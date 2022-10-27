https://ukraina.ru/20221027/1040202922.html

Алексей Леонков: Украина понимает, что проиграла России, поэтому готова взорвать грязную бомбу

Алексей Леонков: Украина понимает, что проиграла России, поэтому готова взорвать грязную бомбу - 27.10.2022 Украина.ру

Алексей Леонков: Украина понимает, что проиграла России, поэтому готова взорвать грязную бомбу

Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T14:50

2022-10-27T14:50

2022-10-27T14:50

интервью

алексей леонков

украина

грязная бомба

сша

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Поскольку намечается проигрыш Украины в военной кампании, то ее кураторы решили пуститься во все тяжкие. Они пытаются максимально скомпрометировать РФ, потому что считают, что это даст им политические дивиденды в международном плане, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщили, что киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой": специалисты "Южмаша" подготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС силами украинской ПВО и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами.- Алексей Петрович, если это правда, то почему они решили действовать именно таким способом?- Потому что радиационный фон Чернобыля дает некое прекрытие, чтобы вызвать минимальные последствия. При этом они получают всю широту действий по идентификации этой грязной бомбы.Дело в том, что они могут подорвать бомбу и не только там. Они могут подорвать ее в городской черте, чтобы усилить эффект "террористической деятельности России". Польша и Прибалтика уже принимают законы о признании России террористическим государством. И они готовят почву для того, чтобы эта провокация стала прецедентом для принятия таких же решений другими странами. И на Генассамблее ООН они будут требовать, чтобы Россию признали государством-террористом.Это целая медийная кампания, стартом которой может стать грязная бомба. Потому что с военной точки зрения она никак не влияет на ситуацию.Если говорить вообще про грязные бомбы, то больше всего их сделали США. Они использовали боеприпасы с обедненным ураном в Ираке, в результате чего были заражены большие участки местности, а люди получили онкологические заболевания из-за радиации от этих снарядов.Так что если на чистоту, то больше всего грязных бомб сделали американцы, а не Украина, которая под руководством своих кураторов пытается провести эту информационную диверсию.- Если эта провокация все же произойдет, какой ответ может быть со стороны России?- Россия уже сделала множество шагов по преданию огласке этой провокации. Мы так же делали в отношении "белых касок", которые пытались обвинить Россию в передаче химического оружия Башару Асаду. Тогда нам удалось доказать беспочвенность этих обвинений.А сейчас надо понимать, что поскольку намечается проигрыш Украины в военной кампании, то ее кураторы решили пуститься во все тяжкие. Они пытаются максимально скомпрометировать Россию, потому что считают, что это даст им политические дивиденды в международном плане. Потому что в военном плане украинская армия не смогла бы достичь целей, которые ставили перед ней США. Развал России изнутри и дискредитация ее в глазах мирового сообщества - вот истинная цель того, что происходит на Украине и вокруг Украины.- Ранее среди украинских экспертов была популярна идея, что поскольку у них нет ядерного оружия, то они могут угрожать взорвать Чернобыль. Есть ли у них для этого техническая возможность?- Такая возможность у них есть. Они такие планы вынашивали давно. Напомню, что на Запорожской АЭС они устраивали сомнительные эксперименты с топливными элементами американской компании "Вестингауз", так, что станция периодически переходила на аварийный режим.Более того, на территории Павлограда находились четыре ракеты РТ-23 "Скальпель", которые должны были быть утилизированы. Им оставалось только доростить огневые части. А еще там были первые ступени, из которых Украина должна была выплавлять твердотельное ракетное топливо для изготовления минных изделий. Из этих ступеней они могут сделать ту же самую ракету в качестве грязной бомбы.То есть у них есть целый спектр возможностей. И готовятся они к этому заранее. Вы же помните, что еще до начала СВО на Украину было завезено порядка 10 тысяч комплектов для РХБЗ, которые они получили в качестве гуманитарной помощи от США.Так что провокации готовились. Но их хотели осуществить в немножко другом ключе. А сейчас их решили задействовать по полной программе, невзирая на то, что Россия предала это огласке. Если это все же произойдет, Россия будет реагировать соответствующим образом, но ее реакция не будет связана с тактическим ядерным оружием. Она его на Украине применять не будет.- США торопятся разместить свои модернизированные термоядерные бомбы B61-12 в Европе, их доставят на европейские базы НАТО уже в декабре. Наша спецоперация может смягчить риски, которые последуют после их размещения в Европе?- Эта замена была плановой. B61-12 - это планирующие бомбы, которые сначала должны были появиться на территории США. Но, видимо, они решили повысить градус ядерной напряженности и сообщили всему миру, что они в ускоренном режиме будут размещать эти боеприпасы.Нужно понимать, что эти бомбы - это тактический ядерный боеприпас, который используется в последней фазе ядерного конфликта, когда уже отработали ядерные ракеты и когда нужно воздействовать на силы, которые еще продолжают вести боевые действия.Носителями этих боеприпасов являются самолеты тактической авиации, которые не могут преодолеть эшелонированную систему ПВО России. Так что информация об этих бомбах носит пропагандистский характер, чтобы вопрос ядерного шантажа звучал в мировых СМИ, что мы с вами сейчас и наблюдаем.

https://ukraina.ru/20221026/1040171534.html

https://ukraina.ru/20221027/1040146629.html

https://ukraina.ru/20221027/1040173567.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, алексей леонков, украина, грязная бомба, сша