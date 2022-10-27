https://ukraina.ru/20221027/1040221136.html

Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим

Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим - 27.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим

Украина проигрывает военную кампанию против России, поэтому перешла к террористическим актам, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

2022-10-27T19:30

2022-10-27T19:30

2022-10-27T19:30

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теракт

алексей леонков

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"Поскольку намечается проигрыш Украины в военной кампании, то ее кураторы решили пуститься во все тяжкие. Они пытаются максимально скомпрометировать Россию, потому что считают, что это даст им политические дивиденды в международном плане", - сказал Леонков.Он отметил, что киевский режим в военном плане не смог достичь тех целей, которые перед ним ставил Вашингтон, а именно развалить Россию изнутри и дискредитировать ее в глазах мирового сообщества.Полностью интервью Леонкова можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221023/1040051978.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, теракт, алексей леонков