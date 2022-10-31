https://ukraina.ru/20221031/1040321741.html

"Зерновой тупик": победа или поражение России?

"Зерновой тупик": победа или поражение России? - 31.10.2022 Украина.ру

"Зерновой тупик": победа или поражение России?

Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T14:48

2022-10-31T14:48

2022-10-31T15:43

владимир скачко

мнения

зерновая сделка

украина

сми

украинские сми

россия

черноморский флот

ракетный удар

удары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040334286_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_a72ad4e1ba0346f0a77740645800836e.jpg

Чем всегда была богата Украина, так это обилием экспертов с задатками идиотов, которые давали свои оценки не для того, чтобы осветить проблему, а чтобы самим засветится в СМИ своей «оригинальностью», но самым невероятным способом оказывались правы.Например, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко успокоил всех, что не нужно беспокоиться насчет «зерновой сделки» — Россию, мол, принудят ее выполнять. И в подтверждение своего тезиса о «покорной России» пан Мусиенко привел собственные изыскания о том, что боеспособность Черноморского флота Росси, дескать, сегодня снижена на 70%. И поэтому он больше не может выполнять боевые задачи. В том числе и в обслуживании интересов России в "зерновой сделке". Ибо, по подсчетам Мусиенко, Черноморский флот общими стараниями и нерадивостью российского командования ослаблен. И теперь не может быть задействован ни в качестве артиллерии, которая обстреливает юг Украины, ни для прикрытия и высадки десанта все там же, на украинском юге. По данным этого "иксперда", все функции ЧФ РФ сейчас сведены лишь к тому, что он может наносить удары по Украине ракетами "Калибр".Идиотичность этого заявления в том, что даже если бы в составе ЧФ РФ осталось одно утлое суденышко, способное запускать "Калибры", то для Украины и этого было бы достаточно. Аналогов "Калибров" нет ни у Украины, ни у курирующего ее Запада, следовательно, и защититься от них одним усилием патриотической воли не получится. А значит, ЧФ РФ выполнит свою функцию – блокирует все оставшиеся в распоряжении Украины порты в Одесской области и в самой Одессе, отрежет Украину от Черного моря и перекроет возможность грузовых поставок по воде. В том числе, и военных. И нельзя будет, к примеру, опять отправить из Одессы в Болгарию очередную партию взрывчатки, чтобы довзорвать опостылевший укро-патриотам Крымский мост.Но либо такие логические "мелочи" украинских экспертов в силу их тупости просто не интересуют, либо они что-то знают о том, о чем не догадывается российская общественность. Например, о чрезмерной денежной зависимости и тяге к дензнакам части российский как бы "элиты", которая готова торговать с Украиной и через Украину, несмотря на то, что там же погибают российские солдаты на полях спецвоенной операции (СВО). И для этих, с позволения сказать, "элитариев" деньги действительно не пахнут. Ничем. Даже кровью соотечественников. И именно поэтому Россия продолжает торговать газом, нефтью, минудобрениями, продукцией химпрома, прочими энергопродуктами с теми, кто с нею воюет и убивает ее сынов, а также поливает грязью на всех международных площадках. Не зря же проведенный анализ данных национальных статистических служб на 16 октября сего года показал: шесть стран Евросоюза (Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония) в июне одновременно восстановили экспорт и импорт с Россией, как минимум, до уровня февраля. То есть на начало СВО. РИА "Новости" сообщили: экспорт семи стран Евросоюза в Россию в начале лета превысил февральские значения: это Латвия (на 67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%).И одновременно товарный импорт из России оказался выше уровней конца зимы в десяти государствах. Это Словения (в 4,4 раза), Хорватия (в 2,7 раза), Чехия (в два раза), Мальта (88%), Испания (46%), Бельгия (39%), Люксембург (22%), Кипр (13%), Эстония (11%) и Болгария (10%).А ведь добрая половина из тех стран, которые в отношениях с Россией нарастили одновременно импорт и экспорт до уровня зимних значений, не просто ввели санкции против России (к этому обязывает членство в ЕС), но и ведут себя, как оголтелые шакалы: русофобствуют, сносят памятники, закрывают границы для россиян, отменяют русскую культуру. А им в ответ - преференции…Такая ситуация, похоже, намечается и с "зерновой сделкой", участие в которой 29 октября 2022 года приостановила Россия.Как было сказано в официальных источниках, Россия потому приостанавливает сделку, что не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы. А еще в знак протеста против обстрела украинскими дронами главной базы ЧФ РФ в Севастополе. И против того, что прилетели это дроны с палубы тех кораблей, которые участвуют в "зерновой сделке", и из портов в Одессе и области. А осуществляли подготовку теракта, обучение его азам и исполнение его военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций в Очакове Николаевской области под руководством британских специалистов. Не исключено, тех самих, что у себя в Великобритании подготовили и осуществили подрыв двух газопроводов на дне Балтики – "Северный поток-1" и "Северный поток-2".И что дальше? А ничего, сплошные непонятки. Очень похоже, что как вышла Россия из сделки, так в нее и вернулась. Или не вернулась? Вот в чем вопрос.Короче, в понедельник, 31 октября, Совместный координационный центр (СКЦ), отвечающий за сделку, сообщил, что Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы". "…По морскому гуманитарному коридору 16 судов - 12 идущих с Украины и 4 прибывающих. Делегация ООН… проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ", - сказано в сообщении этого центра.И что Россия? Кто только ни просил ее вернуться в сделку: президент и госсекретарь США Джо Байден и Энтони Блинкен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, премьер-министр Франции Элизабет Борн, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли и многие другие. Пока ничего определенного. Но уже очевидно, что если Россию опять уболтают "поработать с зерном в пользу бедных", то она может лишиться двух новых преимуществ, которые возникли в связи с приостановкой участия в "зерновой сделке".