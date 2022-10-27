https://ukraina.ru/20221027/1040221666.html

Военный эксперт объяснил, почему США не смогут использовать свои новые атомные бомбы против Европы

Военный эксперт объяснил, почему США не смогут использовать свои новые атомные бомбы против Европы - 27.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему США не смогут использовать свои новые атомные бомбы против Европы

Соединенные Штаты Америки размещают свои новые ядерные бомбы исключительно ради пиар-эффекта, их использование в ходе боевых действий не принесет никакого эффекта, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-10-27T20:00

2022-10-27T20:00

2022-10-27T20:00

алексей леонков

новости

сша

ядерное оружие

бомба

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Ранее сообщалось, что США ускорили процесс размещения в Европе устаревших ядерных бомб на их более современные аналоги B61-12. Как отметил эксперт, это планирующие бомбы, которые сначала должны были появиться на территории США."Нужно понимать, что эти бомбы - это тактический ядерный боеприпас, который используется в последней фазе ядерного конфликта, когда уже отработали ядерные ракеты и когда нужно воздействовать на силы, которые еще продолжают вести боевые действия. Носителями этих боеприпасов являются самолеты тактической авиации, которые не могут преодолеть эшелонированную систему ПВО России", - сказал Леонков.По его мнению, информация о размещении этих бомб в Европе носит пропагандистский характер и повышает градус ядерной напряженности во всем мире.Полностью интервью Леонкова можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221027/1040184723.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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алексей леонков, новости, сша, ядерное оружие, бомба