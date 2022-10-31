Политолог предложил топить украинские судна за срыв российской части зерновой сделки - 31.10.2022 Украина.ру
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Политолог предложил топить украинские судна за срыв российской части зерновой сделки
Политолог предложил топить украинские судна за срыв российской части зерновой сделки - 31.10.2022 Украина.ру
Политолог предложил топить украинские судна за срыв российской части зерновой сделки
Москва напрасно связывает решение с украинскими терактами, стороны зерновой сделки не выполнили российскую часть договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Сергей Марков
2022-10-31T07:55
2022-10-31T07:55
новости
сергей марков
зерно
украина
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Россия приостановила участие в зерновой сделке на неопределенный срок с 29 октября. Российский политолог Сергей Марков считает, что Москва напрасно связывает решение с украинскими терактами. По его словам, стороны не выполнили обязательства по российской части сделки, и за это нужно топить украинские суда. Смысл зерновой сделки заключался в том, что Россия дает возможность вывозить украинское зерно, а взамен на рынки допускают российские сельскохозяйственные продукты и удобрения. Вывоз не осуществляется из-за западных санкций, блокирующих страхование судов.
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новости, сергей марков, зерно, украина
Новости, Сергей Марков, зерно, Украина

Политолог предложил топить украинские судна за срыв российской части зерновой сделки

07:55 31.10.2022
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
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Читать в
Москва напрасно связывает решение с украинскими терактами, стороны зерновой сделки не выполнили российскую часть договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Сергей Марков
Россия приостановила участие в зерновой сделке на неопределенный срок с 29 октября. Российский политолог Сергей Марков считает, что Москва напрасно связывает решение с украинскими терактами. По его словам, стороны не выполнили обязательства по российской части сделки, и за это нужно топить украинские суда.
"Мне кажется, что Россия напрасно связывает свое решение с украинскими терактами и атакой на Севастополь. Надо было прямо сказать, что они не выполнили свою часть договора. Честно говоря, я бы прямо сейчас грохнул пару украинских судов, которые будут что-то вывозить оттуда", - сказал Марков.
Смысл зерновой сделки заключался в том, что Россия дает возможность вывозить украинское зерно, а взамен на рынки допускают российские сельскохозяйственные продукты и удобрения. Вывоз не осуществляется из-за западных санкций, блокирующих страхование судов.
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 12:40
Сергей Марков: России после выхода из зерновой сделки нужно потопить пару украинских судов
 
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