https://ukraina.ru/20221028/1040228117.html
Блинкен пообещал поддержку Киеву независимо от итогов выборов в США
Блинкен пообещал поддержку Киеву независимо от итогов выборов в США - 28.10.2022 Украина.ру
Блинкен пообещал поддержку Киеву независимо от итогов выборов в США
Вашингтон будут поддерживать киевский режим от итогов промежуточных выборов в конгресс, запланированных на начало ноября. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 27 ноября в интервью канадской телерадиокомпании CBC
2022-10-28T08:34
2022-10-28T08:34
2022-10-28T09:08
новости
спецоперация
сша
энтони блинкен
киевский режим
военная помощь
республиканская партия
демократическая партия
парламентские выборы
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Он утверждал, что поддержка киевского режима среди законодателей обеих ведущих партий США – Республиканской и Демократической – якобы постоянно растёт. Он напомнил о своей поездке в Польшу в составе американской делегации, которая включала представителей обеих партий.Ведущая CBC напомнила Блинкену о позиции лидера республиканского меньшинства в Конгрессе Кевина Маккарти, который выражал недовольство неограниченной, по его мнению, помощью Вашингтона Киеву. В ответ госсекретарь повторил свои утверждения о сильной двухпартийной поддержке политики администрации Байдена в отношении Украины.Ожидается, что по итогам промежуточных выборов правящая Демократическая партия окажется в меньшинстве как в Палате представителей, так и в Сенате. Партия, контролирующая Конгресс США, имеет преимущество в формировании политической повестки Соединённых Штатов, принятии законов и кадровых назначениях.
https://ukraina.ru/20221026/1040159152.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, сша, энтони блинкен, киевский режим, военная помощь, республиканская партия, демократическая партия, парламентские выборы
Новости, Спецоперация, США, Энтони Блинкен, киевский режим, военная помощь, Республиканская партия, Демократическая партия, парламентские выборы
Блинкен пообещал поддержку Киеву независимо от итогов выборов в США
08:34 28.10.2022 (обновлено: 09:08 28.10.2022)
Вашингтон будут поддерживать киевский режим от итогов промежуточных выборов в конгресс, запланированных на начало ноября. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 27 ноября в интервью канадской телерадиокомпании CBC
Он утверждал
, что поддержка киевского режима среди законодателей обеих ведущих партий США – Республиканской и Демократической – якобы постоянно растёт. Он напомнил о своей поездке в Польшу в составе американской делегации, которая включала представителей обеих партий.
Сейчас мы видим сильную двухпартийную поддержку Украины… Я не думаю, что это фундаментально изменится
Энтони Блинкен
Госсекретарь США
Ведущая CBC напомнила Блинкену о позиции лидера республиканского меньшинства в Конгрессе Кевина Маккарти, который выражал недовольство неограниченной, по его мнению, помощью Вашингтона Киеву. В ответ госсекретарь повторил свои утверждения о сильной двухпартийной поддержке политики администрации Байдена в отношении Украины.
Ожидается, что по итогам промежуточных выборов правящая Демократическая партия окажется в меньшинстве как в Палате представителей, так и в Сенате. Партия, контролирующая Конгресс США, имеет преимущество в формировании политической повестки Соединённых Штатов, принятии законов и кадровых назначениях.