Во-первых, играя по чужим правилам, Россия не сможет поднять свои акции в мире как игрок, способный решать мировые продовольственные проблемы самостоятельно. А это сегодня очень важно для репутации в мире. И для борьбы за многополярный мир, так как в наше время продовольствие создает союзников так же регулярно, как и помощь оружием.Известно же, что в рамках сделки Россию обманывали, как минимум, дважды. В первый раз это выяснилось, когда все поняли: зерно из Украины идет не в беднейшие страны мира, а в ЕС, где им спекулируют по завышенным ценам. Всего же в Африку и всем прочим "бедным" попало не более 3% из вывезенного. А глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, выступая по телеканалу "Россия 24", разъяснил: "Мы видим, на самом деле, куда направлялись суда с Украины — это Италия, Испания, Нидерланды... По некоторым грузам — по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам — доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию". А потом и президент России Владимир Путин это подтвердил.Во второй раз обман стал очевиден, когда стало понятно: сделка не работает и в части экспорта из России минудобрений и прочей нужной для сельского хозяйства продукции. Запад традиционно ссылался на санкции и ограничения в торговле с Россией и находил любые отговорки, чтобы не выпускать продукцию из России.И происходит это в то время, когда упомянутый выше глава Минсельхоза Патрушев сообщил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых. Безвозмездно! А также — если нужно — вообще полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Потому что, по его словам, участие Украины в мероприятии привело к тому, что "зерновая сделка, к большому сожалению, не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле усугубила их". А в текущем году в России, сказал министр Патрушев, уже собрано 150 млн. тонн зерновых, и экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 млн. тонн.И председатель правления российского Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин в интервью РИА "Новости" сообщил, что российские компании, занимающиеся экспортом зерна, готовы выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры. "Мы понимаем уровень ответственности, который ложится на экспортеров российского зерна в результате прекращения зерновой сделки. Мы готовы выполнять свою гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры", — сказал он.И тоже дать минудобрения ДАРОМ! Потому что Путин еще 9 сентября на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России заявил: "Большое количество наших удобрений скопилось... в некоторых портах европейских стран. Наши производители — речь, по-моему, прежде всего, идет о калийных удобрениях, готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях. Прошу МИД проработать и этот вопрос". И прямо поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и МИД России заняться переговорами с ООН по вопросам поставок нуждающимся.И теперь с этим опять могут быть проблемы – Россию опять вынудят работать в общей упряжке. И под чужим контролем.Во-вторых, - и это очень важно в рамках СВО – если будет продолжена "зерновая сделка" с участием России, то она (Россия) не сможет рассчитаться с теми, кто готовил и теракт на Крымском мосту, и на базе ЧФ РФ в Севастополе. Я напоминаю: Минобороны России уверено, что теракты против "СП-1" м "СП-2", Крымского моста и базы ЧФ в Севастополе готовились и осуществлялись и из кораблей, которые типа "везли зерно", и их портов в Одессе и области, и в Очакове в центре специальных морских операций.После теракта в Севастополе все эти объекты стопудово стали законными мишенями для российских ракет, бомб и снарядов. Тем более что на Западе не сделали из терактов против России никаких выводов. Посол в США Анатолий Антонов, например, заявил: "Реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя поистине возмущает. Мы не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима. ...Опять все свели к ложным обвинениям нашей страны в обострении мировой продовольственной проблемы. В приостановке реализации сделки несправедливо осуждать Россию. Это произошло из-за безрассудных действий украинских властей".Вот такая сложилась ситуация – все ждут действий России. А Украина даже воспрянула духом. Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил журналистам, что в наступившей неделе страна его обойдется без веерных отключений электроэнергии.Но потом вдруг резко откорректировал свои обещания - на следующей неделе украинцев ждут веерные отключения света. "…Из-за похолодания на следующей неделе потребление снова может возрасти, поэтому определенные отключения все же возможны", -- сказал он. И рассказал, что с понедельника местным властям будут переданы списки потребителей, которые будут отключены от света на определенный период. И в первую очередь.Однако и здесь он сказал не полную правду: не только в холодной погоде – причина веерных отключений. Просто Россия продолжила и в понедельник утюжить связь, объекты военного управления и энергетики Украины. А значит, под замес могут попасть и Одесса, и Очаков. И в случае с Одессой это будет означать, что блокированы порты, перекрыт последний морской путь Украины, она лишена выхода к морю и хоть частично пресечены поставки по морю, в том числе, разумеется, и военные.Это самое то, что нужно для победы в СВО. Но не зря же могут оказаться правы, даже эксперты-идиоты из Украины: причины поражений России нередко кроются в ней самой.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20221031/1040313043.html

https://ukraina.ru/20221031/1040303210.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

владимир скачко, мнения, зерновая сделка, украина, сми, украинские сми, россия, черноморский флот, ракетный удар, удары, "калибр", одесская область, румыния, крымский мост, сво, ес, болгария, кипр, люксембург, словения, хорватия, эстония, экспорт