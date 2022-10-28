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Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки СВО

Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки СВО - 28.10.2022 Украина.ру

Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки СВО

Крымскотатарские организации объединятся в штаб поддержки специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, передает 28 октября РИА Новости

2022-10-28T08:49

2022-10-28T08:49

2022-10-28T08:57

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"В ближайшее время состоится конференция крымскотатарских общественных организаций и объединений, на которой примут решение о создании штаба поддержки специальной военной операции на Украине", — заявил Умеров.По его словам, штаб объединит более 30 общественных организаций. Его целью станет материальная помощь военным и поддержка их семей, информационное сопровождение целей и задач спецоперации и прочие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

татары, новости, сво