https://ukraina.ru/20221029/1040235085.html
Баранец: ряды ВСУ скоро пополнятся новой партией "диких гусей"
Баранец: ряды ВСУ скоро пополнятся новой партией "диких гусей" - 29.10.2022 Украина.ру
Баранец: ряды ВСУ скоро пополнятся новой партией "диких гусей"
Российская разведка располагает данными не только о наличии, но и о количестве английских наёмников, воюющую на стороне ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
2022-10-29T04:00
2022-10-29T04:00
2022-10-29T04:00
новости
эксперт
всу
иностранные наемники
украина
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Эксперт подчеркнул, что англичане давно присутствуют на поле боя, и судьба части "диких гусей" уже оказалась вполне предсказуемой.Баранец уверен, что такая же участь ждет и большинство остальных наемников, которых, по его мнению, в ближайшее время может стать больше.Дело в том, что когда Великобритания и Евросоюз подпишут договор, британские войска смогут быстрее перемещаться через территорию ЕС, а значит ряды ВСУ пополнятся новой партией "гусей".Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040195988.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, всу, иностранные наемники, украина
Новости, эксперт, ВСУ, иностранные наемники, Украина
Баранец: ряды ВСУ скоро пополнятся новой партией "диких гусей"
Российская разведка располагает данными не только о наличии, но и о количестве английских наёмников, воюющую на стороне ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец
Эксперт подчеркнул, что англичане давно присутствуют на поле боя, и судьба части "диких гусей" уже оказалась вполне предсказуемой.
"Некоторых из них в мусорных мешках черных, останки их, уже давно переправили в Великобританию, зарыли на двухметровую глубину на различных великобританских кладбищах", - сказал он.
Баранец уверен, что такая же участь ждет и большинство остальных наемников, которых, по его мнению, в ближайшее время может стать больше.
Дело в том, что когда Великобритания и Евросоюз подпишут договор, британские войска смогут быстрее перемещаться через территорию ЕС, а значит ряды ВСУ пополнятся новой партией "гусей".
Полностью интервью можно прочитать здесь: