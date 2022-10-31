Запорожье и Черкассы частично обесточены – власти - 31.10.2022 Украина.ру
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Запорожье и Черкассы частично обесточены – власти
Запорожье и Черкассы частично обесточены – власти - 31.10.2022 Украина.ру
Запорожье и Черкассы частично обесточены – власти
Глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщил о перебоях с электроснабжением в регионе. Об этом он написал 31 октября в своем Telegram-канале
2022-10-31T09:56
2022-10-31T10:21
новости
запорожье
черкассы
взрыв
спецоперация
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О частичном отключении электричества заявил также секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртов.Он, как и Табурец, подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры.Ранее об этом же написал мэр Киева Виталий Кличко. Часть украинской столицы осталась обесточена и без водоснабжения.О взрывах также сообщается в Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
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новости, запорожье, черкассы, взрыв, спецоперация
Новости, Запорожье, Черкассы, взрыв, Спецоперация

Запорожье и Черкассы частично обесточены – власти

09:56 31.10.2022 (обновлено: 10:21 31.10.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщил о перебоях с электроснабжением в регионе. Об этом он написал 31 октября в своем Telegram-канале
Часть области обесточена. Аварийные службы работают.
О частичном отключении электричества заявил также секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртов.
Он, как и Табурец, подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры.
Ранее об этом же написал мэр Киева Виталий Кличко. Часть украинской столицы осталась обесточена и без водоснабжения.
О взрывах также сообщается в Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
Взрыв в парке Шевченко в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
09:42
В Киеве гремят взрывы – СМИВ Киеве 31 октября прогремело около 10 взрывов. Удары также нанесены по Черкасской, Полтавской, Львовской и другим областям, сообщают местные СМИ
 
НовостиЗапорожьеЧеркассывзрывСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
11:15На Украине экстренно отключили электроэнергию
11:06В Киеве 350 тысяч квартир остались без света после удара по энергетической инфраструктуре
11:06Впервые нанесены удары по Черновицкой области – власти
10:59"Нам говорили, что мы - мясо": пленный рассказал правду о службе в ВСУ. Видео
10:50СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭС
10:43Из-за обстрелов на Украине обесточена часть железнодорожных веток
10:40"Есть шанс в один процент". Главы МИД США и КНР обсудили ситуацию на Украине
10:03В Винницкой области сбитую ракету "посадили" на гражданские объекты
09:56Запорожье и Черкассы частично обесточены – власти
09:54Кличко назвал последствия удара по Киеву
09:50Ультиматум на Чёрном море, обстановка в Павловке. Главное на Украине на утро 31 октября
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09:42В Киеве гремят взрывы – СМИ
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