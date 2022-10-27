https://ukraina.ru/20221027/1040217563.html

Перед всеми цивилизациями сейчас широкое поле возможностей – Путин

Перед всеми цивилизациями сейчас широкое поле возможностей – Путин - 27.10.2022 Украина.ру

Перед всеми цивилизациями сейчас широкое поле возможностей – Путин

Перед всеми цивилизациями сейчас открываются возможности для своего демократического развития, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября

2022-10-27T18:03

2022-10-27T18:03

2022-10-27T18:03

новости

владимир путин

традиция

цивилизация

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По его словам, ни одна цивилизация не должна считать, что она – высшая точка развития.Президент выразил уверенность, что любой диктатуре можно противопоставить свободное развитие, любовь и традиции.

https://ukraina.ru/20221027/1040217290.html

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2022

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новости, владимир путин, традиция, цивилизация