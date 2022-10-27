https://ukraina.ru/20221027/1040209604.html

Промежуточные выборы в Конгресс США. Почему они так важны для России и Украины

Промежуточные выборы в Конгресс США. Почему они так важны для России и Украины - 27.10.2022 Украина.ру

Промежуточные выборы в Конгресс США. Почему они так важны для России и Украины

Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T17:22

2022-10-27T17:22

2022-10-27T17:22

эксклюзив

сша

выборы

конгресс сша

джо байден

дональд трамп

республиканская партия

демократическая партия

украина

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Голосование в Соединённых Штатах всегда проходит в 1-й вторник ноября, следующий за 1-м понедельником ноября. Такая странная для современных обывателей дата имеет историческое обоснование: в XIX веке, когда Конгресс регламентировал эту процедуру, большинство населения трудилось в аграрном секторе, поэтому для обеспечения высокой явки избирателей нужно было выбрать время, когда основные полевые работы завершены, а холода ещё не наступили, поскольку многие жили далеко от избирательных участков, поэтому ноябрь, а будние дни, потому что по выходным религиозные американцы ходили в церковь.Соответственно, промежуточные выборы в Конгресс (называются так, поскольку приходятся на середину срока полномочий президента) в 2022 году состоятся 8 ноября.Что на конуАмериканским гражданам предстоит избрать всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Хотя выборы в обе палаты Конгресса проходят каждые 2 года, но по разным принципам: состав Палаты представителей обновляется полностью на каждых выборах (срок полномочий конгрессменов – 2 года, могут переизбираться неограниченное количество раз, количество представителей от каждого штата разное в зависимости от численности населения и количества избирательных округов), а Сената – на 1/3 (35 из 100), в этот раз ротации подлежат мандаты, которые сейчас принадлежат 21 республиканцу и 14 демократам (срок полномочий членов верхней палаты составляет 6 лет, все штаты представлены строго 2 сенаторами).Партия, контролирующая Конгресс, имеет преимущество в формировании политической повестки Соединённых Штатов, принятии законов и кадровых назначениях.В настоящее большинство в Палате представителей с небольшим перевесом имеют демократы: 220 против 212 республиканцев (3 места вакантны). В Сенате фактически силы равны: 50 мандатов у республиканцев и 48 – у демократов, но с ними аффилированы 2 независимых сенатора (Ангус Кинг и Берни Сандерс, дважды баллотировавшийся в президенты, которому принадлежит рекорд по продолжительности мандата среди внепартийных сенаторов – избран в 2007 году, а истекает срока его полномочий 3 января 2025 года). Решающий голос в Сенате принадлежит вице-президенту США Камале Харрис, соответственно, и верхнюю палату Конгресса контролируют демократы. Благодаря такому раскладу у однопартийцев американского лидера Джо Байдена были развязаны руки в законодательной деятельности, кроме того, они концентрировались на выгодных для них вопросах, в частности расследовании обстоятельств штурма Капитолия 6 января 2021 года сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, не согласных с его проигрышем на выборах.Если по итогам нынешних промежуточных выборов республиканцы получат большинство в Палате представителей, то повернут повестку, исходя из своих интересов: пересмотр иммиграционного законодательства, разбирательство обстоятельств ухода американских войск из Афганистана (главного внешнеполитического провала администрации Байдена), расследование связей сына президента Хантера Байдена с Украиной и Китаем, например.Более того, республиканцы могут запустить процедуру импичмента над Байденом. За 1,5 года (начиная с марта 2021-го), будучи в меньшинстве, они внесли в Палату представителей 9 резолюций с требованием отставки президента, 2 – генерального прокурора США Меррика Гарланда, по 1 - Камалы Харрис, госсекретаря Энтони Блинкен и министра национальной безопасности Алехандро Майоркаса. 5 из этих 14 инициатив представила Марджори Тейлор Грин, одна из самых активных сторонниц Трампа. Впрочем, питать иллюзии, что удастся выпроводить Байдена из Белого дома досрочно, не стоит – для этого нужно ещё согласие 2/3 сенаторов, но республиканцы вряд ли получат столько мандатов, а перетянуть на свою сторону часть демократов нереально (как бы они ни были недовольны Байденом, предавать партию никто не станет). Но даже заведомо понимая, что их затея обречена на провал, республиканцы могут всё равно запустить процедуру импичмента хотя бы в качестве мести за то, что Трамп прошёл через неё дважды (республиканское большинство было его спасением).Если же нынешней оппозиции удастся установить контроль над Сенатом, то Белый дом и верхняя палата Конгресса на 2-ю половину президентства Байдена будут оторваны друг от друга – республиканцы наверняка будут блокировать инициативы демократов и назначения на высокие государственные посты и в федеральные суды.У кого больше шансов на победуПромежуточные выборы – это своего рода вотум доверия или недоверия действующему президенту, который отработал уже половину срока, чего достаточно для оценки его деятельности.Если обратиться к статистике, с 1945 года в стране прошло 19 промежуточных выборов, и в большинстве случаев партия главы государства оказывалась в проигрыше – в среднем теряя 27 мандатов в Палате представителей и 4 в Сенате. Только 5 президентов смогли получить большинство в одной из палат: демократы Джон Кеннеди и Билл Клинтон, республиканцы Ричард Никсон, Джордж Буш-младший и Дональд Трамп. А установить контроль над всем Конгрессом смог лишь Джордж Буш-младший, но произошло это на фоне такого чудовищного события, как теракты 11 сентября 2001 года, способствовавшего сплочению американского общества.