https://ukraina.ru/20221030/1040249193.html

"Идут на верную смерть": Безпалько сравнил страны Европы с баранами, которых ведут на бойню

"Идут на верную смерть": Безпалько сравнил страны Европы с баранами, которых ведут на бойню - 30.10.2022 Украина.ру

"Идут на верную смерть": Безпалько сравнил страны Европы с баранами, которых ведут на бойню

Нынешние европейские политики не защищают интересы своих сограждан, наоборот, их действия ведут к уничтожению европейских государств, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богданом Безпалько в интервью изданию Украина.ру

2022-10-30T05:15

2022-10-30T05:15

2022-10-30T05:15

украина

бербок

богдан безпалько

европа

баран

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"Страны Европы мне напоминают стадо баранов, которых ведут на бойню. Они пытаются отходить в сторону, возмущаются происходящим, требуют от кого-то что-то, но при этом продолжают идти на верную смерть – может быть, не так бодро и не таким ровным строем, как планировалось", - подчеркнул Безпалько.По его словам, "весь феномен европейских политиков сейчас в том, что они абсолютно не отражают интересы собственных граждан". Некоторые не стесняются признаваться в этом открыто, например, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что для нее главным является поддержка Украины, а не мнение собственных избирателей.Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220713/1036298553.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, бербок, богдан безпалько, европа, баран