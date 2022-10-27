https://ukraina.ru/20221027/1040221136.html
Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим
Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим - 27.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим
Украина проигрывает военную кампанию против России, поэтому перешла к террористическим актам, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-27T19:30
2022-10-27T19:30
2022-10-27T19:30
новости
украина
теракт
алексей леонков
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"Поскольку намечается проигрыш Украины в военной кампании, то ее кураторы решили пуститься во все тяжкие. Они пытаются максимально скомпрометировать Россию, потому что считают, что это даст им политические дивиденды в международном плане", - сказал Леонков.Он отметил, что киевский режим в военном плане не смог достичь тех целей, которые перед ним ставил Вашингтон, а именно развалить Россию изнутри и дискредитировать ее в глазах мирового сообщества.Полностью интервью Леонкова можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221023/1040051978.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, теракт, алексей леонков
Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим
Украина проигрывает военную кампанию против России, поэтому перешла к террористическим актам, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру