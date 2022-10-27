Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим - 27.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим
Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим - 27.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим
Украина проигрывает военную кампанию против России, поэтому перешла к террористическим актам, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-27T19:30
2022-10-27T19:30
новости
украина
теракт
алексей леонков
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"Поскольку намечается проигрыш Украины в военной кампании, то ее кураторы решили пуститься во все тяжкие. Они пытаются максимально скомпрометировать Россию, потому что считают, что это даст им политические дивиденды в международном плане", - сказал Леонков.Он отметил, что киевский режим в военном плане не смог достичь тех целей, которые перед ним ставил Вашингтон, а именно развалить Россию изнутри и дискредитировать ее в глазах мирового сообщества.Полностью интервью Леонкова можно прочитать на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, теракт, алексей леонков
Новости, Украина, теракт, Алексей Леонков

Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим

19:30 27.10.2022
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкСледователи СК РФ осмотрели место происшествия в керченском колледже
Следователи СК РФ осмотрели место происшествия в керченском колледже
© СК РФ
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Украина проигрывает военную кампанию против России, поэтому перешла к террористическим актам, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
"Поскольку намечается проигрыш Украины в военной кампании, то ее кураторы решили пуститься во все тяжкие. Они пытаются максимально скомпрометировать Россию, потому что считают, что это даст им политические дивиденды в международном плане", - сказал Леонков.
Он отметил, что киевский режим в военном плане не смог достичь тех целей, которые перед ним ставил Вашингтон, а именно развалить Россию изнутри и дискредитировать ее в глазах мирового сообщества.
Полностью интервью Леонкова можно прочитать на сайте Украина.ру.
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