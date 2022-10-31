В Киеве гремят взрывы – СМИ - 31.10.2022 Украина.ру
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В Киеве гремят взрывы – СМИ
В Киеве гремят взрывы – СМИ - 31.10.2022 Украина.ру
В Киеве гремят взрывы – СМИ
В Киеве 31 октября прогремело около 10 взрывов. Удары также нанесены по Черкасской, Полтавской, Львовской и другим областям, сообщают местные СМИ
2022-10-31T09:42
2022-10-31T09:42
новости
ракеты
ракетный удар
киев
днепропетровская область
львовская область
полтавская область
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В пригородах Киева пропадает электро- и водоснабжение. Над городом поднимается дым.Также сильное задымление заметили в Запорожье и Вышгороде Киевской области. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о взрывах в городе.О прилетах также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, удары нанесены по объекту критической инфраструктуры, в городе остановлено метро.О взрывах сообщают также в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Львовской областях.В Каневе и Кривом Роге нанесены ракетные удары по промышленным объектам, сообщают местные СМИ.
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новости, ракеты, ракетный удар, киев, днепропетровская область, львовская область, полтавская область
Новости, ракеты, ракетный удар, Киев, Днепропетровская область, Львовская область, Полтавская область

В Киеве гремят взрывы – СМИ

09:42 31.10.2022
 
© Фото : скриншот видео из телеграм-канала Анатолия ШарияВзрыв в парке Шевченко в Киеве
Взрыв в парке Шевченко в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : скриншот видео из телеграм-канала Анатолия Шария
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В Киеве 31 октября прогремело около 10 взрывов. Удары также нанесены по Черкасской, Полтавской, Львовской и другим областям, сообщают местные СМИ
В пригородах Киева пропадает электро- и водоснабжение. Над городом поднимается дым.
Также сильное задымление заметили в Запорожье и Вышгороде Киевской области. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о взрывах в городе.
О прилетах также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, удары нанесены по объекту критической инфраструктуры, в городе остановлено метро.
О взрывах сообщают также в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Львовской областях.
В Каневе и Кривом Роге нанесены ракетные удары по промышленным объектам, сообщают местные СМИ.
Эвакуация мирных жителей из Херсона - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 16:14
Обмен пленными, удар по зерновой сделке, удар по Херсону. Главное на Украине на 16:00 29 октябряИ.о. главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 50 на 50. Украина нанесла массированный удар по Севастополю, в том числе и по обеспечивающим зерновую сделку кораблям. ВСУ ударили по Речному порту в Херсоне
 
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