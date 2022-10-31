https://ukraina.ru/20221031/1040330651.html

Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного объекта

Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного объекта - 31.10.2022 Украина.ру

Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного объекта

Одна ракета попала по промышленному предприятию в Кривом Роге (Днепропетровская область), сообщает 31 октября в своем Facebook* мэр города Александр Вилкул

2022-10-31T13:40

2022-10-31T13:40

2022-10-31T13:40

новости

днепропетровская область

кривой рог

промышленность

ракетный удар

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По его словам, две другие ракеты, выпущенные по той же цели, были сбиты ПВО.Он также предупредил земляков о том, что "ожидается еще несколько волн ракетных ударов" в этот день.Ранее губернатор области Валентин Резниченко сообщил о значительных повреждения критической инфраструктуры в Днепре (Днепропетровске) и Павлограде.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20221031/1040328513.html

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новости, днепропетровская область, кривой рог, промышленность, ракетный удар