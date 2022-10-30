"Владеет информацией": политолог назвал преимущества Путина перед западными лидерами - 30.10.2022 Украина.ру
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"Владеет информацией": политолог назвал преимущества Путина перед западными лидерами
"Владеет информацией": политолог назвал преимущества Путина перед западными лидерами - 30.10.2022 Украина.ру
"Владеет информацией": политолог назвал преимущества Путина перед западными лидерами
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру назвал Владимира Путина самым информированным лидером в мире
2022-10-30T07:30
2022-10-30T07:30
новости
европа
владимир путин
россия
политолог
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По словам правозащитника, многие западные страны являются вассалами США и Великобритании. Та же Германия и Прибалтика фактически находится под американской оккупацией.Ситуация сложная, отмечает Бекман, добавляя, что согласен с Путиным в том, что ближайшие 10 лет будут тяжелыми. Он во власти более 20 лет, а прежде - был офицером КГБ, поэтому к нему стекается колоссальный объем информации, отмечает политолог, называя российского президента самым информированным лидером в мире.Полный текст интервью с финским экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, европа, владимир путин, россия, политолог
Новости, Европа, Владимир Путин, Россия, политолог

"Владеет информацией": политолог назвал преимущества Путина перед западными лидерами

07:30 30.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру назвал Владимира Путина самым информированным лидером в мире
По словам правозащитника, многие западные страны являются вассалами США и Великобритании. Та же Германия и Прибалтика фактически находится под американской оккупацией.
Мне бы хотелось, чтобы страны сотрудничали друг с другом в рамках единой Евразии, но сейчас происходит противоположное. Страны Европы прекращают контакты с Россией, а это неперспективно.
Йохан Бекман
Йохан Бекман
Политолог, правозащитник
Ситуация сложная, отмечает Бекман, добавляя, что согласен с Путиным в том, что ближайшие 10 лет будут тяжелыми.
Он во власти более 20 лет, а прежде - был офицером КГБ, поэтому к нему стекается колоссальный объем информации, отмечает политолог, называя российского президента самым информированным лидером в мире.
Полный текст интервью с финским экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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