https://ukraina.ru/20221028/1040263052.html

Веерные отключения, снижение зарплат. Главное на Украине на 16:00 28 октября

Веерные отключения, снижение зарплат. Главное на Украине на 16:00 28 октября - 28.10.2022 Украина.ру

Веерные отключения, снижение зарплат. Главное на Украине на 16:00 28 октября

Новые графики веерных отключений готовят для Украины. По результатам 2022 года реальные зарплаты украинцев сократятся на четверть, сообщили в Нацбанке Украины

2022-10-28T16:01

2022-10-28T16:01

2022-10-28T17:02

хроники

эксклюзив

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В принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову компании ДТЭК заявили, что пересмотрят графики веерных отключений электроэнергии для Киева, продолжительность ограничений может вырасти до шести часов.Об этом в комментарии изданию «Суспільне» заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, новые графики подготовят в течение одного-двух дней.«Они (графики. — Ред.) не будут приятными. Сразу предупреждаю, потому что количество часов, в течение которых нужно будет оставаться без света, к сожалению, должно быть увеличено. Другого выхода сейчас к восстановлению инфраструктуры нет. Точно, что больше, чем 4 часа. До 6 часов будут ограничения», — подчеркнул Сахарук.По его словам, в ДТЭК будут стараться делать так, чтобы чаще происходила ротация.«То есть, возможно, чаще выключались, но на меньший период времени. С этим есть также определенные технические сложности — в Киеве десятки тысяч домов и их выключить и включить обратно тоже большая работа», — пояснил он.Сахарук также объяснил, почему не во всех домах выключают свет. По его словам, есть дома, в которых расположены объекты критической инфраструктуры, поэтому отключать их от электроэнергии нельзя.Ранее Киевская городская госадминистрация сообщила о продолжении экстренных отключений света. Они были снова введены в Киевской области в 8:25 по распоряжению НЭК «Укрэнерго».«Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применения более длительных отключений электроснабжения», — добавили к заявлению КГГА в ДТЭК.По состоянию на утро свет временно вернулся всем потребителям в Киеве, где применялись экстренные отключения света. Однако ситуация в энергосистеме остается напряжённой, поэтому ДТЭК призывает потреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.Также компания посоветовала правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения, чтобы предотвратить одновременный значительный рост нагрузки и аварии на электросетях. В частности, не включать приборы одновременно после возвращения света и выключать из сети приборы и освещение в комнатах, где нет людей.Позже диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил облэнерго объем для применения графиков ограничений электроснабжения во всех областях Украины.Также в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях (Центральном регионе) дополнительно предоставили объёмы для применения графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.Вынужденные ограничения также будут касаться бытовых потребителей на Центральной и Северной (Сумская, Харьковская и Полтавская области) Украине, сети которых больше всего пострадали на этой неделе.«Графики отключения на этот случай уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее», — сообщили в «Укрэнерго».В компании отметили, что эти меры вынужденны, но они позволяют энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.Снижение зарплатПо результатам 2022 года реальные зарплаты украинцев сократятся на четверть, сообщил Национальный банк Украины в своём инфляционном отчёте. Согласно документу, рынок труда на Украине сегодня стабилизировался на низком уровне.«Безработица ещё долго будет оставаться высокой из-за эффектов войны и значительных структурных диспропорций. Несмотря на некоторое оживление экономической активности, большинство предприятий все ещё работает значительно ниже довоенного уровня загруженности. Уменьшение выпуска и доходов предприятий, а также ожидания более длительных военных действий сдерживают предприятия в своих планах наращивания штата работников, о чём свидетельствуют данные сайтов поиска работы. В то же время предприятия не испытывают недостатка в квалифицированных работниках», — указано в отчёте.В своём документе Нацбанк подчеркивает, что на Украине до сих пор доминирует рынок работодателя: количество вакансий хоть и выросло по сравнению с мартом-апрелем, все ещё остается в два-три раза (в зависимости от сферы деятельности) меньше того, что было до начала спецоперации.Кроме того, сохраняются региональные и секторальные диспропорции. Так, в сентябре, по данным сайтов поиска работы, на Киев приходилось около 30% всех актуальных вакансий на Украине. Сейчас преобладают вакансии в сфере обслуживания, рабочих специальностей и торговли.Рост количества резюме несколько замедлился из-за оживления спроса на рабочую силу, мобилизации и миграции за границу. Однако количество резюме все ещё значительно превышает прошлогодние показатели — в 1,5 раза, по данным сайтов поиска работы.«В результате нагрузка на одну вакансию (соотношение между количеством резюме и вакансий) хотя и сокращается, но все ещё значительно превышает довоенный уровень. Это свидетельствует об активном поиске работы украинцами и подтверждает оценки НБУ относительно высокого уровня безработицы», — указано в отчёте Нацбанка.При этом госрегулятор утверждает, что «в дальнейшем уровень безработицы постепенно будет снижаться, однако будет оставаться выше своего естественного уровня». Причина — долгосрочные эффекты боевых действий.Кроме того, в отчете указано, что восстановление экономической активности будет стимулировать рост спроса на рабочую силу, однако длительное время будут сохраняться структурные диспропорции на рынке труда. Из-за выезда части квалифицированной рабочей силы за границу может возникнуть заметный дефицит работников в отдельных видах экономической деятельности, например, строительстве, что одновременно будет определять рост зарплат в соответствующих отраслях.«Однако со стороны отдельных видов деятельности, производственные мощности которых больше всего пострадали от военных действий, спрос на работников будет оставаться сравнительно слабым, что соответственно будет тормозить процесс сокращения уровня безработицы», — указано в отчёте Национального банка Украины.При этом в НБУ ожидают, что номинальные зарплаты в этом году снизятся на 12-13% прежде всего за счет частного сектора. В реальном измерении они снизятся на четверть.«В дальнейшем восстановление экономики будет сопровождаться оживлением спроса на рабочую силу и будет происходить на фоне значительных диспропорций и дефицита квалифицированной рабочей силы в отдельных секторах. Вернутся высокие темпы ежегодного роста номинальных зарплат. В следующем году они превысят свой довоенный уровень, однако в реальном измерении будут расти довольно медленно из-за высокой инфляции», — сообщил Нацбанк.В то же время в 2023 году, согласно проекту Государственного бюджета на 2023 год, рост социальных выплат будет сдержанным и будет соответствовать росту прожиточного минимума. Однако Нацбанк прогнозирует ускорение роста соцвыплат «благодаря наращиванию ресурсов бюджета».

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив