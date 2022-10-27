https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html

Владимир Видеманн о тех, кто реально управляет Великобританией и какой будет политика Риши Сунака

Владимир Видеманн о тех, кто реально управляет Великобританией и какой будет политика Риши Сунака - 27.10.2022 Украина.ру

Владимир Видеманн о тех, кто реально управляет Великобританией и какой будет политика Риши Сунака

Русский писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне, объяснил изданию Украина.ру, кто реально управляет Великобританией, назначает премьер-министров и о том,... Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T20:19

2022-10-27T20:19

2022-10-27T20:20

интервью

владимир видеманн

великобритания

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Русский писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне, объяснил изданию Украина.ру, кто реально управляет Великобританией, назначает премьер-министров и о том, почему новый британский премьер будет проводить политику, как в интересах британской, так и индийской элиты.- Владимир, премьер-министром Великобритании впервые в истории страны стал индус, потомок жителей британской колонии. Московский политолог Сергей Марков даже написал у себя в "телеге", что "старый расист Черчилль" сейчас со стула упал бы, узнав от этом. Почему именно Риши Сунак? Какими качествами он обладает, что консерваторы избрали его своим лидером? Почему именно он, хотя до этого он проиграл Лиз Трасс? Что произошло?- Прежде всего, надо понимать, что такое британская политическая система. В ней существует несколько этажей. Одну из ключевых ролей играет так называемый Тайный совет при короле. Упрощенно говоря, Кабинет министров со всеми министрами и премьер-министром - это внешняя витрина власти в Британии. На самом деле все ключевые решения принимаются на Тайном совете, где главной фигурой является король. Указы монарха юридически действуют только в рамках Тайного совета, он не может просто так издать указ для народа.Обычно члены правительства, премьер-министр и отдельные министры тоже входят в Тайный совет. Не все, но отдельные фигуры. В нем они занимают некую параллельную должность. Там своя номенклатура титулов и должностей. Лиз Трасс там занимала, по-моему, роль казначея (или что-то в этом роде).Первоначально, например, бюджет прописывается и принимается на Тайном совете, а уже потом он исполняется внешним правительством.Внешние министры, по сути дела, являются менеджерами по исполнению бюджета, прописанного в Тайном совете, хотя иногда речь идет об одних и тех же лицах, но "иногда", не всегда. Тут своя система, так называемая Вестминстерская система управления.Тайный совет существует не только в Великобритании, он есть и в Канаде, и в некоторых других странах Британского содружества.- Этот тайный совет, выражаясь по-советски, что-то вроде Политбюро?- Можно сказать, нечто вроде Политбюро при короле. Этот бюджет, который принимается на тайном совете, потом правительством исполняется.Что касается Трасс, там тоже был составлен, я так понимаю, некий финансовый план, потом правительство его пыталось исполнять, но что-то пошло не так.Что конкретно пошло не так, я вам скажу: Британия рассчитывала, что ее облигации будут хорошо покупаться в экономически неблагополучной ситуации континентальной Европы, что деньги из Европы побегут в британские облигации. И Британия таким образом наберет деньги на своей политической экспансии в пространстве Европы и в мире.Но что-то пошло не так, и деньги побежали из Европы, в том числе и из Германии, в Америку, а британские облигации оказались недооцененными. В итоге начался этот кризис.Собственно говоря, проект финансирования очередного этапа существования британского государства начал шататься. Это одна из причин, почему Трасс сместили и решили поставить нового человека.Этот новый человек – Риши Сунак – финансист, он при Джонсоне был главой казначейства. Он изучал в Оксфорде политику, философию и экономику, потом учился в Америке. Там же женился на представительнице одного из богатейших индийских олигархических кланов, который, кстати говоря, имеет и офис в Москве.