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Посол России призвал США вернуть из-за рубежа всё своё ядерное оружие

Посол России призвал США вернуть из-за рубежа всё своё ядерное оружие - 29.10.2022 Украина.ру

Посол России призвал США вернуть из-за рубежа всё своё ядерное оружие

Вашингтон должен вернуть в США всё своё ядерное вооружение, размещённое за рубежом. Об этом 28 октября заявил посол России в в этой стране Анатолий Антонов

2022-10-29T10:55

2022-10-29T10:55

2022-10-29T10:55

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Таким образом дипломат прокомментировал публикации в американских СМИ, согласно которым США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12.По словам посла, из-за близкого расположения к границам России эти вооружения приобретают стратегическое значение, несмотря на свою ограниченную мощность и попытки американцев отнести их к тактическому классу.Он также призвал американское правительство прекратить практику отработки применения ядерных боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках "совместных ядерных миссий" НАТО. По словам Антонова, такая практика противоречит основополагающим принципам Договора о нераспространении ядерного оружия.Посол добавил, что российский арсенал тактического ядерного оружия не представляет угрозы для США, поскольку размещён на российской территории на значительном удалении от американского континента.

https://ukraina.ru/20221005/1039391654.html

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новости, сша, ядерное оружие, анатолий антонов, договор