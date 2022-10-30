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"Владеет информацией": политолог назвал преимущества Путина перед западными лидерами

"Владеет информацией": политолог назвал преимущества Путина перед западными лидерами - 30.10.2022 Украина.ру

"Владеет информацией": политолог назвал преимущества Путина перед западными лидерами

Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру назвал Владимира Путина самым информированным лидером в мире

2022-10-30T07:30

2022-10-30T07:30

2022-10-30T07:30

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По словам правозащитника, многие западные страны являются вассалами США и Великобритании. Та же Германия и Прибалтика фактически находится под американской оккупацией.Ситуация сложная, отмечает Бекман, добавляя, что согласен с Путиным в том, что ближайшие 10 лет будут тяжелыми. Он во власти более 20 лет, а прежде - был офицером КГБ, поэтому к нему стекается колоссальный объем информации, отмечает политолог, называя российского президента самым информированным лидером в мире.Полный текст интервью с финским экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221028/1040221878.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, европа, владимир путин, россия, политолог