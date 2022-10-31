https://ukraina.ru/20221031/1040318574.html

В Киеве 350 тысяч квартир остались без света после удара по энергетической инфраструктуре

В Киеве 350 тысяч квартир остались без света после удара по энергетической инфраструктуре - 31.10.2022 Украина.ру

В Киеве 350 тысяч квартир остались без света после удара по энергетической инфраструктуре

Часть Киева обесточена из-за попадания по объектам критической инфраструктуры. Об этом 31 октября сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале

2022-10-31T11:06

2022-10-31T11:06

2022-10-31T11:06

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электричество

киев

квартиры

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В Киеве 350 тысяч квартир остались без электричества. По словам Кличко, после обстрела поврежден энергетический объект, возникли перебои в электроснабжении. "Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве. Специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - сообщил Кличко. Источник издания Украина.ру в Киеве подтвердил информацию об отключениях электричества в украинской столице. Предположительно, поврежден распределитель, питающий пригород. Ранее Кличко сообщил о массированных ударах по объектам критической инфраструктуры. Часть Киева обесточена, заявил он.

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новости, электричество, киев, квартиры