В Киеве гремят взрывы – СМИ
© Фото : скриншот видео из телеграм-канала Анатолия ШарияВзрыв в парке Шевченко в Киеве
© Фото : скриншот видео из телеграм-канала Анатолия Шария
В Киеве 31 октября прогремело около 10 взрывов. Удары также нанесены по Черкасской, Полтавской, Львовской и другим областям, сообщают местные СМИ
В пригородах Киева пропадает электро- и водоснабжение. Над городом поднимается дым.
Также сильное задымление заметили в Запорожье и Вышгороде Киевской области. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о взрывах в городе.
О прилетах также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, удары нанесены по объекту критической инфраструктуры, в городе остановлено метро.
О взрывах сообщают также в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Львовской областях.
В Каневе и Кривом Роге нанесены ракетные удары по промышленным объектам, сообщают местные СМИ.
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