Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного объекта - 31.10.2022 Украина.ру
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Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного объекта
Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного объекта - 31.10.2022 Украина.ру
Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного объекта
Одна ракета попала по промышленному предприятию в Кривом Роге (Днепропетровская область), сообщает 31 октября в своем Facebook* мэр города Александр Вилкул
2022-10-31T13:40
2022-10-31T13:40
новости
днепропетровская область
кривой рог
промышленность
ракетный удар
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По его словам, две другие ракеты, выпущенные по той же цели, были сбиты ПВО.Он также предупредил земляков о том, что "ожидается еще несколько волн ракетных ударов" в этот день.Ранее губернатор области Валентин Резниченко сообщил о значительных повреждения критической инфраструктуры в Днепре (Днепропетровске) и Павлограде.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20221031/1040328513.html
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новости, днепропетровская область, кривой рог, промышленность, ракетный удар
Новости, Днепропетровская область, Кривой Рог, промышленность, ракетный удар

Власти Кривого Рога сообщили о повреждении промышленного объекта

13:40 31.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0/Catrifle / Перейти в фотобанкАлександр Вилкул
Александр Вилкул - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0/Catrifle
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Одна ракета попала по промышленному предприятию в Кривом Роге (Днепропетровская область), сообщает 31 октября в своем Facebook* мэр города Александр Вилкул
По его словам, две другие ракеты, выпущенные по той же цели, были сбиты ПВО.
Он также предупредил земляков о том, что "ожидается еще несколько волн ракетных ударов" в этот день.
Ранее губернатор области Валентин Резниченко сообщил о значительных повреждения критической инфраструктуры в Днепре (Днепропетровске) и Павлограде.
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
13:12
Премьер Украины сообщил о повреждениях 18 энергообъектов страныВ результате ракетного удара по объектам инфраструктуры в десяти областях Украины, сотни населенных пунктов остались без света. Об этом 31 октября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
 
НовостиДнепропетровская областьКривой Рогпромышленностьракетный удар
 
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