https://ukraina.ru/20221028/1040249401.html
Видеманн ответил, какой будет российская и украинская политика Риши Сунака
Видеманн ответил, какой будет российская и украинская политика Риши Сунака - 28.10.2022 Украина.ру
Видеманн ответил, какой будет российская и украинская политика Риши Сунака
Главная цель британского государства — сохранение позиций и благосостояния прежде всего правящего класса. Ради этого в стране готовы идти на компромиссы, порой совмещающие несовместимое. И Руши Сунак продолжит эту историю, рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн
2022-10-28T16:38
2022-10-28T16:38
2022-10-28T16:38
новости
писатель
риши сунак
премьер
великобритания
политика
россия
украина
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Официально считается, что монарх — чисто церемониальная должность, однако это далеко не так, утверждает писатель. И главное свидетельство тому — именно король назначает премьер-министра. Отсюда в стране и действует культура компромисса, когда «внешнее правительство» вынуждено выполнять задачи реально управляющего государством Тайного совета.Он выразил уверенность, что Сунак на данный момент лучший кандидат на высший пост от Консервативной партии. В пользу этого, подчеркнул собеседник издания, говорит и то, что политик пока не засветился ни в каких особенных скандалах, и еще остается чистой фигурой во всех смыслах этого выражения.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, писатель, риши сунак, премьер, великобритания, политика, россия, украина
Новости, писатель, Риши Сунак, премьер, Великобритания, политика, Россия, Украина
Видеманн ответил, какой будет российская и украинская политика Риши Сунака
Главная цель британского государства — сохранение позиций и благосостояния прежде всего правящего класса. Ради этого в стране готовы идти на компромиссы, порой совмещающие несовместимое. И Руши Сунак продолжит эту историю, рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн
Официально считается, что монарх — чисто церемониальная должность, однако это далеко не так, утверждает писатель. И главное свидетельство тому — именно король назначает премьер-министра. Отсюда в стране и действует культура компромисса, когда «внешнее правительство» вынуждено выполнять задачи реально управляющего государством Тайного совета.
«Что касается Сунака, мне кажется, что его позиция, его политика будет все-таки более взвешенной [чем политика предыдущего премьера Лиз Трасс], потому что, с одной стороны, он индиец, но все-таки британский премьер с другой. Тут политика сложная, тут и Тайный совет, и все остальное, и НАТО, и пятое, и десятое, и англосаксы. Тем не менее Великобритания страна сложная, страна многообразная, поэтому мне кажется, что лично Сунак будет вести более взвешенную и осторожную политику», — считает Видеманн.
Он выразил уверенность, что Сунак на данный момент лучший кандидат на высший пост от Консервативной партии. В пользу этого, подчеркнул собеседник издания, говорит и то, что политик пока не засветился ни в каких особенных скандалах, и еще остается чистой фигурой во всех смыслах этого выражения.
Полностью интервью можно прочитать здесь: