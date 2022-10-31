Премьер Украины сообщил о повреждениях 18 энергообъектов страны - 31.10.2022 Украина.ру
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Премьер Украины сообщил о повреждениях 18 энергообъектов страны
Премьер Украины сообщил о повреждениях 18 энергообъектов страны - 31.10.2022 Украина.ру
Премьер Украины сообщил о повреждениях 18 энергообъектов страны
В результате ракетного удара по объектам инфраструктуры в десяти областях Украины, сотни населенных пунктов остались без света. Об этом 31 октября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2022-10-31T13:12
2022-10-31T13:12
новости
денис шмыгаль
украина
энергетика
удар
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На Украине в результате ударов ракетами и беспилотниками повреждены 18 объектов критической инфраструктуры, из которых большинство - энергетические. Украинские власти зафиксировали попадания в десяти регионах страны. "Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. Последствия могли быть гораздо хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более чем 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44", - сообщил Шмыгаль. В Киевской, Днепропетровской, Харьковской и украинской части Запорожской области продолжаются локальные аварийные отключения электричества. Последствия ударов ликвидируют ремонтные бригады.Ранее молдавские власти заявили о падении сбитой украинской ПВО ракеты на территории Молдавии. В Винницкой области после работы ПВО ракета упала на гражданские объекты. Сейчас идет методичное уничтожение критической инфраструктуры Украины, потому что все понимают, что, уничтожая некоторые объекты, РФ достигает временного результата, они все равно их пытаются восстановить. И уничтожение будет вестись до тех пор, пока у противника не закончатся все запасные части и агрегаты, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
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новости, денис шмыгаль, украина, энергетика, удар
Новости, Денис Шмыгаль, Украина, энергетика, удар

Премьер Украины сообщил о повреждениях 18 энергообъектов страны

13:12 31.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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В результате ракетного удара по объектам инфраструктуры в десяти областях Украины, сотни населенных пунктов остались без света. Об этом 31 октября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
На Украине в результате ударов ракетами и беспилотниками повреждены 18 объектов критической инфраструктуры, из которых большинство - энергетические. Украинские власти зафиксировали попадания в десяти регионах страны.
"Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. Последствия могли быть гораздо хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более чем 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44", - сообщил Шмыгаль.
В Киевской, Днепропетровской, Харьковской и украинской части Запорожской области продолжаются локальные аварийные отключения электричества. Последствия ударов ликвидируют ремонтные бригады.
Ранее молдавские власти заявили о падении сбитой украинской ПВО ракеты на территории Молдавии. В Винницкой области после работы ПВО ракета упала на гражданские объекты.
Сейчас идет методичное уничтожение критической инфраструктуры Украины, потому что все понимают, что, уничтожая некоторые объекты, РФ достигает временного результата, они все равно их пытаются восстановить. И уничтожение будет вестись до тех пор, пока у противника не закончатся все запасные части и агрегаты, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии
12:42
Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии - МВДМолдавские полицейские подтвердили информацию о падении сбитой украинскими войсками ракеты на приграничной территории Молдавии. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе МВД республики
 
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