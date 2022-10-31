https://ukraina.ru/20221031/1040313043.html
В ГД РФ обвинили Киев и Лондон в дискредитации "зерновой сделки" и продовольственном шантаже
В ГД РФ обвинили Киев и Лондон в дискредитации "зерновой сделки" и продовольственном шантаже - 31.10.2022 Украина.ру
В ГД РФ обвинили Киев и Лондон в дискредитации "зерновой сделки" и продовольственном шантаже
Киев и Лондон своими действиями спровоцировали возможность продовольственного кризиса и дискредитировали "зерновую сделку". Об этом в своем телеграмм-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
2022-10-31T09:16
2022-10-31T09:16
2022-10-31T09:16
новости
зерно
сделка
госдума
киев
лондон
продовольствие
шантаж
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В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.Парламентарий добавил, что таким образом Киев подключил продовольственный шантаж к ядерному.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путинобратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. В десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:1 Испания - 1,8 млн тонн,2 Турция - 1,3 млн тонн,3 Италия - 860 тысяч тонн,4 Китай - 842 тысячи тонн,5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,6 Египет - 422 тысячи тонны,7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,8 Румыния - 253 тысячи тонн,9 Израиль - 235 тысяч тонн,10 Германия - 223 тысячи тонн.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно, сделка, госдума, киев, лондон, продовольствие, шантаж
В ГД РФ обвинили Киев и Лондон в дискредитации "зерновой сделки" и продовольственном шантаже
Киев и Лондон своими действиями спровоцировали возможность продовольственного кризиса и дискредитировали "зерновую сделку". Об этом в своем телеграмм-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.
По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.
"Киев и Лондон своими действиями снова спровоцировали возможность продовольственного кризиса. Да и сама "зерновая сделка" всё это время вызывала большие вопросы, когда суда из портов Украины отправлялись не в развивающиеся страны, а почти на 100% уходили в ЕС", — написал Слуцкий.
Парламентарий добавил, что таким образом Киев подключил продовольственный шантаж к ядерному.
"Теперь украинский режим вопит о якобы "пиаре России на голоде". На самом деле Киев подключил к ядерному шантажу ещё и продовольственный, а западные лицемеры продолжают выступать пособниками террористов и шантажистов", - резюмировал он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.
Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путинобратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. В десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:
1 Испания - 1,8 млн тонн,
3 Италия - 860 тысяч тонн,
4 Китай - 842 тысячи тонн,
5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,
6 Египет - 422 тысячи тонны,
7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,
8 Румыния - 253 тысячи тонн,
9 Израиль - 235 тысяч тонн,
10 Германия - 223 тысячи тонн.