https://ukraina.ru/20221027/1040220258.html
Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб"
Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб" - 27.10.2022 Украина.ру
Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб"
Мировым лидером по производству "грязных бомб" являются Соединенные Штаты Америки, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-27T19:00
2022-10-27T19:00
2022-10-27T19:00
новости
украина
ирак
алексей леонков
грязная бомба
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"Если говорить вообще про грязные бомбы, то больше всего их сделали США. Они использовали боеприпасы с обедненным ураном в Ираке, в результате чего были заражены большие участки местности, а люди получили онкологические заболевания из-за радиации от этих снарядов", - подчеркнул эксперт.При этом Украина под руководством своих западных кураторов пытается организовать ядерные диверсии, отметил Леонков.Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221027/1040184723.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ирак, алексей леонков, грязная бомба
Новости, Украина, Ирак, Алексей Леонков, грязная бомба
Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб"
Мировым лидером по производству "грязных бомб" являются Соединенные Штаты Америки, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру