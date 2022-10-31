"Худшая зима в истории". Деэлектрификация Украины продолжается - 31.10.2022 Украина.ру
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"Худшая зима в истории". Деэлектрификация Украины продолжается
"Худшая зима в истории". Деэлектрификация Украины продолжается - 31.10.2022 Украина.ру
"Худшая зима в истории". Деэлектрификация Украины продолжается
Утром в понедельник, 31 октября, практически на всей территории Украины, подконтрольной киевскому режиму, была объявлена воздушная тревога. ВС РФ в очередной... Украина.ру, 31.10.2022
2022-10-31T13:24
2022-10-31T13:37
эксклюзив
сво
атомная электростанция
украина
блэкаут
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Утром в понедельник, 31 октября, практически на всей территории Украины, подконтрольной киевскому режиму, была объявлена воздушная тревога. ВС РФ в очередной раз нанесли точечные удары по объектам критической инфраструктуры. Местные власти сообщают о вынужденных отключениях подачи электроэнергии.Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале сообщил, что из-за массированных обстрелов в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.Так, в результате утренних обстрелов без света осталась часть Киевской области. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей региона приготовиться к длительному отсутствию электроэнергии.В свою очередь пресс-служба КГГА сообщает, что энергетики делают все необходимое, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир киевлян. По некоторым данным, в Киеве прогремели не менее десяти взрывов. Часть микрорайонов столицы остаются не только без света, но и без водоснабжения. По информации местных СМИ, в Киеве и области возникли также перебои с мобильной связью.Как передает "Суспільне" со ссылкой на информацию полиции, вследствие работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди и повреждены здания.Были "прилеты" в Харькове. Глава областной администрации Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области находиться в укрытиях. Позднее он сообщил: "В регионе повреждены объекты критической инфраструктуры. Потому возможны перебои со светом. Пострадавших на данный момент нет".Харьковские паблики сообщили утром в понедельник о том, что в городе остановлена работа метрополитена. Эту информацию позднее подтвердил и мэр города Игорь Терехов. "После утренних прилетов ситуация в Харькове довольно сложная. Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт", - написал он в своем телеграм-канале. Кроме того, в городе есть проблемы с водоснабжением.ПВО работала в Полтавской области. Без света осталась часть Черкасской области. Глава областной администрации Игорь Табурец сообщил, что это произошло в результате атаки на один из объектов критической инфраструктуры (судя по всему, в Уманской районе – Ред.). Работают аварийные службы.В Запорожье тоже начались отключения света из-за обстрела объекта критической инфраструктуры. Как сообщает секретарь горсовета Анатолий Куртев, информация относительно пострадавших и относительно масштабов повреждений уточняется. Издание "Страна" со ссылкой на местные паблики пишет о взрыве и пожаре в районе плотины ДнепроГЭС. Там "поднимается большой столб дыма".О повреждении критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов сообщают местные власти в Черновицкой области. Жителей призвали ни в коем случае не фотографировать места взрывов. Однако, на кадрах, опубликованных в сети вопреки этим призывам, местные жители указывают, что прилеты были в районе Днестровской ГЭС, возле границы с Молдавией. Ранее по этом региону удары не наносились.Власти Кривого Рога оповестили о попадании ракет в энергетический объект в районе Светловодска.Глава администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что сбитая ракета упала на гражданский объект, есть разрушения, но – "погибших и раненых нет".Об ударах по объектам энергетической инфраструктуры сообщил в своем блоге глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.Власти Львовской области сообщают, что "сбили ракеты врага", но призывают граждан оставаться в укрытиях.Удав по объектам инфраструктуры действительно был массированным. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в своем блоге о десятках ракетах, которые были зафиксированы в небе. В связи с ракетными ударами в СНБО призвали украинцев не поддаваться панике, не создавать искусственного ажиотажа в аптеках и магазинах, не распространять непроверенной информации, не публиковать фото и видео с мест прилетов.ВС РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране, отмечает РИА Новости.Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября заявил, что в результате этих атак с 10 октября в стране разрушены 30% электростанций, что привело к массовому отключению электроэнергии. Позднее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью Handelsblatt заявил, что сейчас разрушены уже около 40% энергетической инфраструктуры Украины, не осталось работающих нефтеперерабатывающих заводов. По мнению Витренко, если Россия не прекратит наносить удары, то украинцев ожидает "худшая зима в нашей истории".
https://ukraina.ru/20221031/1040319011.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, атомная электростанция, украина, блэкаут
Эксклюзив, СВО, атомная электростанция, Украина, блэкаут

