Байден нашел противоречие в словах Путина о ядерном оружии - 28.10.2022 Украина.ру
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Байден нашел противоречие в словах Путина о ядерном оружии
Байден нашел противоречие в словах Путина о ядерном оружии - 28.10.2022 Украина.ру
Байден нашел противоречие в словах Путина о ядерном оружии
Президент США Джо Байден 27 октября в интервью телеканалу Newsnation заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия российским лидером Владимиром Путиным идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его
2022-10-28T07:15
2022-10-28T07:19
ядерное оружие
новости
джо байден
владимир путин
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"Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия. Он был очень опасен в своем подходе к этому. Он может все это завершить, уйдя с Украины", - сказал Байден.Накануне на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ заявил, что Москве не нужен ядерный удар по Украине. Путин призвал тех, кто утверждает, что РФ может применить ядерное оружие, прочесть военную доктрину России.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать интервью Байдена, где президент США заявил, что Путин не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия, заявил, что ежедневные упражнения США и стран Европы в ядерной риторике - это пагубная и провокационная практика, РФ в ней участвовать не будет.
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ядерное оружие, новости, джо байден, владимир путин
Ядерное оружие, Новости, Джо Байден, Владимир Путин

Байден нашел противоречие в словах Путина о ядерном оружии

07:15 28.10.2022 (обновлено: 07:19 28.10.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном применении ядерного оружия на Украине
Президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном применении ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден 27 октября в интервью телеканалу Newsnation заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия российским лидером Владимиром Путиным идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его
"Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия. Он был очень опасен в своем подходе к этому. Он может все это завершить, уйдя с Украины", - сказал Байден.
Накануне на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ заявил, что Москве не нужен ядерный удар по Украине. Путин призвал тех, кто утверждает, что РФ может применить ядерное оружие, прочесть военную доктрину России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать интервью Байдена, где президент США заявил, что Путин не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия, заявил, что ежедневные упражнения США и стран Европы в ядерной риторике - это пагубная и провокационная практика, РФ в ней участвовать не будет.
 
Ядерное оружиеНовостиДжо БайденВладимир Путин
 
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