https://ukraina.ru/20221030/1040247235.html
Политолог раскрыл страхи Макрона и конгрессменов США в преддверии выборов в Сенат
Политолог раскрыл страхи Макрона и конгрессменов США в преддверии выборов в Сенат - 30.10.2022 Украина.ру
Политолог раскрыл страхи Макрона и конгрессменов США в преддверии выборов в Сенат
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что целью письма, которое члены Конгресса США направили Джо Байдену, было предложение остановить ядерную эскалацию
2022-10-30T04:15
2022-10-30T04:15
2022-10-30T04:15
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эммануэль макрон
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Президент Франции Эммануэль Макрон также, как и конгрессмены США, заговорил о мире, правда, на условиях Киева. С этим он обратился к Папе Римскому Франциску, предложив ему стать посредником в этих переговорах. По мнению эксперта, Макрон и члены Конгресса США испугались, что перед 8 ноября (выборы в Сенат США) на Украине произойдет эскалация. То есть все опасаются ядерной эскалации, поэтому предпринимают такие активные усилия, в том числе и конгрессмены, отозвавшие свое письмо, считает политолог.При этом он выразил уверенность, что отзыв письма был связан с тем, что те, кто посылали письмо, думали, прежде всего о ядерной эскалации, и предлагали ее остановить.Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221026/1040147537.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, конгресс сша, выборы, сша, письмо, украина, россия, эммануэль макрон
Новости, Конгресс США, выборы, США, письмо, Украина, Россия, Эммануэль Макрон
Политолог раскрыл страхи Макрона и конгрессменов США в преддверии выборов в Сенат
Политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру заявил, что целью письма, которое члены Конгресса США направили Джо Байдену, было предложение остановить ядерную эскалацию
Президент Франции Эммануэль Макрон также, как и конгрессмены США, заговорил о мире, правда, на условиях Киева. С этим он обратился к Папе Римскому Франциску, предложив ему стать посредником в этих переговорах.
По мнению эксперта, Макрон и члены Конгресса США испугались, что перед 8 ноября (выборы в Сенат США) на Украине произойдет эскалация.
Я думаю, что конгрессмены тоже испугались и сейчас вот плюс по грязной бомбе да, учения стратегических ядерных сил по приказу [Владимира] Путина были проведены, под его наблюдением.
То есть все опасаются ядерной эскалации, поэтому предпринимают такие активные усилия, в том числе и конгрессмены, отозвавшие свое письмо, считает политолог.
При этом он выразил уверенность, что отзыв письма был связан с тем, что те, кто посылали письмо, думали, прежде всего о ядерной эскалации, и предлагали ее остановить.
Полную версию интервью с Сергеем Марковым читайте
на сайте Украина.ру.