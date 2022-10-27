https://ukraina.ru/20221027/1040220258.html

Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб"

Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб" - 27.10.2022 Украина.ру

Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб"

Мировым лидером по производству "грязных бомб" являются Соединенные Штаты Америки, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-10-27T19:00

2022-10-27T19:00

2022-10-27T19:00

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"Если говорить вообще про грязные бомбы, то больше всего их сделали США. Они использовали боеприпасы с обедненным ураном в Ираке, в результате чего были заражены большие участки местности, а люди получили онкологические заболевания из-за радиации от этих снарядов", - подчеркнул эксперт.При этом Украина под руководством своих западных кураторов пытается организовать ядерные диверсии, отметил Леонков.Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221027/1040184723.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, ирак, алексей леонков, грязная бомба