Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки СВО - 28.10.2022 Украина.ру
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Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки СВО
Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки СВО - 28.10.2022 Украина.ру
Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки СВО
Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, передает 28 октября РИА Новости
2022-10-28T08:49
2022-10-28T08:57
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"В ближайшее время состоится конференция крымскотатарских общественных организаций и объединений, на которой примут решение о создании штаба поддержки специальной военной операции на Украине", — заявил Умеров.По его словам, штаб объединит более 30 общественных организаций. Его целью станет материальная помощь военным и поддержка их семей, информационное сопровождение целей и задач спецоперации и прочие.
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татары, новости, сво
татары, Новости, СВО

Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки СВО

08:49 28.10.2022 (обновлено: 08:57 28.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭйваз Умеров
Эйваз Умеров - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, передает 28 октября РИА Новости
"В ближайшее время состоится конференция крымскотатарских общественных организаций и объединений, на которой примут решение о создании штаба поддержки специальной военной операции на Украине", — заявил Умеров.
По его словам, штаб объединит более 30 общественных организаций.
Его целью станет материальная помощь военным и поддержка их семей, информационное сопровождение целей и задач спецоперации и прочие.
 
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