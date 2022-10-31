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В Киеве гремят взрывы – СМИ

В Киеве гремят взрывы – СМИ - 31.10.2022 Украина.ру

В Киеве гремят взрывы – СМИ

В Киеве 31 октября прогремело около 10 взрывов. Удары также нанесены по Черкасской, Полтавской, Львовской и другим областям, сообщают местные СМИ

2022-10-31T09:42

2022-10-31T09:42

2022-10-31T09:42

новости

ракеты

ракетный удар

киев

днепропетровская область

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В пригородах Киева пропадает электро- и водоснабжение. Над городом поднимается дым.Также сильное задымление заметили в Запорожье и Вышгороде Киевской области. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о взрывах в городе.О прилетах также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, удары нанесены по объекту критической инфраструктуры, в городе остановлено метро.О взрывах сообщают также в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Львовской областях.В Каневе и Кривом Роге нанесены ракетные удары по промышленным объектам, сообщают местные СМИ.

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новости, ракеты, ракетный удар, киев, днепропетровская область, львовская область, полтавская область