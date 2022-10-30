https://ukraina.ru/20221030/1040297509.html

Хлеб, золото, наган американской СВО

Хлеб, золото, наган американской СВО - 30.10.2022 Украина.ру

Хлеб, золото, наган американской СВО

Украина.ру, 30.10.2022

2022-10-30T09:55

2022-10-30T09:55

2022-10-30T10:01

мнения

ростислав ищенко

украина

сша

россия

спецоперация

бюджет

финансирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103395/77/1033957760_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8a3c2b39dca54316fbcf0e16ae4b691.jpg

Москва проводит на Украине специальную военную операцию против местных нацистов, являющихся ударной силой Запада в войне против России. Вашингтон тоже проводит на Украине специальную военную операцию силами местных нацистов против России, покусившейся на "святое" - гегемонию США. Пока мы с американцами находимся в рамках СВО (без прямого столкновения) война носит гибридный, опосредованный характер и есть шанс завершить её без скатывания в Третью мировую ядерную.Собственно США хотят обмена ядерными ударами с Россией даже меньше, чем мы сами. 17 лет назад ураган "Катрина" немного потрепал Новый Орлеан – не самый крупный город в США. Американцы всей страной только порядок в Орлеане наводили больше двух месяцев. Всё это время город (за исключением нескольких охраняемых национальной гвардией и армией убежищ) был во власти уличных банд. Две недели не могли решить проблему доставки питьевой воды, еды, лекарств. Люди неделями спали на полу, даже одеяла доставались не всем.Не знаю сколько времени ушло на восстановление Нового Орлеана. Через два года я устал следить за этим процессом, а в городе мало что изменилось, разве, что население сократилось на 40% и более трети семей, потерявших жильё, в 2008 году так и продолжали жить в трейлерах и прочих эрзац-жилищах.Ураган посетил Новый Орлеан в 2005 году. Тогда США Джорджа Буша-младшего были глобальным гегемоном. Их лидерство никто не оспаривал. На них не атомную бомбу сбросили, а всего лишь сильный ветер подул. Нищие гаитянцы практически каждый год переживают такие ураганы. Соединённые Штаты же оказались выбиты из колеи на несколько лет.Теперь представьте себе, что не ураган обрушился на сияющий град на холме, но двести-триста крупнейших американских городов подверглись ядерным ударам. Россия вполне способна это сделать и у неё ещё хватит боеголовок на Европу и на все НАТОвские войска и базы. Думаете Америка после такого выживет? Да уцелевшие американцы сами друг друга перережут в борьбе за остатки воды и пищи! Они это очень убедительно в своих фильмах показывают, так что каждый половозрелый американец знает, что в случае глобальной катастрофы, если выжил, в первую очередь надо убить соседей, иначе они убьют тебя.У нас народ тоже не сахар, но выживать мы привыкли вместе (коллективно). Да и органы власти, в критических ситуациях быстрее восстанавливают управляемость страной.Но даже если предположить, что США и их союзники по НАТО смогут нанести нам смертельный удар (хоть я не представляю себе, как они разбомбят всю тайгу). Останется ещё Китай. Или хотя бы Индия, у которой тоже есть пусть небольшой, но ядерный арсенал. То есть американская гегемония в любом случае накроется медным тазом.Так что они, конечно, могут сорваться с нами в ядреный конфликт, поскольку до сих пор не хотят поверить, что в случае ядерного кризиса мы ответим, и ведут крайне рискованную военно-политическую игру за гранью фола. Но они точно не хотят войны и планируют свои действия так, чтобы уничтожить нас без войны.С этой целью они собственно и гальванизировали труп Украины. Именно труп, поскольку не существует государство без экономики, постоянно нарушающее собственные законы, не контролирующее не только ДНР/ЛНР, но и ровенско-житомирскую "Янтарную республику", закарпатских контрабандистов, договаривающееся о сотрудничестве с контрабандисткой мафией в Одессе и с галицийскими "лесорубами" и "спасателями", любимым делом которых было освоение бюджетов, выделяемых на ликвидацию последствий регулярных стихийных бедствий. Зачем восстанавливать снесённый паводком мост, если деньги можно положить в карман и отчитаться в центр, что мост построили, но новый паводок его опять снёс (и так тридцать лет подряд)?