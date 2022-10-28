https://ukraina.ru/20221028/1040202847.html

Активистка из Австралии рассказала, как привлечь соотечественников за рубежом на сторону РФ

Активистка из Австралии рассказала, как привлечь соотечественников за рубежом на сторону РФ - 28.10.2022 Украина.ру

Активистка из Австралии рассказала, как привлечь соотечественников за рубежом на сторону РФ

Для того, чтобы живущие за границей россияне заняли более патриотическую позицию, должен поменяться подход к преподаванию истории и литературы в самой России. Такое мнение в интервью Украина.ру выразила основательница австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу" Ксения Трифонова

2022-10-28T07:15

2022-10-28T07:15

2022-10-28T07:15

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австралия

благотворительность

соотечественники

сталин

александр солженицын

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Она, в частности, подвергла критике тот факт, что на мероприятиях, посвящённых Дню Победы, недостаточно, по её мнению, говорится о роли советского лидера Иосифа Сталина в разгроме гитлеровской Германии. С другой стороны, она раскритиковала высокую оценку, которой в современной российской системе образования удостоился писатель Александр Солженицын, "кумир либералов".Среди позитивных программ, которые, по её мнению, помогают патриотическому воспитанию в России, Трифонова упомянула проект Виктора Меркулова "Киноуроки в школах России".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221026/1040169124.html

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новости, австралия, благотворительность, соотечественники, сталин, александр солженицын