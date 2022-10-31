https://ukraina.ru/20221031/1040314809.html

Запорожье и Черкассы частично обесточены – власти

Запорожье и Черкассы частично обесточены – власти - 31.10.2022 Украина.ру

Запорожье и Черкассы частично обесточены – власти

Глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщил о перебоях с электроснабжением в регионе. Об этом он написал 31 октября в своем Telegram-канале

2022-10-31T09:56

2022-10-31T09:56

2022-10-31T10:21

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О частичном отключении электричества заявил также секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртов.Он, как и Табурец, подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры.Ранее об этом же написал мэр Киева Виталий Кличко. Часть украинской столицы осталась обесточена и без водоснабжения.О взрывах также сообщается в Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.

https://ukraina.ru/20221031/1040313590.html

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новости, запорожье, черкассы, взрыв, спецоперация