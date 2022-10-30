"Идут на верную смерть": Безпалько сравнил страны Европы с баранами, которых ведут на бойню - 30.10.2022 Украина.ру
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"Идут на верную смерть": Безпалько сравнил страны Европы с баранами, которых ведут на бойню
"Идут на верную смерть": Безпалько сравнил страны Европы с баранами, которых ведут на бойню - 30.10.2022 Украина.ру
"Идут на верную смерть": Безпалько сравнил страны Европы с баранами, которых ведут на бойню
Нынешние европейские политики не защищают интересы своих сограждан, наоборот, их действия ведут к уничтожению европейских государств, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богданом Безпалько в интервью изданию Украина.ру
2022-10-30T05:15
2022-10-30T05:15
украина
бербок
богдан безпалько
европа
баран
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"Страны Европы мне напоминают стадо баранов, которых ведут на бойню. Они пытаются отходить в сторону, возмущаются происходящим, требуют от кого-то что-то, но при этом продолжают идти на верную смерть – может быть, не так бодро и не таким ровным строем, как планировалось", - подчеркнул Безпалько.По его словам, "весь феномен европейских политиков сейчас в том, что они абсолютно не отражают интересы собственных граждан". Некоторые не стесняются признаваться в этом открыто, например, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что для нее главным является поддержка Украины, а не мнение собственных избирателей.Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220713/1036298553.html
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украина, бербок, богдан безпалько, европа, баран
Украина, Бербок, Богдан Безпалько, Европа, баран

"Идут на верную смерть": Безпалько сравнил страны Европы с баранами, которых ведут на бойню

05:15 30.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк19-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2017"
19-я Российская агропромышленная выставка Золотая осень-2017 - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Нынешние европейские политики не защищают интересы своих сограждан, наоборот, их действия ведут к уничтожению европейских государств, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богданом Безпалько в интервью изданию Украина.ру
"Страны Европы мне напоминают стадо баранов, которых ведут на бойню. Они пытаются отходить в сторону, возмущаются происходящим, требуют от кого-то что-то, но при этом продолжают идти на верную смерть – может быть, не так бодро и не таким ровным строем, как планировалось", - подчеркнул Безпалько.
По его словам, "весь феномен европейских политиков сейчас в том, что они абсолютно не отражают интересы собственных граждан". Некоторые не стесняются признаваться в этом открыто, например, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что для нее главным является поддержка Украины, а не мнение собственных избирателей.
Интервью Богдана Безпалько можно прочитать на нашем сайте.
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 16:47
Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
 
УкраинаБербокБогдан БезпалькоЕвропабаран
 
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Заголовок открываемого материала
05:30"Уверены, что ВСУ громят российскую армию": Марков рассказал о фатальном заблуждении США
05:15"Идут на верную смерть": Безпалько сравнил страны Европы с баранами, которых ведут на бойню
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