В преддверии нынешних промежуточных выборов социологическая компания FiveThirtyEight, просчитавшая 40 000 различных сценариев голосования, оценивает шансы республиканцев на установление контроля за Палатой представителей в 81%, а демократов на сохранение большинства в Сенате - в 55%. Главной интригой этой избирательной кампании станет битва за верхнюю палату, исход которой во многом зависит от решения колеблющихся штатов Джорджия, Пенсильвания, Невада, Огайо, Аризона и Висконсин."Оптимизм Белого дома относительно промежуточных выборов уменьшился – там обеспокоены возможной потерей контроля демократов над Конгрессом", - рассказали агентству Reuters представители администрации на условиях анонимности.Как объясняют аналитики, недовольство демократами американского электората связано прежде всего с проблемами в экономике: рекордная за 40 лет инфляция, рост безработицы, повышение кредитных ставок, риск рецессии.С решением экономических вопросов, по мнению большинства участников опроса социологической фирмы Ipsos, проведённого по заказу телеканала ABC News, республиканцы справятся лучше демократов (36% против 24%), как и с преступностью (35% против 22%), а однопартийцам президента готовы доверить борьбу с коронавирусом (38% против 26%), реагирование на "ситуацию с Россией и Украиной" (29% против 20%).Момент истины для Байдена и ТрампаДля Трамп эти выборы имеют не меньшее значение, чем для Байдена. После проигрыша президентских выборов, который он, к слову, до сих пор не признал, и утраты республиканцами большинства в Сенате он жаждет реванша.Бывший американский лидер уже имеет несколько успехов в своём активе: несмотря на возражения партийного истеблишмента, он провёл в финальную стадию избирательной кампании в Сенат нескольких своих кандидатов – в частности писателя-популиста Джея Ди Вэнса (в штате Огайо), бывшего игрока в американский футбол, спортивного комментатора Гершеля Уокера (в Джорджии), врача турецкого происхождения, ведущего популярной телепередачи "Шоу доктора Оза" Мехмета Оза (в Пенсильвании) – победа этих кандидатов, отличающихся крайне жёсткими взглядами, подтвердит востребованность методов самого Трампа среди американской общественности. И наоборот – если они проиграют свои схватки, вся ответственность ляжет на него.От того, как повернётся ситуация, может зависеть окончательное решение Трампа об участии в президентской гонке-2024. Он неоднократно намекал, что может выдвинуть свою кандидатуру, но официальных заявлений ещё не было. Зато Байден публично частенько говорит о намерении побороться за 2-й срок, однако, как показали результаты опроса телеканала Fox News, электорат не в восторге от этой затеи: проголосовать за действующего президента готовы 33% респондентов, 54% предпочли бы другого кандидата."Я хочу связать это (принятие решения о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы – ред.) с промежуточными выборами. Когда они закончатся в ноябре, я займусь этим. Я верю, что смогу снова победить Трампа", - заявил Байден в интервью телеканалу CNN в начале октября.А вот опрос CAPS / Harris, результаты которого представили в сентябре, показал, что 67% избирателей считают, что Байдену не следует баллотироваться на следующий срок, относительно Трампа так высказались 57% участников.Не меньше внимания заслуживают выборы губернаторов штатовПомешать битве Трампа и Байдена в 2024 году могут губернаторы 36 штатов, которых американцы изберут 8 ноября. В этой избирательной кампании ключевое значение имеют личные качества кандидатов, их предвыборные программы, достижения, то есть партийная принадлежность и рейтинг главы государства не так важны, как для претендентов на места в Конгрессе, однако исход губернаторских схваток очень важен для предстоящих президентских выборов, поскольку кандидатам-однопартийцам губернатора проще вести избирательную кампанию в штате, к тому же губернатор, пользующийся авторитетов среди населения, может добавить голоса избирателей кандидату, публично поддержав его.В конце концов, губернаторы штатов, имеющие политические амбиции, могут сами побороться за Белый дом. Так, сейчас в качестве потенциальных кандидатов в президенты США называют губернатора Калифорнии демократа Гэвина Ньюсома и губернатора Флориды республиканца Рона Десантиса.Какой интерес для остальных стран? Украины в частностиВнешнеполитические вопросы в рамках избирательных кампаний традиционно интересуют избирателей, однако сейчас позиция властей США по украинскому вопросу имеет прямое влияние на уровень благосостояния американцев, поскольку Вашингтон выделяет Киеву беспрецедентные по сравнению с другими странами суммы в качестве военной, финансовой, гуманитарной помощи.Скажем сразу, позиция государства по отношению к России и Украине не изменится вне зависимости от того, кто победит на промежуточных выборах. Это чуть ли ни единственное направление, по которому между демократами и республиканцами достигнут прочный консенсус, но всё дело в деталях. Республиканцы в случае прихода к власти обещают сократить финансирование Киева."Украина - не наш союзником. Россия - не наш враг", - заявил конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар.Однако и внутри партии есть разногласия насчёт дальнейших действий на украинском направлении: так лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти считает, что оказывать военную помощь Киеву нужно, но без прежнего "карт-бланша", а лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл настаивает на сохранение прежних объёмов помощи.А что думают по этому поводу избиратели? Среди республиканского электората картина такая: 43% считают траты на Украину излишними, 26% - удовлетворены нынешними суммами, 30% считают, что тратить нужно больше. У демократов всё совершенно иначе: 46% — недостаточно, 44% - нормально, 9% - тратят слишком много.Таким образом, от исхода промежуточных выборов в Конгресс и выборов губернаторов зависит внутренняя политика США и внешнеполитический курс государства, а от позиции Вашингтона зависит позиция всех его зарубежных союзников, поэтому нынешнее голосование без преувеличения имеет значение для всех.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, выборы, конгресс сша, джо байден, дональд трамп, республиканская партия, демократическая партия, украина