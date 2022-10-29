Посол России призвал США вернуть из-за рубежа всё своё ядерное оружие - 29.10.2022 Украина.ру
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Посол России призвал США вернуть из-за рубежа всё своё ядерное оружие
Посол России призвал США вернуть из-за рубежа всё своё ядерное оружие - 29.10.2022 Украина.ру
Посол России призвал США вернуть из-за рубежа всё своё ядерное оружие
Вашингтон должен вернуть в США всё своё ядерное вооружение, размещённое за рубежом. Об этом 28 октября заявил посол России в в этой стране Анатолий Антонов
2022-10-29T10:55
2022-10-29T10:55
новости
сша
ядерное оружие
анатолий антонов
договор
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Таким образом дипломат прокомментировал публикации в американских СМИ, согласно которым США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12.По словам посла, из-за близкого расположения к границам России эти вооружения приобретают стратегическое значение, несмотря на свою ограниченную мощность и попытки американцев отнести их к тактическому классу.Он также призвал американское правительство прекратить практику отработки применения ядерных боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках "совместных ядерных миссий" НАТО. По словам Антонова, такая практика противоречит основополагающим принципам Договора о нераспространении ядерного оружия.Посол добавил, что российский арсенал тактического ядерного оружия не представляет угрозы для США, поскольку размещён на российской территории на значительном удалении от американского континента.
https://ukraina.ru/20221005/1039391654.html
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новости, сша, ядерное оружие, анатолий антонов, договор
Новости, США, Ядерное оружие, Анатолий Антонов, договор

Посол России призвал США вернуть из-за рубежа всё своё ядерное оружие

10:55 29.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Михаил Тургиев
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Вашингтон должен вернуть в США всё своё ядерное вооружение, размещённое за рубежом. Об этом 28 октября заявил посол России в в этой стране Анатолий Антонов
Таким образом дипломат прокомментировал публикации в американских СМИ, согласно которым США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12.
По словам посла, из-за близкого расположения к границам России эти вооружения приобретают стратегическое значение, несмотря на свою ограниченную мощность и попытки американцев отнести их к тактическому классу.

Вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания

Анатолий Антонов
Посол РФ в США
Он также призвал американское правительство прекратить практику отработки применения ядерных боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках "совместных ядерных миссий" НАТО. По словам Антонова, такая практика противоречит основополагающим принципам Договора о нераспространении ядерного оружия.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 08:30
Посол РФ Антонов: поставки оружия Киеву делают США участником конфликтаРешение США продолжить накачку Украины тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook*
Посол добавил, что российский арсенал тактического ядерного оружия не представляет угрозы для США, поскольку размещён на российской территории на значительном удалении от американского континента.
 
НовостиСШАЯдерное оружиеАнатолий Антоновдоговор
 
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