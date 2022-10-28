https://ukraina.ru/20221028/1040243485.html

Югославские зенитки, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 28 октября

Югославские зенитки, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 28 октября - 28.10.2022 Украина.ру

Югославские зенитки, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 28 октября

Украинская артиллерия обстреливает приграничные регионы России. Украина получила оружие бывшей Югославии

2022-10-28T12:15

2022-10-28T12:15

2022-10-28T12:54

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 36 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, на Горловском — РСЗО Himars, артиллерию 155 и 152 мм, танки, миномёты 120 мм, выпустив 165 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка (Никитовский и Центрально-городской районы), Шахтёрск, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Макеевка (Червоногвардейский район).«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 13 гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Шахтерске и ранее освобожденном Степном», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 10 домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.Утром 28 октября обстрел ДНР украинскими военными продолжился. Под удар попали Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая. ВСУ выпустили около сотни снарядов калибра 155 и 152 мм.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сути ВСУ обстреляли Первомайск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 2 ракеты.«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — отметил Филипоненко.В Херсоне заявили об укреплении города на случай прорыва ВСУ.«Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города», — заявила утром 28 октября в комментарии РИА «Новости» замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.По словам собеседницы агентства, укрепление защиты города — это превентивная мера, а снижение числа жителей в нем позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников ВСУ.«Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка», — подытожила Губарева.Она также заявила, что нужно поднять вопрос об обстрелах Херсона и области на международном уровне.«У нас есть факты и свидетельства агрессии, а также уверенность в собственной правоте. Вопрос надо поднимать на площадках ООН, которая обязана остановить обстрелы и планы украинских войск уничтожить мирное население и инфраструктуру Херсонской области», — заявила Губарева.При этом, по её словам, надежды на международную общественность не много, так как США, Великобритания и Франция имеют право вето в ООН.«Это значит, что никаких невыгодных решений для Украины не будет. Тем не менее это хорошая площадка, чтобы попытаться донести миру саму информацию о ситуации в Херсоне. Уверена, что наша позиция если не будет донесена через CNN или BBC, то китайские или арабские медиа это подхватят. А это значит, что большинство людей в мире будут понимать нашу позицию, и кто стреляет по переправам с гражданскими на самом деле», — подчеркнула Губарева.В Запорожской области тем временем нашли схрон с оружием, который мог бы использоваться украинскими диверсантами.«В ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска при поддержке силовых ведомств был выявлен гаражный кооператив, в котором в одном из помещений было выявлено и изъято оружие и боеприпасы различного калибра, гранаты Ф-1 и запалы, гранаты РГД, дымовые шашки и форменная амуниция ВСУ», — говорилось в сообщении члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.Рогов добавил, что правоохранительные органы установили владельцев изъятого, также проводятся мероприятия по их задержанию.Югославские зениткиВСУ получили на вооружение зенитные установки Zastava двух типов, производимых на территории тогдашней Югославии. Речь идет о Yugo Zastava M75 и М55, сообщил украинский портал «Милитарный».«Пока не разглашается, были ли они подарены бывшей югославской страной или приобретены по контракту», — говорится в сообщении.Эта установка предназначена для борьбы с воздушными целями на расстоянии до 1,5 км. Эффективна при впечатлении наземных целей — личного состава, небронированной и легкобронированной техники.Украинские военные публиковали снимки использования зенитной установки 20×110мм Zastava M55. Его основной целью является впечатление воздушных целей, но может использоваться и против транспорта.M55 производилась на территории нынешней Сербии и была на вооружении Югославии. Две из стран, входивших в состав Югославии (страны — члены НАТО Хорватия и Македония), являются союзницами Украины и поставляют ей вооружения.Пока ни одно из этих государств не признало поставку зенитных орудий для Украины.При этом югославское оружие скорее всего будет применяться против российских беспилотников «Герань», доставляющих Украине большие неприятности. С одним из сбитых таких беспилотников президент Украины Владимир Зеленский записал своё вечернее видеообращение 27 октября.Примечательно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 октября заявил, что помощь от союзников будет компенсировать Украине старые системы ПВО и повышать её защиту.«Думаю, оружие, которое мы сейчас поставляем, имеет огромное значение. Украинцы уже преуспели, сбив много российских ракет и беспилотников. В будущем ситуация изменится ещё сильнее — сейчас активизируются союзники», — заявил генсек.Он напомнил о недавно переданной Германией передовой системе IRIS-T и обещаниях США и ещё некоторых союзников по противовоздушным системам и боеприпасам после последней встречи формата «Рамштайн».

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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