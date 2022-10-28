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Блинкен пообещал поддержку Киеву независимо от итогов выборов в США

Блинкен пообещал поддержку Киеву независимо от итогов выборов в США - 28.10.2022 Украина.ру

Блинкен пообещал поддержку Киеву независимо от итогов выборов в США

Вашингтон будут поддерживать киевский режим от итогов промежуточных выборов в конгресс, запланированных на начало ноября. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 27 ноября в интервью канадской телерадиокомпании CBC

2022-10-28T08:34

2022-10-28T08:34

2022-10-28T09:08

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спецоперация

сша

энтони блинкен

киевский режим

военная помощь

республиканская партия

демократическая партия

парламентские выборы

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Он утверждал, что поддержка киевского режима среди законодателей обеих ведущих партий США – Республиканской и Демократической – якобы постоянно растёт. Он напомнил о своей поездке в Польшу в составе американской делегации, которая включала представителей обеих партий.Ведущая CBC напомнила Блинкену о позиции лидера республиканского меньшинства в Конгрессе Кевина Маккарти, который выражал недовольство неограниченной, по его мнению, помощью Вашингтона Киеву. В ответ госсекретарь повторил свои утверждения о сильной двухпартийной поддержке политики администрации Байдена в отношении Украины.Ожидается, что по итогам промежуточных выборов правящая Демократическая партия окажется в меньшинстве как в Палате представителей, так и в Сенате. Партия, контролирующая Конгресс США, имеет преимущество в формировании политической повестки Соединённых Штатов, принятии законов и кадровых назначениях.

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новости, спецоперация, сша, энтони блинкен, киевский режим, военная помощь, республиканская партия, демократическая партия, парламентские выборы