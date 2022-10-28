Активистка из Австралии рассказала, как привлечь соотечественников за рубежом на сторону РФ - 28.10.2022 Украина.ру
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Активистка из Австралии рассказала, как привлечь соотечественников за рубежом на сторону РФ
Активистка из Австралии рассказала, как привлечь соотечественников за рубежом на сторону РФ - 28.10.2022 Украина.ру
Активистка из Австралии рассказала, как привлечь соотечественников за рубежом на сторону РФ
Для того, чтобы живущие за границей россияне заняли более патриотическую позицию, должен поменяться подход к преподаванию истории и литературы в самой России. Такое мнение в интервью Украина.ру выразила основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
2022-10-28T07:15
2022-10-28T07:15
новости
австралия
благотворительность
соотечественники
сталин
александр солженицын
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Она, в частности, подвергла критике тот факт, что на мероприятиях, посвящённых Дню Победы, недостаточно, по её мнению, говорится о роли советского лидера Иосифа Сталина в разгроме гитлеровской Германии. С другой стороны, она раскритиковала высокую оценку, которой в современной российской системе образования удостоился писатель Александр Солженицын, "кумир либералов".Среди позитивных программ, которые, по её мнению, помогают патриотическому воспитанию в России, Трифонова упомянула проект Виктора Меркулова "Киноуроки в школах России".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, австралия, благотворительность, соотечественники, сталин, александр солженицын
Новости, Австралия, благотворительность, соотечественники, Сталин, Александр Солженицын

Активистка из Австралии рассказала, как привлечь соотечественников за рубежом на сторону РФ

07:15 28.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Мелитополе
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Для того, чтобы живущие за границей россияне заняли более патриотическую позицию, должен поменяться подход к преподаванию истории и литературы в самой России. Такое мнение в интервью Украина.ру выразила основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова
Она, в частности, подвергла критике тот факт, что на мероприятиях, посвящённых Дню Победы, недостаточно, по её мнению, говорится о роли советского лидера Иосифа Сталина в разгроме гитлеровской Германии. С другой стороны, она раскритиковала высокую оценку, которой в современной российской системе образования удостоился писатель Александр Солженицын, "кумир либералов".

К чему это я всё подвожу? А к тому, что в самой России перед обществом стоит много вопросов. Необходимо вести борьбу за умы молодёжи, поддерживать патриотические проекты. … Необходимо возрождать нашу традиционную доброту, отзывчивость, милосердие, любовь к родине. Должна идти работа в самой России, тогда и с зарубежными соотечественниками ситуация начнёт меняться

Среди позитивных программ, которые, по её мнению, помогают патриотическому воспитанию в России, Трифонова упомянула проект Виктора Меркулова "Киноуроки в школах России".
26 октября, 23:00История
"За Родину, за Сталина". Как еврейский паренек из Черкасс стал героем на Керченской переправе
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиАвстралияблаготворительностьсоотечественникиСталинАлександр Солженицын
 
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