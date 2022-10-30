Политолог раскрыл страхи Макрона и конгрессменов США в преддверии выборов в Сенат - 30.10.2022 Украина.ру
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Политолог раскрыл страхи Макрона и конгрессменов США в преддверии выборов в Сенат
Политолог раскрыл страхи Макрона и конгрессменов США в преддверии выборов в Сенат - 30.10.2022 Украина.ру
Политолог раскрыл страхи Макрона и конгрессменов США в преддверии выборов в Сенат
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что целью письма, которое члены Конгресса США направили Джо Байдену, было предложение остановить ядерную эскалацию
2022-10-30T04:15
2022-10-30T04:15
новости
конгресс сша
выборы
сша
письмо
украина
россия
эммануэль макрон
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Президент Франции Эммануэль Макрон также, как и конгрессмены США, заговорил о мире, правда, на условиях Киева. С этим он обратился к Папе Римскому Франциску, предложив ему стать посредником в этих переговорах. По мнению эксперта, Макрон и члены Конгресса США испугались, что перед 8 ноября (выборы в Сенат США) на Украине произойдет эскалация. То есть все опасаются ядерной эскалации, поэтому предпринимают такие активные усилия, в том числе и конгрессмены, отозвавшие свое письмо, считает политолог.При этом он выразил уверенность, что отзыв письма был связан с тем, что те, кто посылали письмо, думали, прежде всего о ядерной эскалации, и предлагали ее остановить.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, конгресс сша, выборы, сша, письмо, украина, россия, эммануэль макрон
Новости, Конгресс США, выборы, США, письмо, Украина, Россия, Эммануэль Макрон

Политолог раскрыл страхи Макрона и конгрессменов США в преддверии выборов в Сенат

04:15 30.10.2022
 
© AP / Eliot BlondetМакрон и Шольц
Макрон и Шольц - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP / Eliot Blondet
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Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что целью письма, которое члены Конгресса США направили Джо Байдену, было предложение остановить ядерную эскалацию
Президент Франции Эммануэль Макрон также, как и конгрессмены США, заговорил о мире, правда, на условиях Киева. С этим он обратился к Папе Римскому Франциску, предложив ему стать посредником в этих переговорах.
По мнению эксперта, Макрон и члены Конгресса США испугались, что перед 8 ноября (выборы в Сенат США) на Украине произойдет эскалация.

Я думаю, что конгрессмены тоже испугались и сейчас вот плюс по грязной бомбе да, учения стратегических ядерных сил по приказу [Владимира] Путина были проведены, под его наблюдением.

Сергей Марков
Сергей Марков
Политолог
То есть все опасаются ядерной эскалации, поэтому предпринимают такие активные усилия, в том числе и конгрессмены, отозвавшие свое письмо, считает политолог.
При этом он выразил уверенность, что отзыв письма был связан с тем, что те, кто посылали письмо, думали, прежде всего о ядерной эскалации, и предлагали ее остановить.
Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
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