https://ukraina.ru/20221029/1040235085.html

Баранец: ряды ВСУ скоро пополнятся новой партией "диких гусей"

Баранец: ряды ВСУ скоро пополнятся новой партией "диких гусей" - 29.10.2022 Украина.ру

Баранец: ряды ВСУ скоро пополнятся новой партией "диких гусей"

Российская разведка располагает данными не только о наличии, но и о количестве английских наёмников, воюющую на стороне ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец

2022-10-29T04:00

2022-10-29T04:00

2022-10-29T04:00

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Эксперт подчеркнул, что англичане давно присутствуют на поле боя, и судьба части "диких гусей" уже оказалась вполне предсказуемой.Баранец уверен, что такая же участь ждет и большинство остальных наемников, которых, по его мнению, в ближайшее время может стать больше.Дело в том, что когда Великобритания и Евросоюз подпишут договор, британские войска смогут быстрее перемещаться через территорию ЕС, а значит ряды ВСУ пополнятся новой партией "гусей".Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221027/1040195988.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, всу, иностранные наемники, украина