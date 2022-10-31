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Политолог предложил топить украинские судна за срыв российской части зерновой сделки
Политолог предложил топить украинские судна за срыв российской части зерновой сделки - 31.10.2022 Украина.ру
Политолог предложил топить украинские судна за срыв российской части зерновой сделки
Москва напрасно связывает решение с украинскими терактами, стороны зерновой сделки не выполнили российскую часть договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Сергей Марков
2022-10-31T07:55
2022-10-31T07:55
2022-10-31T07:55
новости
сергей марков
зерно
украина
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Россия приостановила участие в зерновой сделке на неопределенный срок с 29 октября. Российский политолог Сергей Марков считает, что Москва напрасно связывает решение с украинскими терактами. По его словам, стороны не выполнили обязательства по российской части сделки, и за это нужно топить украинские суда. Смысл зерновой сделки заключался в том, что Россия дает возможность вывозить украинское зерно, а взамен на рынки допускают российские сельскохозяйственные продукты и удобрения. Вывоз не осуществляется из-за западных санкций, блокирующих страхование судов.
https://ukraina.ru/20221030/1040299828.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей марков, зерно, украина
Новости, Сергей Марков, зерно, Украина
Политолог предложил топить украинские судна за срыв российской части зерновой сделки
Москва напрасно связывает решение с украинскими терактами, стороны зерновой сделки не выполнили российскую часть договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Сергей Марков
Россия приостановила участие в зерновой сделке на неопределенный срок с 29 октября. Российский политолог Сергей Марков считает, что Москва напрасно связывает решение с украинскими терактами. По его словам, стороны не выполнили обязательства по российской части сделки, и за это нужно топить украинские суда.
"Мне кажется, что Россия напрасно связывает свое решение с украинскими терактами и атакой на Севастополь. Надо было прямо сказать, что они не выполнили свою часть договора. Честно говоря, я бы прямо сейчас грохнул пару украинских судов, которые будут что-то вывозить оттуда", - сказал Марков.
Смысл зерновой сделки заключался в том, что Россия дает возможность вывозить украинское зерно, а взамен на рынки допускают российские сельскохозяйственные продукты и удобрения. Вывоз не осуществляется из-за западных санкций, блокирующих страхование судов.