https://ukraina.ru/20221029/1040281334.html

У США больше не получается промывать мозги зрелым странам - китайский эксперт

У США больше не получается промывать мозги зрелым странам - китайский эксперт - 29.10.2022 Украина.ру

У США больше не получается промывать мозги зрелым странам - китайский эксперт

В международной политике умение отказывать США стало признаком роста стран - считает научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь.

2022-10-29T11:00

2022-10-29T11:00

2022-10-29T11:10

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Научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь завил об этом, когда комментировал выступление президента России Владимира Путина сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Сам Путин уже заявлял, что США поулчают отказы в их требованиях от разных государств, это стало обыденностью, но Америка все равно пытается оказывать давление . По мнению Путина великие державы должны играть важную роль и иметь четкое представление об ограничениях собственной сил - добавил эксперт. Мир должен адаптироваться к новому этапу сосуществования и совместного управления великих держав - добавил Цзя Минь.

https://ukraina.ru/20221028/1040270255.html

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новости, владимир путин, сша, россия