Такое государство можно временно сплотить только страхом и деньгами. Страх обеспечивают заботливо выращенные при поддержке Запада нацисты, а деньги даёт Запад. В этому году общая помощь Запада составила 126 миллиардов долларов, при ВВП Украины 130 миллиардов долларов. О том, насколько просел за последние годы ВВП (даже в слабеющем долларе) мы промочим. Просто отметим, что Запад профинансировал Украину на 95% от её ВВП. И год ещё не кончился – есть шанс добрать паршивые четыре миллиарда и выйти на 100% ВВП.На следующий год, только на покрытие бюджетных расходов, не обеспеченных собственными доходами, Украина запросила у Запада 58 миллиардов долларов. Если Западу не удастся уговорить Москву отменить заявленный отказ от зерновой сделки, остановится сельскохозяйственный экспорт, который в 2021 году дал Киеву 12 миллиардов долларов. Не сомневаюсь, что Зеленский и его банда тут же потребуют у Запада компенсировать эти потери. Итого, год ещё не начался, а Украине уже необходимо 70 миллиардов долларов. Это при том, что её бюджет в нормальные времена (когда экономика ещё не была уничтожена) никогда не превышал 45 миллиардов.И это ещё никто не считал необходимую Киеву военную, гуманитарную, финансовую и прочую помощь, которую он обязательно начнёт выклянчивать с первого января. Учитывая, что ВВП Украины будет падать дальше, а аппетиты режима растут, не исключено, что на следующий (2023) год Украина сможет получить от Запада финансирования в 1,5-2 раза превышающее её ВВП. Это, конечно, если она доживёт до конца 2023 года.А есть основания считать, что дожить ей будет трудно. И проблема не только и не столько в ужесточении позиции Кремля, который всё отчётливее делает ставку на силовое разрешение украинского кризиса, ибо партнёры демонстрируют полную недоговороспособность. Если бы Запад захотел, то мог бы поставить достаточно оружия и наёмников, чтобы у Украины появился шанс продержаться ещё год. Но на Западе, в том числе и в США, и даже в среде демократов, всё увереннее звучит тезис о том, что вложения в Украину бесполезны, деньги выбрасываются на ветер и надо искать вариант выхода из этого проекта.Многие уверенны, что Запад никогда не уйдёт с Украины ибо он вложил в неё массу денег. Государственный и гарантированный государством долг Украины (не считая долгов частных компаний) составляет свыше 86 миллиардов долларов. Отдельные частные инвесторы, вкладывавшиеся в Украину на свой страх и риск, в уверенности, что Белый дом победит на этом поле и можно будет состричь невиданные дивиденды, действительно могут пострадать, но судьба этих "вольных стрелков" никого не волнует. На Западе давно понимают, что Украина никогда не расплатится с долгами и никто не будет за неё вложенные деньги отдавать.Зачем же Запад продолжает заливать Украину деньгами? Идея проста, как мир и эффективна, как молоток. Она, кстати, весьма популярна у наших левых, которые постоянно требуют напечатать рублей и всем раздать. США исходили из того, что они печатают доллары, а Европа евро – две основные мировые резервные валюты на момент начала украинского кризиса. Они могли любому в этом мире сказать, как Попандопуло священнику (в фильме "Свадьба в Малиновке"): "Бери всё! Я себе ещё нарисую!"То есть, они приобретали ресурсы, за стоимость бумаги, краски и печати ничем не обеспеченной валюты. С этой точки зрения им было абсолютно всё равно сколько своих фантиков потратить на Украину. Цель заключалась в том, чтобы уничтожить Россию и Китай, восстановить свою пошатнувшуюся гегемонию и, за счёт ресурсов проигравших и ресурсов всего остального мира, продолжить строительство мошеннической долларовой пирамиды. Пирамида всё равно бы рухнула, но если бы США смогли до конца сохранить гегемонию, то последствия обрушения этого всемирного "МММ" они переложили бы на остальной мир, постаравшись сами выйти из кризиса почти без потерь, после чего начать всё с начала.