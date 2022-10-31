https://ukraina.ru/20221031/1040327362.html

"Худшая зима в истории". Деэлектрификация Украины продолжается

"Худшая зима в истории". Деэлектрификация Украины продолжается - 31.10.2022 Украина.ру

"Худшая зима в истории". Деэлектрификация Украины продолжается

Утром в понедельник, 31 октября, практически на всей территории Украины, подконтрольной киевскому режиму, была объявлена воздушная тревога. ВС РФ в очередной... Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T13:24

2022-10-31T13:24

2022-10-31T13:37

эксклюзив

сво

атомная электростанция

украина

блэкаут

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Утром в понедельник, 31 октября, практически на всей территории Украины, подконтрольной киевскому режиму, была объявлена воздушная тревога. ВС РФ в очередной раз нанесли точечные удары по объектам критической инфраструктуры. Местные власти сообщают о вынужденных отключениях подачи электроэнергии.Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале сообщил, что из-за массированных обстрелов в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.Так, в результате утренних обстрелов без света осталась часть Киевской области. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей региона приготовиться к длительному отсутствию электроэнергии.В свою очередь пресс-служба КГГА сообщает, что энергетики делают все необходимое, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир киевлян. По некоторым данным, в Киеве прогремели не менее десяти взрывов. Часть микрорайонов столицы остаются не только без света, но и без водоснабжения. По информации местных СМИ, в Киеве и области возникли также перебои с мобильной связью.Как передает "Суспільне" со ссылкой на информацию полиции, вследствие работы украинской ПВО в Киевской области пострадали люди и повреждены здания.Были "прилеты" в Харькове. Глава областной администрации Олег Синегубов призвал харьковчан и жителей области находиться в укрытиях. Позднее он сообщил: "В регионе повреждены объекты критической инфраструктуры. Потому возможны перебои со светом. Пострадавших на данный момент нет".Харьковские паблики сообщили утром в понедельник о том, что в городе остановлена работа метрополитена. Эту информацию позднее подтвердил и мэр города Игорь Терехов. "После утренних прилетов ситуация в Харькове довольно сложная. Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт", - написал он в своем телеграм-канале. Кроме того, в городе есть проблемы с водоснабжением.ПВО работала в Полтавской области. Без света осталась часть Черкасской области. Глава областной администрации Игорь Табурец сообщил, что это произошло в результате атаки на один из объектов критической инфраструктуры (судя по всему, в Уманской районе – Ред.). Работают аварийные службы.В Запорожье тоже начались отключения света из-за обстрела объекта критической инфраструктуры. Как сообщает секретарь горсовета Анатолий Куртев, информация относительно пострадавших и относительно масштабов повреждений уточняется. Издание "Страна" со ссылкой на местные паблики пишет о взрыве и пожаре в районе плотины ДнепроГЭС. Там "поднимается большой столб дыма".О повреждении критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов сообщают местные власти в Черновицкой области. Жителей призвали ни в коем случае не фотографировать места взрывов. Однако, на кадрах, опубликованных в сети вопреки этим призывам, местные жители указывают, что прилеты были в районе Днестровской ГЭС, возле границы с Молдавией. Ранее по этом региону удары не наносились.Власти Кривого Рога оповестили о попадании ракет в энергетический объект в районе Светловодска.Глава администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что сбитая ракета упала на гражданский объект, есть разрушения, но – "погибших и раненых нет".Об ударах по объектам энергетической инфраструктуры сообщил в своем блоге глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.Власти Львовской области сообщают, что "сбили ракеты врага", но призывают граждан оставаться в укрытиях.Удав по объектам инфраструктуры действительно был массированным. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в своем блоге о десятках ракетах, которые были зафиксированы в небе. В связи с ракетными ударами в СНБО призвали украинцев не поддаваться панике, не создавать искусственного ажиотажа в аптеках и магазинах, не распространять непроверенной информации, не публиковать фото и видео с мест прилетов.ВС РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране, отмечает РИА Новости.Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября заявил, что в результате этих атак с 10 октября в стране разрушены 30% электростанций, что привело к массовому отключению электроэнергии. Позднее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью Handelsblatt заявил, что сейчас разрушены уже около 40% энергетической инфраструктуры Украины, не осталось работающих нефтеперерабатывающих заводов. По мнению Витренко, если Россия не прекратит наносить удары, то украинцев ожидает "худшая зима в нашей истории".

https://ukraina.ru/20221031/1040319011.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, атомная электростанция, украина, блэкаут