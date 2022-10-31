В Киеве 350 тысяч квартир остались без света после удара по энергетической инфраструктуре - 31.10.2022 Украина.ру
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В Киеве 350 тысяч квартир остались без света после удара по энергетической инфраструктуре
В Киеве 350 тысяч квартир остались без света после удара по энергетической инфраструктуре - 31.10.2022 Украина.ру
В Киеве 350 тысяч квартир остались без света после удара по энергетической инфраструктуре
Часть Киева обесточена из-за попадания по объектам критической инфраструктуры. Об этом 31 октября сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале
2022-10-31T11:06
2022-10-31T11:06
новости
электричество
киев
квартиры
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В Киеве 350 тысяч квартир остались без электричества. По словам Кличко, после обстрела поврежден энергетический объект, возникли перебои в электроснабжении. "Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве. Специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - сообщил Кличко. Источник издания Украина.ру в Киеве подтвердил информацию об отключениях электричества в украинской столице. Предположительно, поврежден распределитель, питающий пригород. Ранее Кличко сообщил о массированных ударах по объектам критической инфраструктуры. Часть Киева обесточена, заявил он.
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новости, электричество, киев, квартиры
Новости, электричество, Киев, квартиры

В Киеве 350 тысяч квартир остались без света после удара по энергетической инфраструктуре

11:06 31.10.2022
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Читать в
Часть Киева обесточена из-за попадания по объектам критической инфраструктуры. Об этом 31 октября сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале
В Киеве 350 тысяч квартир остались без электричества. По словам Кличко, после обстрела поврежден энергетический объект, возникли перебои в электроснабжении.
"Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве. Специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - сообщил Кличко.
Источник издания Украина.ру в Киеве подтвердил информацию об отключениях электричества в украинской столице. Предположительно, поврежден распределитель, питающий пригород.
Ранее Кличко сообщил о массированных ударах по объектам критической инфраструктуры. Часть Киева обесточена, заявил он.
Киев
09:54
Кличко назвал последствия удара по КиевуЧасть Киева обесточена, в некоторых районах отключили водоснабжение. Об этом 31 октября пишет мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале
 
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Заголовок открываемого материала
11:15На Украине экстренно отключили электроэнергию
11:06В Киеве 350 тысяч квартир остались без света после удара по энергетической инфраструктуре
11:06Впервые нанесены удары по Черновицкой области – власти
10:59"Нам говорили, что мы - мясо": пленный рассказал правду о службе в ВСУ. Видео
10:50СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭС
10:43Из-за обстрелов на Украине обесточена часть железнодорожных веток
10:40"Есть шанс в один процент". Главы МИД США и КНР обсудили ситуацию на Украине
10:03В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объекты
09:56Запорожье и Черкассы частично обесточены – власти
09:54Кличко назвал последствия удара по Киеву
09:50Ультиматум на Чёрном море, обстановка в Павловке. Главное на Украине на утро 31 октября
09:46ФСБ рассекретила документы о терактах польских боевиков в конце ВОВ
09:42В Киеве гремят взрывы – СМИ
09:27Зомби: российский военный рассказал об улыбающихся украинских боевиках
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08:59Си Цзиньпин: дружба между народами России и Китая укрепляется
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