Однако уверенное сопротивление России и Китая, а также махинации Запада с активами российского государства и частных лиц привели к резкому падению доверия к доллару и к способности США сохранить позиции гегемона. Началась обвальная дедоларизация глобальной торговли, неспособность США заставить страны ОПЕК резко нарастить добычу нефти и заявленная готовность Саудовской Аравии продавать нефть и газ в иных валютах, кроме доллара, зафиксировала смерть нефтедоллара. Обслуживавшая всю глобальную торговлю и хранившаяся в национальных резервах долларовая масса начала стремительно сжиматься. Стартовало возвращение доллара на родину – в США.В этом году инфляция в Америке, несмотря на все махинации команды Байдена, подобралась к 10%. На самом деле она раза в полтора больше, но 10% также слишком много для доллара. С таким падением он не может больше быть средством резервирования. А в 2023 году ожидается выход инфляции в США из-под контроля властей. Каких значений она сможет достичь одному Богу известно.Украина выполнила задачу – втянула Россию в войну, но не оправдала надежды – война и санкции не разорили Россию, не внесли разброд и шатание в общество, не подорвали доверие к власти. Можно, конечно и дальше вкладывать в киевский режим стремительно обесценивающиеся доллары, но на распиле "помощи Украине" зарабатывает слишком узкий круг политиков. Даже ВПК достаются крохи – никто не заказывает сотни танков и боевых самолётов (польское желание увеличить и модернизировать свою армию, оснастив её американской техникой, США пока удовлетворяют за счёт не самых новых модификаций тех же "Абрамсов" со склада). Кроме того приходится делиться с бандой Зеленского, демонстрирующей умение распихать по карманам любую сумму.В общем бенефециаров финансовой поддержки Украины в США слишком мало, а недовольных (желающих переключить эти сотни миллиардов на программы, на которых и они смогут поживиться) слишком много. Спасти американскую гегемонию украинский проект уже не способен, скорее он усугубляет ситуацию. В США укрепляются позиции тех, кто предлагает пожертвовать Украиной, совершить манёвр и, пока Россия будет занята проблемой проведения и легализации новых границ, а также восстановления на приобретённых территориях хоть какой-то экономической активности, подготовить и нанести по ней новый удар или же перенести свои усилия на Китай, спровоцировав войну за Тайвань.Поэтому вполне логичное предложение проукраинского западного лобби – отдать Киеву конфискованные российские активы (включая замороженную часть золото-валютных резервов) пока не принято. Зачем отдавать Зеленскому более трёхсот миллиардов долларов, которые можно распилить среди достойных американцев?В общем, если в этом году, потратив на Украину два военных бюджета России, США не смогли даже на половину решить проблему нехватки у ВСУ техники и вооружений, то на следующий год, сколько Украине не дай, даже если действительно отдать ей российские активы, ситуация только ухудшится. Проект Украина не окупится – его пора списывать в убытки.Украинский хлеб утонул вместе с беспилотниками, атаковавшими Черноморский флот в Севастопольской бухте, золото, превратилось в черепки, а наган заржавел и не стреляет.Команде Байдена тяжело и опасно признавать, что в погоне за коррупционной выгодой, они неправильно оценили геополитическую ситуацию и проиграли России это раунд. Поэтому американцы надеются, что республиканцы вырвут у демократов большинство в палате представителей и сенате и блокируют дальнейшее проведение маразматической политики. Впрочем, республиканцы, конечно могут (особенно если выиграют не только промежуточные выборы 2022 года, но и президентские 2024 года) уйти с Украины, как Байден ушёл из Афганистана, но им всё равно придётся придумать схему противостояния России, хотя бы ради сохранения контроля над ЕС и НАТО. Так что легко не будет, но может быть будет не так мерзко, как с нынешней администрацией.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20221030/1040250704.html

https://ukraina.ru/20221029/1040290131.html

https://ukraina.ru/20220905/1038437174.html

https://ukraina.ru/20221028/1040246273.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, ростислав ищенко, украина, сша, россия, спецоперация, бюджет, финансирование