Говорят, что отец жены Риши Сунака встречался чуть ли не с Путиным. Когда Сунаку предъявили претензию, что семейство вашей жены дружит с Путиным, он ответил: "Мы же свободные люди. Я не имею никакого отношения ни к бизнесу своей жены, ни ее семьи". Это одна из тем, которые сейчас газеты муссируют.Возвращаясь к назначению нового премьера. Бюджетный план, видимо, не пошел, а премьера обычно ставят на исполнение какого-то плана. Видимо, были еще и другие причины. Например, не понравилось ее заявление, что богатым уменьшат налоги. А простому народу что, за энергетику платить? Цены растут в магазинах.В итоге она перестала быть популярной фигурой, и консерваторы решили ее поменять.Что касается Риши Сунака, то с точки зрения профессионализма он абсолютно соответствует посту как премьер-министр, который будет исполнять спущенный сверху бюджетный план. Во всем этом он разбирается как профессионал на порядок лучше, чем его предшественница.- Назначение индуса Сунака не вызвало никакого расистского недовольства в британском обществе? Мол, как это цветной будет править белыми.- Этот вопрос стоит в низших слоях населения: среди рабочего класса или кого-то среди фермеров. Да, там не любят иностранцев, тем более выходцев из Азии и Африки. Что касается британской элиты, то она давно перешла на рельсы международного сотрудничества.Тот же мэр Лондона Садик Хан – пакистанец. Министр внутренних дел был выходцем то ли из Индии, то ли из Пакистана. Даже в Палате лордов есть очень высокопоставленные лорды женщины, причем африканского происхождения или индийского происхождения.Мусульмане там тоже есть. Британская элита - это именно имперская элита. В России у Романовых были аристократы кавказского, татарского (те же Юсуповы), среднеазиатского, польского, немецкого, французского происхождения. В Британии то же самое. Это имперская система. К тому же тут все очень сильно связано с семьями, с семейными линиями. По семейным линиям идет связь аристократии и плюс, конечно, общая корпорация.Сейчас Сунаку предъявляют, что в одном из старых интервью, когда он еще был молодым человеком, он хвастался, что "все мои друзья - это или аристократы, или элита, а из рабочего класса у меня вообще знакомых нет, я с такими людьми не дружу", хотя его родители были простые индусы.Ну как простыми - средний класс. Его отец был доктором, мать - аптекаршей, то есть ничего сверхъестественного у него не было. Они приехали из Африки, из Кении, где много индусов жило в свое время.Потом, когда британские колонии получили независимость, черные выгнали не только белых, они выгнали всех индусов и остальные меньшинства, забрали все бизнесы, а потом дружно все эти бизнесы провалили.Многие индусы уехали из Восточной Африки, из Южной Африки, кто в Индию, кто в Канаду, кто в другие страны Британского содружества, вплоть до самой Великобритании.Сам Сунак родился в Британии, ходил в частную школу, учился в Оксфорде, то есть он по образованию, по своей среде обитания, по кругу своих друзей абсолютный британец.Надо сказать, что индийцы народ-то мозговитый: весь софт в Индии делается, все компьютерщики в Индии сидят. Как финансист он вполне себе адекватен для той системы, в которой он работает.Наверху расизма нет. Может быть, чисто на эмоциональном уровне. Я слышал выступления некоторых российских комментаторов, которые говорят, что сейчас индус стал премьер-министром, это оскорбление Британской империи, они чморили этих индусов, людьми не считали, а теперь индус стал управлять, что британцам некого поставить.Ну как сказать, поставить-то есть кого, вагон кандидатов, вопрос в том, что тут же еще и политика. Поскольку Великобритания сейчас находится на переходном этапе своего развития, она как бы балансирует между Европой и Соединенными Штатами, а британский резерв - это еще и Британское содружество наций, где – на минуточку! – 2,5 миллиарда человек проживает.Британии нужен образ продвинутой нации, мультикультурной, мультирасовой, современной. В этом смысле назначение Сунака, конечно, пойдет на пользу союзникам Великобритании в странах третьего мира, в числе которых находятся и члены Британского содружества (особенно в Африке, в Азии, те же Индия и Пакистан).- Какими будут российская и украинская политика Риши Сунака? Небезосновательно считается, что Британия кроме Польши и Прибалтики является главным союзником Украины в Европе: она готовит украинских военных, поставляет оружие, дает деньги, политически поддерживает, ругая Россию. При Риши Сунаке эта политика продолжится?