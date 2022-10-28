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Выступление депутата Рады Гончаренко в парламенте Косова закончилось скандалом

Выступление депутата Рады Гончаренко в парламенте Косова закончилось скандалом - 28.10.2022 Украина.ру

Выступление депутата Рады Гончаренко в парламенте Косова закончилось скандалом

Депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко выступил в парламенте самопровозглашенного Косова, после чего Раде пришлось делать специальное заявление, пишет 28 октября "Европейская правда"

2022-10-28T10:33

2022-10-28T10:33

2022-10-28T10:33

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Накануне Гончаренко, являющийся членом украинской делегации в ПАСЕ, выступил в косовской Ассамблее, что стало первым выступлением депутата Рады в парламенте этой самопровозглашенной республики. В своей речи украинский парламентарий призвал Киев признать независимость Косова, также он сделал ряд антироссийских и антисербских заявлений. После выступления Гончаренко, Верховная Рада сделал официальное заявление, в котором отмежевалась от позиции депутата. "Этот визит народного депутата Алексея Гончаренко является его собственной инициативой. Поездка в Косово Алексея Гончаренко носит сугубо частный характер. Верховная Рада Украины или любые ее органы не уполномочивали ни одного народного депутата, в частности, Алексея Гончаренко, представлять позицию украинского парламента в Косово или любой другой стране", - говорится в заявлении. Украина официально не признает независимость Косова. Гончаренко является одним из главных лоббистов признания Косова на Украине. В августе этого года он внес в Раду проект постановления о признании независимости этой самопровозглашенной республики. Он считает, что если Сербия "вторгнется" в Косово, то Киев должен оказать Приштине поддержку, в том числе военную. При этом Гончаренко утверждает, что никаких общих черт в ситуациях с Косово и Донбассом, нет. Несколько лет назад президент РФ Владимир Путин сравнил ситуацию с Крымом с провозглашением суверенитета Косова, который не признает Москва и целый ряд других государств. Он напомнил, что данное решение принималось без учета мнения жителей края, а на основании голосования в парламенте, которое затем поддержали все, кто ратовал за раздел бывшей Югославии.

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новости, гончаренко, косово, сербия, украина, верховная рада