https://ukraina.ru/20221031/1040303210.html

Политолог предложил топить украинские судна за срыв российской части зерновой сделки

Политолог предложил топить украинские судна за срыв российской части зерновой сделки - 31.10.2022 Украина.ру

Политолог предложил топить украинские судна за срыв российской части зерновой сделки

Москва напрасно связывает решение с украинскими терактами, стороны зерновой сделки не выполнили российскую часть договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Сергей Марков

2022-10-31T07:55

2022-10-31T07:55

2022-10-31T07:55

новости

сергей марков

зерно

украина

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Россия приостановила участие в зерновой сделке на неопределенный срок с 29 октября. Российский политолог Сергей Марков считает, что Москва напрасно связывает решение с украинскими терактами. По его словам, стороны не выполнили обязательства по российской части сделки, и за это нужно топить украинские суда. Смысл зерновой сделки заключался в том, что Россия дает возможность вывозить украинское зерно, а взамен на рынки допускают российские сельскохозяйственные продукты и удобрения. Вывоз не осуществляется из-за западных санкций, блокирующих страхование судов.

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новости, сергей марков, зерно, украина