- Главная цель британского государства: сохранение позиций и благосостояния прежде всего правящего класса. В британской элите нет идеологически упертых персон, в британской элите все готовы идти на компромиссы. Есть даже выражение "типично английский компромисс", когда неожиданно получается, что такие несовместимые вещи вдруг совмещаются.В "Википедии" в одной из статей про британскую политическую систему написано, что монарх – чисто церемониальная должность, он не имеет никакой политической власти.Следующий пункт: монарх назначает премьер-министра. Типа должность церемониальная, но без его подписи премьер-министр работать не будет. Там происходят устные или еще какие-то согласования, учитывающие роль британского монарха и специфику британской юридической системы.Получается, не так всё и просто. Британия считается конституционной монархией, а конституции как таковой нет, есть система различных актов от разных судебных, политических инстанций, которые еще нужно понимать: какая карта за какой следует, какая у них иерархия в этих актах, в этих решениях. Все очень непросто.Но в то же время действует культура компромисса, такого хитрого согласования.Что касается Сунака, мне кажется, что его позиция, его политика будет все-таки более взвешенной, потому что, во-первых, он индиец (мы помним, что вице-президент в Америке женщина тоже с индийскими корнями), получается, что индийская элита начинает на мировой арене проявлять себя все больше и больше.Во-вторых, Индия сейчас самая быстроразвивающаяся страна, у нее растет ВВП, по-моему, на 6-7% в год. Население растет, уже обгоняет Китай. Индия – страна довольно равновесная с политической точки зрения, она еще не определилась, она как бы "и нашим, и вашим": она и в Британское содружество наций входит, но и с Россией дружит.Она с Китаем конфликтует, но в то же время она входит в BRICS, входит в ШОС.Индийская политика очень интересная. В этом смысле Сунак как индус, безусловно, учитывает интересы не только британской политической элиты, но и индусской политической элиты, ставшей интернациональной, которая имеет свои сильные позиции и в Америке (вице-президент чего стоит), и в Канаде, и в Австралии. Я уже не говорю про Индию. И в ряде других стран, в том числе в Африке и даже в Латинской Америке: например, Британская Гвиана (это бывшая британская колония), где индусы, выходцы из Индии, держат управление. Так же, как Тринидад и Табаго, Карибские острова. На острове Фиджи в Тихом океане тоже индусы рулят. Индийцы очень влиятельны во всем мире.С образованием мультиполярного мира (такой нарратив уже продвигается, его никто не может игнорировать) индусы начинают продвигать своих, они начинают свою особую игру, как мне кажется. Пока она еще не артикулирована однозначными политическими решениями, но там, в принципе, уже подразумевается то, что "мы – индусы, у нас есть свои интересы".Сунак – демонстративный индус: он в индуистские храмы ходит. Был индийский праздник Дивали буквально пару дней назад, так он свечки зажигал на пороге Даунинг-стрит. Он именно то, что называется, настоящий индус. Есть индусы, которые полностью перешли в англиканство, у них только цвет кожи остался "индийским", даже имена у них могут быть англосаксонские, а Сунак настоящий индус. И продвигает индийскую повестку.С одной стороны, он, конечно, все-таки британский премьер, тут политика сложная, тут и Тайный совет, и все остальное, и НАТО, и пятое, и десятое, и англосаксы. Тем не менее Великобритания страна сложная, страна многообразная, поэтому мне кажется, что лично Сунак будет вести более взвешенную и осторожную политику.Тем более что Сунак, по-моему, сейчас единственный из всех высокопоставленных кандидатов на пост премьера со стороны Консервативной партии, который пока не засветился ни в каких особенных скандалах, ни в каких-то компрометирующих событиях, он еще чистая фигура, чист перед законом, чист перед совестью. Ему еще пока ничего не предъявляли.Начинают сейчас предъявлять, что он рабочий класс не любит, еще что-то, но, по большому счету, мне кажется, что Сунак - это лучший кандидат из всех, которых можно было себе представить в настоящий момент в Консервативной партии.- Так все же по поводу Украины и России: будет отличаться его политика от предшественников или не будет?