У США больше не получается промывать мозги зрелым странам - китайский эксперт - 29.10.2022 Украина.ру
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У США больше не получается промывать мозги зрелым странам - китайский эксперт
У США больше не получается промывать мозги зрелым странам - китайский эксперт - 29.10.2022 Украина.ру
У США больше не получается промывать мозги зрелым странам - китайский эксперт
В международной политике умение отказывать США стало признаком роста стран - считает научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь.
2022-10-29T11:00
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новости
владимир путин
сша
россия
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Научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь завил об этом, когда комментировал выступление президента России Владимира Путина сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Сам Путин уже заявлял, что США поулчают отказы в их требованиях от разных государств, это стало обыденностью, но Америка все равно пытается оказывать давление . По мнению Путина великие державы должны играть важную роль и иметь четкое представление об ограничениях собственной сил - добавил эксперт. Мир должен адаптироваться к новому этапу сосуществования и совместного управления великих держав - добавил Цзя Минь.
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новости, владимир путин, сша, россия
Новости, Владимир Путин, США, Россия

У США больше не получается промывать мозги зрелым странам - китайский эксперт

11:00 29.10.2022 (обновлено: 11:10 29.10.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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В международной политике умение отказывать США стало признаком роста стран - считает научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь.
Научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь завил об этом, когда комментировал выступление президента России Владимира Путина сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Сам Путин уже заявлял, что США поулчают отказы в их требованиях от разных государств, это стало обыденностью, но Америка все равно пытается оказывать давление .
Многие страны выросли и стали "зрелыми" в международной политике, вышли из процесса "промывания мозгов" и одурманивания западным неолиберальным дискурсом
По мнению Путина великие державы должны играть важную роль и иметь четкое представление об ограничениях собственной сил - добавил эксперт.
Конфликты и противоречия между крупными державами неизбежны, главное заключается в том, чтобы уметь их контролировать, ими управлять, спокойно добиваться компромиссов
Мир должен адаптироваться к новому этапу сосуществования и совместного управления великих держав - добавил Цзя Минь.
Виталий Третьяков
Вчера, 21:15
Виталий Третьяков: Путин сказал, что Россия не отступит перед Западом, и по украинскому конфликту тоже
 
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