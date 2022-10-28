https://ukraina.ru/20221028/1040232279.html

Автомобиль Тимошенко, NASAMS, плен и пытки. Главное на утро 28 октября на Украине

Автомобиль Тимошенко, NASAMS, плен и пытки. Главное на утро 28 октября на Украине - 28.10.2022 Украина.ру

Автомобиль Тимошенко, NASAMS, плен и пытки. Главное на утро 28 октября на Украине

На Украине вспыхнул скандал с автомобилем замглавы Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко. США поставят Украине первые системы ПВО NASAMS в ноябре. Освобождённый из плена рассказал, как украинцы вымогали деньги у его родных и пытали его бойцов

2022-10-28T09:51

2022-10-28T09:51

2022-10-28T10:57

хроники

эксклюзив

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Как сообщил проект BIHUS.Info, Тимошенко ездит на автомобиле, который компания-производитель передала Украине как гуманитарную помощь. Речь о Chevrole Tahoe. 50 таких внедорожников украинцам передала компания General Motos для гуманитарных нужд и вывозах людей из зоны боевых действий.«Это был очень полезный опыт быть частью General Motors, которая бросилась в бой, преодолевала препятствия и двигалась, чтобы доставить эти такие необходимые автомобили правительству Украины для гуманитарной работы», — заявил весной 2022 года исполнительный директор компании по коммуникациям Джордж Свигос.Однако автомобиль в итоге стал использовать замглавы Офиса президента Украины.«Я действительно езжу на Chevrolet Tahoe. Это автомобиль Государственного управления делами, это не моё личное авто или кого-то ещё. Оно находится на балансе Государственного управления делами, которое обеспечивает автомобилями Офис президента», — заявил сам Тимошенко журналистам.Он отметил, что использует этот автомобиль как служебный. При этом он пользуется машиной для поездок по регионам.«Я езжу на нём (авто. — Ред.) уже где-то полгода: в региональные поездки по Украине, потому что по Киеву мы никуда не ездим, мы сидим здесь в Офисе, кроме случаев с прилётами. На нём уже наездили около 40 тыс. километров. Я езжу вместе с сотрудниками Офиса — регионального департамента — потому что мы пытаемся как можно быстрее ехать на деоккупированные территории, чтобы увидеть, что там происходит», — заявил Тимошенко.Однако такое объяснение не удовлетворило журналистов. Они выяснили, что машиной замглавы Офиса президента пользуется ежедневно, в т. ч. и для поездок на работу из дома.Также журналистов возмутило то, что Тимошенко пользуется новым авто, в то время, как у Офиса президента хватает других машин. По данным BIHUS.Info, в распоряжении Государственного управления делами Украины имеется еще сотня автомобилей, в том числе Toyota Camry и Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter — надёжных машин, которые служат уже несколько лет.«Их реально, честно говоря, с таким объёмом визитов разных стран их не хватает. До нас как до сотрудников Офиса не доходят бронированные автомобили. Вот только Tahoe до меня дошёл из Государственного управления делами», — оправдывался Тимошенко.Тем временем, как подчеркнули журналисты, сегодня украинская армия испытывает недостаток в легковых автомобилях, а волонтёров, которые их поставляют ВСУ, регулярно проверяет полиция. Как заявил один из героев сюжета — волонтёр Святослав Литинский, команда которого передала ВСУ свыше 300 автомобилей, военные могут ждать на транспортное средство по 4−5 недель. При этом в отношении самого Литинского заводили уголовные дела, подозревая его в продаже поставляемых армии автомобилей.NASAMS для УкраиныМинистр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые системы противовоздушной обороны NASAMS будут переданы Украине в начале ноября.«Мы упорно работали над передачей систем NASAMS. Ожидаем, что в начале следующего месяца мы сможем её получить и осуществить подготовку [украинских]военных», — заявил он на брифинге во время презентации Стратегии национальной обороны США.Остин также напомнил о намерениях Испании передать пусковые установки системы противовоздушной обороны Hawk, о чём ранее сообщал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.«Такие шаги приветствуются. Теперь нужно научить военных ими пользоваться, и мы работаем над этим. И продолжаем упорную работу, чтобы гарантировать, что там, где это возможно, страны как можно быстрее передают средства ПВО для поддержки Украины», — подчеркнул Остин.Ранее Грегори Хейс, глава американской компании Raytheon Technologies, объявил, что передал американскому правительству две системы NASAMS, предназначенные для Украины.О передаче Украине двух систем противовоздушной обороны NASAMS Соединённые Штаты Америки объявили еще в начале июля в рамках пакета военной помощи. В сентябре Пентагон сообщил, что первые два комплекса будут переданы Украине в течение следующих двух месяцев.Всего США обязались предоставить Украине восемь систем NASAMS, шесть из них — в пакете помощи на три миллиарда долларов, рассчитанного на долгосрочную перспективу.В то же время, как указывает ряд украинских источников, в руководстве Украины разочарованы уменьшением американской военной помощи.«Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента ожидал от Байдена увеличения военной помощи Украине, в первую очередь поставки ПВО, которые обещали Зеленскому в Белом доме. Оказалось, что Пентагон предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов США, что является самой маленькой суммой за последние месяцы», — сообщил утром 28 октября популярный на Украине телеграм-канал «Резидент».Тем не менее ожидается, что новые системы ПВО из США усилят украинскую оборону.Что происходило в пленуКиевские силовики пытками заставляют записывать видеообращение к родным для шантажа, заявил РИА «Новости» освобожденный из украинского плена боец народной милиции ЛНР Александр Чупра.«Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигали. Подошёл какой-то человек с камерой. Говорит: "Так. Вот я тебе написал, ты вот это должен сказать на камеру". Я рассказал на камеру всё, что там было», — рассказал сказал Чупра.Собеседник агентства уточнил, что это происходило на первичном допросе в городе Артёмовск (украинское название — Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР.С его слов, точного текста он не помнит, но знает, что украинские силовики требовали у его родных деньги.«Было обращение к родным, шантаж был, после чего я узнал от своей девушки, что ей видео прислали, чтобы она заявление (видеообращение. — Ред.) должна была написать и вроде как деньги переслать», — добавил Чупра.Другой освобождённый из плена — боец НМ ДНР Владислав Егильницкий рассказал, что украинские политики не хотят мира.«Она (депутат. — Ред.) пыталась с нами общаться, и она спросила: "А чего вы хотите?" И ребята русские сказали: "Мира". А она сказала: "Нам не нужен мир, нам нужна победа". Мы тогда очень сильно удивились, такое странное отношение у них, они в состоянии войны не хотят мира», — рассказал Егильницкий.По данным бывшего военнопленного, это была депутат от Харьковской области.

https://ukraina.ru/20221027/1040222064.html

https://ukraina.ru/20221027/1040208777.html

https://ukraina.ru/20221027/1040194569.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив