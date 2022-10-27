Массовые отключения, сухой закон, требования ЕС. Главное на Украине на 16:00 27 октября - 27.10.2022 Украина.ру
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Массовые отключения, сухой закон, требования ЕС. Главное на Украине на 16:00 27 октября
Массовые отключения, сухой закон, требования ЕС. Главное на Украине на 16:00 27 октября - 27.10.2022 Украина.ру
Массовые отключения, сухой закон, требования ЕС. Главное на Украине на 16:00 27 октября
Отключения электроэнергии в Киевской области станут более массовыми. В Запорожской области ввели ограничения на продажу алкоголя. В ЕС к беженцам с Украины предъявили новые требования
2022-10-27T16:20
2022-10-27T16:20
эксклюзив
хроники
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Энергетическая компания YASNO, входящая в структуру корпорации ДТЭК олигарха Рината Ахметова, сообщила об увеличении масштабов отключений электроэнергии."Разрушения серьёзные. Есть резкое ухудшение ситуации с энергоснабжением", - указано в сообщении.Дефицит электроэнергии в Киеве может составить 30%. Обычно Киев потребляет 1000-1200 МВт. В настоящее время ориентировочная мощность составляет 600-800 МВт. То есть почти пол Киева может остаться без света, сообщила компании.Чтобы не допустить полного обесточивания операторы системы распределения будут ограничивать потребление электроэнергии по указаниям "Укрэнерго".Как сообщила компания, отключения будут более длительными и будут касаться гораздо большего количества потребителей. Графики вероятных стабилизационных отключений пока неактуальны."Просим набраться терпения и с пониманием отнестись к ситуации. Специальные службы уже работают над возобновлением работы &lt;...&gt; объектов. Сохраняйте спокойствие и выключайте энергоемкие приборы для помощи энергетикам", - отметили в компании.В Киевской городской государственной администрации заявили, что более жёсткие и длительные отключения электроэнергии будут применяться в течение нескольких дней.Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко также заявил об ужесточении графиков отключения электроэнергии."Повреждено оборудование в центральных областях. Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жёсткие ограничения. Размер необходимого ограничения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Продолжаем работать вместе с представителями областных военных администраций, Киева, Укрэнерго, Минэнерго и ДТЭК над решением вопроса", - заявил он.Днём ранее, 26 октября, в "Укрэнерго" сообщили о введении ограничения на электроснабжение всех категорий потребителей по стране, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий.Сухой закон в Запорожской областиО введении ограничения на продажу алкоголя в регионе сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."На Запорожье вводятся жёсткие ограничения на торговлю алкоголем. Продажа спиртных напитков, в регионе, где введено военное положение, ограничена. Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим", - указал Рогов.Он также рассказал о том, какие штрафы предусмотрены для нарушителей запрета."В случае нарушения на запрет реализации спиртосодержащих напитков для предпринимателей предусмотрено наложение штрафов: 10 000 рублей за первое нарушение, 30 000 рублей за повторное", - отметил Рогов.Также он объяснил, как именно законодательно обеспечены запреты."Данное ограничение реализуется в соответствии с решением ВГА и военной комендатуры, на основании п.п. 13, п.2 ст. 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О военном положении", - заявил Рогов.Военное положение было введено в Запорожской области 20 октября."Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях - прим. ТАСС). Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума", - заявил 19 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности, которое провел в режиме видеоконференции.Он напомнил, что на указанных территориях, ещё до их вступления в состав РФ, действовал режим военного положения."Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства", - пояснил Путин.Правительству в соответствии с предложениями Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Главного управления специальных программ президента РФ было поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.Новые требованияС 1 ноября беженцам из Украины в Нидерландах необходимо иметь специальную отметку в паспорте или О-документ для подтверждения получения статуса временной защиты.Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Нидерландов.Специальная наклейка-отметка в паспорте будет доказательством того, что украинцы проживают в Нидерландах на основании Директивы ЕС о временной защите и таким образом имеют доступ, среди прочего, к рынку труда.Поскольку законы Нидерландов предусматривают трудоустройство иностранцев только при условии получения разрешения работодателем, для украинских беженцев весной разработали специальную упрощенную процедуру.С 1 апреля работодатели могли брать на работу украинцев без получения разрешений. В течение этого периода украинцы имели возможность оформить все необходимые документы. Этот переходный механизм заканчивается 31 октября.Отметку-вклейку в паспорт или О-документ выдает Служба иммиграции и натурализации Нидерландов. Для их оформления нужно до 31 октября обратиться в ведомство.Ранее польское издание Gazeta Wyborcza сообщило, что власти Польши аннулируют украинским беженцам документы, гарантирующие социальные выплаты"Согласно закону, украинцы, убежавшие от конфликта, могут выезжать из Польши на срок не более месяца, но некоторые из них потеряли свой номер PESEL (индивидуальный личный номер) спустя уже несколько дней пребывания за границей", - указывалось в сообщении издания.Официально Варшава разрешает украинцам покинуть Польшу на срок до одного месяца, не теряя при этом статуса беженца и соответствующих льгот. Однако, как отмечала Gazeta Wyborcza, участились случаи, когда уехавший на пару дней мигрант возвращался в страну и не находил себя в базе данных.Ранее польские СМИ сообщили о сворачивании программ помощи украинцам.
https://ukraina.ru/20221027/1040194569.html
https://ukraina.ru/20221027/1040186075.html
https://ukraina.ru/20221026/1040174554.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Массовые отключения, сухой закон, требования ЕС. Главное на Украине на 16:00 27 октября

16:20 27.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Егор Леев
автор Украина.ру
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Отключения электроэнергии в Киевской области станут более массовыми. В Запорожской области ввели ограничения на продажу алкоголя. В ЕС к беженцам с Украины предъявили новые требования
Энергетическая компания YASNO, входящая в структуру корпорации ДТЭК олигарха Рината Ахметова, сообщила об увеличении масштабов отключений электроэнергии.
"Разрушения серьёзные. Есть резкое ухудшение ситуации с энергоснабжением", - указано в сообщении.
Дефицит электроэнергии в Киеве может составить 30%. Обычно Киев потребляет 1000-1200 МВт. В настоящее время ориентировочная мощность составляет 600-800 МВт. То есть почти пол Киева может остаться без света, сообщила компании.
Чтобы не допустить полного обесточивания операторы системы распределения будут ограничивать потребление электроэнергии по указаниям "Укрэнерго".
Как сообщила компания, отключения будут более длительными и будут касаться гораздо большего количества потребителей. Графики вероятных стабилизационных отключений пока неактуальны.
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"Просим набраться терпения и с пониманием отнестись к ситуации. Специальные службы уже работают над возобновлением работы <...> объектов. Сохраняйте спокойствие и выключайте энергоемкие приборы для помощи энергетикам", - отметили в компании.
В Киевской городской государственной администрации заявили, что более жёсткие и длительные отключения электроэнергии будут применяться в течение нескольких дней.
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко также заявил об ужесточении графиков отключения электроэнергии.
"Повреждено оборудование в центральных областях. Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жёсткие ограничения. Размер необходимого ограничения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Продолжаем работать вместе с представителями областных военных администраций, Киева, Укрэнерго, Минэнерго и ДТЭК над решением вопроса", - заявил он.
Днём ранее, 26 октября, в "Укрэнерго" сообщили о введении ограничения на электроснабжение всех категорий потребителей по стране, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий.
Сухой закон в Запорожской области
О введении ограничения на продажу алкоголя в регионе сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"На Запорожье вводятся жёсткие ограничения на торговлю алкоголем. Продажа спиртных напитков, в регионе, где введено военное положение, ограничена. Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим", - указал Рогов.
Он также рассказал о том, какие штрафы предусмотрены для нарушителей запрета.
"В случае нарушения на запрет реализации спиртосодержащих напитков для предпринимателей предусмотрено наложение штрафов: 10 000 рублей за первое нарушение, 30 000 рублей за повторное", - отметил Рогов.
Также он объяснил, как именно законодательно обеспечены запреты.
"Данное ограничение реализуется в соответствии с решением ВГА и военной комендатуры, на основании п.п. 13, п.2 ст. 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О военном положении", - заявил Рогов.
Военное положение было введено в Запорожской области 20 октября.
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"Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях - прим. ТАСС). Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума", - заявил 19 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности, которое провел в режиме видеоконференции.
Он напомнил, что на указанных территориях, ещё до их вступления в состав РФ, действовал режим военного положения.
"Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства", - пояснил Путин.
Правительству в соответствии с предложениями Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Главного управления специальных программ президента РФ было поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.
Новые требования
С 1 ноября беженцам из Украины в Нидерландах необходимо иметь специальную отметку в паспорте или О-документ для подтверждения получения статуса временной защиты.
Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Нидерландов.
Специальная наклейка-отметка в паспорте будет доказательством того, что украинцы проживают в Нидерландах на основании Директивы ЕС о временной защите и таким образом имеют доступ, среди прочего, к рынку труда.
Поскольку законы Нидерландов предусматривают трудоустройство иностранцев только при условии получения разрешения работодателем, для украинских беженцев весной разработали специальную упрощенную процедуру.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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С 1 апреля работодатели могли брать на работу украинцев без получения разрешений. В течение этого периода украинцы имели возможность оформить все необходимые документы. Этот переходный механизм заканчивается 31 октября.
Отметку-вклейку в паспорт или О-документ выдает Служба иммиграции и натурализации Нидерландов. Для их оформления нужно до 31 октября обратиться в ведомство.
Ранее польское издание Gazeta Wyborcza сообщило, что власти Польши аннулируют украинским беженцам документы, гарантирующие социальные выплаты
"Согласно закону, украинцы, убежавшие от конфликта, могут выезжать из Польши на срок не более месяца, но некоторые из них потеряли свой номер PESEL (индивидуальный личный номер) спустя уже несколько дней пребывания за границей", - указывалось в сообщении издания.
Официально Варшава разрешает украинцам покинуть Польшу на срок до одного месяца, не теряя при этом статуса беженца и соответствующих льгот. Однако, как отмечала Gazeta Wyborcza, участились случаи, когда уехавший на пару дней мигрант возвращался в страну и не находил себя в базе данных.
Ранее польские СМИ сообщили о сворачивании программ помощи украинцам.
 
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Заголовок открываемого материала
16:20Массовые отключения, сухой закон, требования ЕС. Главное на Украине на 16:00 27 октября
16:11В Херсоне рассказали, как американцы выращивали в городе чуму
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16:04Активистка из Австралии рассказала о демократии в России
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