинских предпринимателей. Об этом 31 октября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале

2022-10-31T13:43

2022-10-31T13:43

2022-10-31T13:43

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Аксенов поручил национализировать имущество предприятий, связанных с Украиной. Решение будет подписано 1 ноября, заявил он. Национализации подлежит имущество: Работников предприятий не будут увольнять. Санкции применят по отношению к уполномоченным представителям акционеров, "которые выполняли волю киевских руководителей", добавил Аксенов. ОАО "Судостроительный завод "Залив" - бывшее украинское руководство российского судостроительного завода в Керчи. Акционеры не признали воссоединение Крыма с Россией, и заявили о рейдерском захвате предприятия. По данным из открытых источников, более 10% акций предприятия принадлежат офшору "Форт Ассет Менеджмент Лимитед".ООО "РусЛайн Ко" - компания, зарегистрированная в Подмосковье. По данным из открытых источников, 99,99% уставного капитала принадлежали офшору "Дром Венчерс лимитед". Предполагается, что конечные бенефициары - украинские бизнесмены супруги Александр и Галина Герега. Компания якобы владеет сетью строительных супермаркетов "Новацентр". "Стройиндустрия" - крупнейший производитель цемента. Накануне на предприятии ввели временную администрацию. До 2014 года "Стройиндустрия" принадлежала бывшему главе МЧС Украины Давиду Жвании.По словам председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, предприятия в Бахчисарае и "Новацентр" приносят прибыль украинскому предпринимателю Сергею Таруте.

https://ukraina.ru/20221018/1039885115.html

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