https://ukraina.ru/20221027/1040221666.html
Военный эксперт объяснил, почему США не смогут использовать свои новые атомные бомбы против Европы
Военный эксперт объяснил, почему США не смогут использовать свои новые атомные бомбы против Европы - 27.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему США не смогут использовать свои новые атомные бомбы против Европы
Соединенные Штаты Америки размещают свои новые ядерные бомбы исключительно ради пиар-эффекта, их использование в ходе боевых действий не принесет никакого эффекта, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-27T20:00
2022-10-27T20:00
2022-10-27T20:00
алексей леонков
новости
сша
ядерное оружие
бомба
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Ранее сообщалось, что США ускорили процесс размещения в Европе устаревших ядерных бомб на их более современные аналоги B61-12. Как отметил эксперт, это планирующие бомбы, которые сначала должны были появиться на территории США."Нужно понимать, что эти бомбы - это тактический ядерный боеприпас, который используется в последней фазе ядерного конфликта, когда уже отработали ядерные ракеты и когда нужно воздействовать на силы, которые еще продолжают вести боевые действия. Носителями этих боеприпасов являются самолеты тактической авиации, которые не могут преодолеть эшелонированную систему ПВО России", - сказал Леонков.По его мнению, информация о размещении этих бомб в Европе носит пропагандистский характер и повышает градус ядерной напряженности во всем мире.Полностью интервью Леонкова можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221027/1040184723.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей леонков, новости, сша, ядерное оружие, бомба
Военный эксперт объяснил, почему США не смогут использовать свои новые атомные бомбы против Европы
Соединенные Штаты Америки размещают свои новые ядерные бомбы исключительно ради пиар-эффекта, их использование в ходе боевых действий не принесет никакого эффекта, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Ранее сообщалось, что США ускорили процесс размещения в Европе устаревших ядерных бомб на их более современные аналоги B61-12. Как отметил эксперт, это планирующие бомбы, которые сначала должны были появиться на территории США.
"Нужно понимать, что эти бомбы - это тактический ядерный боеприпас, который используется в последней фазе ядерного конфликта, когда уже отработали ядерные ракеты и когда нужно воздействовать на силы, которые еще продолжают вести боевые действия. Носителями этих боеприпасов являются самолеты тактической авиации, которые не могут преодолеть эшелонированную систему ПВО России", - сказал Леонков.
По его мнению, информация о размещении этих бомб в Европе носит пропагандистский характер и повышает градус ядерной напряженности во всем мире.
Полностью интервью Леонкова
можно прочитать на сайте Украина.ру.