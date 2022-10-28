https://ukraina.ru/20221028/1040249401.html

Видеманн ответил, какой будет российская и украинская политика Риши Сунака

Видеманн ответил, какой будет российская и украинская политика Риши Сунака - 28.10.2022 Украина.ру

Видеманн ответил, какой будет российская и украинская политика Риши Сунака

Главная цель британского государства — сохранение позиций и благосостояния прежде всего правящего класса. Ради этого в стране готовы идти на компромиссы, порой совмещающие несовместимое. И Руши Сунак продолжит эту историю, рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн

2022-10-28T16:38

2022-10-28T16:38

2022-10-28T16:38

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Официально считается, что монарх — чисто церемониальная должность, однако это далеко не так, утверждает писатель. И главное свидетельство тому — именно король назначает премьер-министра. Отсюда в стране и действует культура компромисса, когда «внешнее правительство» вынуждено выполнять задачи реально управляющего государством Тайного совета.Он выразил уверенность, что Сунак на данный момент лучший кандидат на высший пост от Консервативной партии. В пользу этого, подчеркнул собеседник издания, говорит и то, что политик пока не засветился ни в каких особенных скандалах, и еще остается чистой фигурой во всех смыслах этого выражения.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, писатель, риши сунак, премьер, великобритания, политика, россия, украина