Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб" - 27.10.2022 Украина.ру
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Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб"
Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб" - 27.10.2022 Украина.ру
Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб"
Мировым лидером по производству "грязных бомб" являются Соединенные Штаты Америки, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-27T19:00
2022-10-27T19:00
новости
украина
ирак
алексей леонков
грязная бомба
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"Если говорить вообще про грязные бомбы, то больше всего их сделали США. Они использовали боеприпасы с обедненным ураном в Ираке, в результате чего были заражены большие участки местности, а люди получили онкологические заболевания из-за радиации от этих снарядов", - подчеркнул эксперт.При этом Украина под руководством своих западных кураторов пытается организовать ядерные диверсии, отметил Леонков.Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221027/1040184723.html
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новости, украина, ирак, алексей леонков, грязная бомба
Новости, Украина, Ирак, Алексей Леонков, грязная бомба

Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб"

19:00 27.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Белорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Мировым лидером по производству "грязных бомб" являются Соединенные Штаты Америки, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
"Если говорить вообще про грязные бомбы, то больше всего их сделали США. Они использовали боеприпасы с обедненным ураном в Ираке, в результате чего были заражены большие участки местности, а люди получили онкологические заболевания из-за радиации от этих снарядов", - подчеркнул эксперт.
При этом Украина под руководством своих западных кураторов пытается организовать ядерные диверсии, отметил Леонков.
Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.
Переселенцам из деревни в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС разрешили посетить свои дома - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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НовостиУкраинаИракАлексей Леонковгрязная бомба
 
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