"Худшая зима в истории". Деэлектрификация Украины продолжается

13:24 31.10.2022 (обновлено: 13:37 31.10.2022)
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP / Kostiantyn Liberov
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Утром в понедельник, 31 октября, практически на всей территории Украины, подконтрольной киевскому режиму, была объявлена воздушная тревога. ВС РФ в очередной раз нанесли точечные удары по объектам критической инфраструктуры. Местные власти сообщают о вынужденных отключениях подачи электроэнергии.
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале сообщил, что из-за массированных обстрелов в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.
Так, в результате утренних обстрелов без света осталась часть Киевской области. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей региона приготовиться к длительному отсутствию электроэнергии.
В свою очередь пресс-служба КГГА сообщает, что энергетики делают все необходимое, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир киевлян.
По некоторым данным, в Киеве прогремели не менее десяти взрывов. Часть микрорайонов столицы остаются не только без света, но и без водоснабжения. По информации местных СМИ, в Киеве и области возникли также перебои с мобильной связью.
Как передает "Суспільне" со ссылкой на информацию полиции, вследствие работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди и повреждены здания.
Львов без электричества
11:15
На Украине экстренно отключили электроэнергиюНа Украине ввели экстренные отключения электроэнергии после массированных ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом 31 октября сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале
Были "прилеты" в Харькове. Глава областной администрации Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области находиться в укрытиях. Позднее он сообщил: "В регионе повреждены объекты критической инфраструктуры. Потому возможны перебои со светом. Пострадавших на данный момент нет".
Харьковские паблики сообщили утром в понедельник о том, что в городе остановлена работа метрополитена. Эту информацию позднее подтвердил и мэр города Игорь Терехов.
"После утренних прилетов ситуация в Харькове довольно сложная. Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт", - написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, в городе есть проблемы с водоснабжением.
ПВО работала в Полтавской области. Без света осталась часть Черкасской области. Глава областной администрации Игорь Табурец сообщил, что это произошло в результате атаки на один из объектов критической инфраструктуры (судя по всему, в Уманской районе – Ред.). Работают аварийные службы.
В Запорожье тоже начались отключения света из-за обстрела объекта критической инфраструктуры. Как сообщает секретарь горсовета Анатолий Куртев, информация относительно пострадавших и относительно масштабов повреждений уточняется.
Издание "Страна" со ссылкой на местные паблики пишет о взрыве и пожаре в районе плотины ДнепроГЭС. Там "поднимается большой столб дыма".
О повреждении критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов сообщают местные власти в Черновицкой области. Жителей призвали ни в коем случае не фотографировать места взрывов. Однако, на кадрах, опубликованных в сети вопреки этим призывам, местные жители указывают, что прилеты были в районе Днестровской ГЭС, возле границы с Молдавией.
Ранее по этом региону удары не наносились.
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
12:38
СНБО просит украинцев не поддаваться паникеТак называемый Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 31 октября в своем Telegram-канале просит жителей страны соблюдать "информационную тишину"
Власти Кривого Рога оповестили о попадании ракет в энергетический объект в районе Светловодска.
Глава администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что сбитая ракета упала на гражданский объект, есть разрушения, но – "погибших и раненых нет".
Об ударах по объектам энергетической инфраструктуры сообщил в своем блоге глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.
Власти Львовской области сообщают, что "сбили ракеты врага", но призывают граждан оставаться в укрытиях.
Удав по объектам инфраструктуры действительно был массированным. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в своем блоге о десятках ракетах, которые были зафиксированы в небе.
В связи с ракетными ударами в СНБО призвали украинцев не поддаваться панике, не создавать искусственного ажиотажа в аптеках и магазинах, не распространять непроверенной информации, не публиковать фото и видео с мест прилетов.
ВС РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране, отмечает РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября заявил, что в результате этих атак с 10 октября в стране разрушены 30% электростанций, что привело к массовому отключению электроэнергии.
Позднее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью Handelsblatt заявил, что сейчас разрушены уже около 40% энергетической инфраструктуры Украины, не осталось работающих нефтеперерабатывающих заводов. По мнению Витренко, если Россия не прекратит наносить удары, то украинцев ожидает "худшая зима в нашей истории".
 
ЭксклюзивСВОатомная электростанцияУкраинаблэкаут
 
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13:37Тимошенко объявилась под Херсоном и показала "котиков"
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