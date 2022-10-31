https://ukraina.ru/20221031/1040314809.html
Запорожье и Черкассы частично обесточены – власти
Запорожье и Черкассы частично обесточены – власти - 31.10.2022 Украина.ру
Запорожье и Черкассы частично обесточены – власти
Глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщил о перебоях с электроснабжением в регионе. Об этом он написал 31 октября в своем Telegram-канале
2022-10-31T09:56
2022-10-31T09:56
2022-10-31T10:21
новости
запорожье
черкассы
взрыв
спецоперация
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О частичном отключении электричества заявил также секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртов.Он, как и Табурец, подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры.Ранее об этом же написал мэр Киева Виталий Кличко. Часть украинской столицы осталась обесточена и без водоснабжения.О взрывах также сообщается в Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях.Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.
https://ukraina.ru/20221031/1040313590.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, запорожье, черкассы, взрыв, спецоперация
Запорожье и Черкассы частично обесточены – власти
09:56 31.10.2022 (обновлено: 10:21 31.10.2022)
Глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщил о перебоях с электроснабжением в регионе. Об этом он написал 31 октября в своем Telegram-канале
Часть области обесточена. Аварийные службы работают.
О частичном отключении электричества заявил также секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртов.
Он, как и Табурец, подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры.
Ранее об этом же написал мэр Киева Виталий Кличко
. Часть украинской столицы осталась обесточена и без водоснабжения.
О взрывах также сообщается в Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях.
Если РФ окончательно выбьет энергетику Украины, у противника наступит коллапс, в том числе в армии. Потому что от энергетики зависит работа штабов, компьютеров и средств разведки, рассказал ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также отметил, что ВС РФ будут наносить комплексные удары не только по энергетике, опорным пунктам, складам и базам хранения, но и по мостам.