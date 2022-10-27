https://ukraina.ru/20221027/1040217563.html
Перед всеми цивилизациями сейчас широкое поле возможностей – Путин
Перед всеми цивилизациями сейчас широкое поле возможностей – Путин - 27.10.2022 Украина.ру
Перед всеми цивилизациями сейчас широкое поле возможностей – Путин
Перед всеми цивилизациями сейчас открываются возможности для своего демократического развития, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября
2022-10-27T18:03
2022-10-27T18:03
2022-10-27T18:03
новости
владимир путин
традиция
цивилизация
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По его словам, ни одна цивилизация не должна считать, что она – высшая точка развития.Президент выразил уверенность, что любой диктатуре можно противопоставить свободное развитие, любовь и традиции.
https://ukraina.ru/20221027/1040217290.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, традиция, цивилизация
Новости, Владимир Путин, традиция, цивилизация
Перед всеми цивилизациями сейчас широкое поле возможностей – Путин
Перед всеми цивилизациями сейчас открываются возможности для своего демократического развития, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября
Прогресс состоит не в том, чтобы всем идти сейчас в одном направлении, как нас подталкивают наши оппоненты (в таком случае, прогресс бы прекратился), а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества.
По его словам, ни одна цивилизация не должна считать, что она – высшая точка развития.
Президент выразил уверенность, что любой диктатуре можно противопоставить свободное развитие, любовь и традиции.