https://ukraina.ru/20221031/1040318574.html
В Киеве 350 тысяч квартир остались без света после удара по энергетической инфраструктуре
В Киеве 350 тысяч квартир остались без света после удара по энергетической инфраструктуре - 31.10.2022 Украина.ру
В Киеве 350 тысяч квартир остались без света после удара по энергетической инфраструктуре
Часть Киева обесточена из-за попадания по объектам критической инфраструктуры. Об этом 31 октября сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале
2022-10-31T11:06
2022-10-31T11:06
2022-10-31T11:06
новости
электричество
киев
квартиры
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В Киеве 350 тысяч квартир остались без электричества. По словам Кличко, после обстрела поврежден энергетический объект, возникли перебои в электроснабжении. "Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве. Специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - сообщил Кличко. Источник издания Украина.ру в Киеве подтвердил информацию об отключениях электричества в украинской столице. Предположительно, поврежден распределитель, питающий пригород. Ранее Кличко сообщил о массированных ударах по объектам критической инфраструктуры. Часть Киева обесточена, заявил он.
https://ukraina.ru/20221031/1040314318.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, электричество, киев, квартиры
В Киеве 350 тысяч квартир остались без света после удара по энергетической инфраструктуре
Часть Киева обесточена из-за попадания по объектам критической инфраструктуры. Об этом 31 октября сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале
В Киеве 350 тысяч квартир остались без электричества. По словам Кличко, после обстрела поврежден энергетический объект, возникли перебои в электроснабжении.
"Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве. Специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - сообщил Кличко.
Источник издания Украина.ру в Киеве подтвердил информацию об отключениях электричества в украинской столице. Предположительно, поврежден распределитель, питающий пригород.
Ранее Кличко сообщил о массированных ударах по объектам критической инфраструктуры. Часть Киева обесточена, заявил он.