- Думаю, политика по поводу Украины и России зависит от ситуации на фронте. Сейчас мы видим, как снова открылся канал связи между российским военным руководством и американским и британским.Опять начинается обсуждение разного рода компромиссов. Макрон мутил воду с Римским Папой, что Римский Папа срочно должен Путину позвонить. и пятое, и десятое. То есть ситуация меняется каждый день.Многое поставлено на карту, в том числе и у немцев, и у французов, у британцев, само собой, и у американцев (тут эти выборы к ноябрю).Как это все в настоящее время будет происходить, очень непредсказуемо. Даже с лучшими пожеланиями ничего сделать невозможно, потому что – объективно – машина уже катится, логика войны диктует свое. Даже логика войны начинает доминировать над логикой политиков, хотя политическая логика, само собой, доминирует над логикой экономики. Экономисты сейчас уже отодвинуты, хотя тоже стараются, безусловно, влиять на ситуацию. Все вместе это очень сложный конгломерат. Мне кажется, что Сунак может следовать в фарватере британской политики, Тайного совета и каких-то уже объявленных целей типа того, что "да, мы поддерживаем"… но надо сказать, что Британия принципиально не может отказаться от поддержки Украины.Я бы сказал, что даже не конкретно правящего украинского кабинета, но в принципе Украины, поскольку Британия, играя в сложную игру, пытается выстроить некую альтернативу Евросоюзу и еврозоне - альтернативу фунтов.У нее есть свои союзники, в основном Северная Европа, Прибалтика. И плюс, возможно, еще Польша. Польша и Украина как страны, которые потенциально могут войти в эту англосаксонскую ось. Управляющей будет Британия, "папа" будет сидеть в Вашингтоне, но он далеко, там свои проблемы.Британия сейчас имеет возможность снова развернуться на мировой геополитической арене. И в этом смысле, конечно, Украина очень важный фактор в принципе для британцев, для выстраивания их зоны влияния в Европе и для аккуратного раскола Евросоюза, так как лучше вести дела с отдельными европейскими политиками, чем со всем бюрократическим Евросоюзом.Тем более что в Британии евросистема считается таким себе социализмом, системой бюрократической, системой, которая мало имеет отношения к свободному миру (а свободный мир это, прежде всего, свобода бизнеса).В Европе совсем другие законы: там кредит так быстро не получишь, там все под бюрократическим надзором. В Британии в этом смысле все проще. Конечно, они хотят свою зону в Европе, именно территорию свободного бизнеса, где можно будет вести свою форму экономики, как привыкли британцы. В этом смысле, возвращаясь к Украине, Украина является важным фактором.Хотя все зависит от того, что на Украине дальше будет. Если там будет полный развал, если там будет бешеная коррупция, все полностью разрушено, и издержки будут превышать потенциальную выгоду для инвесторов, тогда там возможны, наверное, перемены в политике.Тем более Британия сейчас в сложном положении, возвращаясь к тому, что этот бюджет не прошел, британские облигации оказались неприбыльными, и тут еще один кризис. Как сделать их прибыльными, что тут Британия должна финансово выкручивать, за счет чего?Тем более, что тут и континентальная Европа через Германию с них состригла чуть не миллиард евро за выход из брексита. Британцы тоже галочку-то поставили на немцев и держат все в уме.- Видел недавно электоральную карту Британии. Там все закрашено либо в цвета лейбористов – в Англии, либо в цвета национально-сепаратистских партий – в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Если придут к власти лейбористы, как-то изменится британская политика в отношении России и Украины? Или она останется прежней, как при консерваторах?- Лейбористы, конечно, могут прийти к власти, в этом сомнений нет. У них очень большие шансы через пару лет, когда будут очередные выборы. Тем более на досрочных выборах лейбористы имеют все шансы победить.Насколько это приведет к изменениям фундаментальной политики, сказать сложно. Посмотрим на Германию, там тоже у власти социал-демократы и зеленые, казалось бы, левые, но там, извините, такие зеленые, что коричневым фору дадут в каких-то вопросах.Поэтому тут все не так однозначно.

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, владимир видеманн, великобритания