Обстрелы, женщины-агенты. Главное на Украине на 12:00 27 октября - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040194569.html
Обстрелы, женщины-агенты. Главное на Украине на 12:00 27 октября
Обстрелы, женщины-агенты. Главное на Украине на 12:00 27 октября - 27.10.2022 Украина.ру
Обстрелы, женщины-агенты. Главное на Украине на 12:00 27 октября
Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать приграничные регионы России. И. о. главы СБУ Василий Малюк рассказал о работе женщин в этой спецслужбе
2022-10-27T12:24
2022-10-27T13:09
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037991157_0:48:2151:1258_1920x0_80_0_0_f7e07118e5aa6e120844a19461007166.jpg
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 30 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, на горловском — РСЗО "Град", артиллерию 152 мм, миномёты, выпустив 161 единицу различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Широкая Балка, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Минеральное, Каштановое, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы) Александровка.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица — мужчины в Петровском районе Донецка», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 4 домостроения в Куйбышевском районе Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.Несмотря на обстрелы, подразделения российские войска смогли осуществить успешный штурм на Марьинском направлении, которое остается одним из самых сложных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».«Противник в частном секторе достаточно серьезно укрепился, там бетонные укрепления порядка двух метров, достаточно неплохо они подготовились. Но тем не менее накануне был удачный штурм противника. Поэтому здесь мы тоже видим определенные успехи», — рассказал он.Есть определённые успехи и на авдеевском направлении, добавил Пушилин.Утром 27 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону.«Ранним утром противник попытался обстрелять Херсон Хаймарсами. Четыре ракеты были перехвачены силами противовоздушной обороны ВС РФ. Слава ПВО!» — сообщил российский журналист Александр Коц.Позже замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов прояснил ситуацию.«Попытки обстреливать американцами русский Херсон из Хаймарсов не прекращаются. Система ПВО отразила 4 ракеты летящие на Херсон. На линии разграничения ситуация остаётся без изменения границ и эшелонов обороны», — сообщил Стремоусов.При этом, по его словам, ВСУ несут потери.«Укронацисты несут большие потери в силе и технике. Рейхсминистр обороны Украины Резников, начинает винить в неудачах наступления укронацистов русскую дорогу и мать-природу. Уже совсем скоро много сюрпризов для укровермахта и всех, кто ступил на русскую землю», — указал Стремоусов.Позже у себя в телеграм-канале он выложил видео уничтожения украинской военной техники.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил о возможности наступления ВСУ до начала зимы на запорожском направлении.«Всё это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления», — заявил Рогов утро 27 октября.По его словам, украинские войска могут предпринять атаку, чтобы попытаться перерезать снабжение группировки российских войск, обороняющей Херсонскую область, захватить Запорожскую АЭС, а также попытаться выйти к Азовскому морю.«Армия, Росгвардия и другие подразделения готовы встретить противника. Сейчас идет укрепление прибывшими мобилизованными, боевое слаживание и получение в достаточном объеме оружия и боеприпасов для удержания линии фронта с переходом в наступление, которое обязательно будет», — отметил Рогов.Обстановке в регионе остаётся напряжённой.Женщины в СБУИ. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил работу женщин в подразделениях спецслужбы.Отвечая на вопрос издания «Интерфакс-Украина», что можно рассказать о работе украинской агентуры, Малюк отметил, что «по понятным причинам на публику конкретику раскрывать не может, чтобы не расшифровать формы и методы, не подставить источники, работающие в тылу врага, в том числе в РФ».Однако отдельно он поблагодарил женщин.«Это лучшие агенты, настоящие амазонки в сфере контрразведывательной деятельности, проводящие мегафилигранные агентурные проникновения, многие операции успешно реализованы благодаря агентурному женскому присутствию», — заявил Малюк.По словам и. о. главы СБУ, некоторые агенты уже прошли через пластическую хирургию и смену данных, чтобы не подвергаться опасности.В целом, как подчеркнул Малюк, украинская спецслужба совершенствуется и развивается.Использует женщин и другая украинская спецслужба — Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом женщины используются для совершения терактов.Как подтвердило ранее американское издание The New York Times, Украина ответственна за убийство философа и журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла в результате теракта 20 августа. 22 августа ФСБ назвала исполнительницей убийства журналистки украинскую гражданку Наталью Вовк, заявив, что ей помогали украинские спецслужбы.По данным ФСБ, Вовк приехала в Россию в июле вместе с дочерью и поселилась в том же доме, где жила Дугина. Женщина передвигалась на автомобиле Mini Cooper, на который при въезде в Россию были установлены номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде из России — украинские, уточняли в ФСБ. После убийства Вовк выехала через Псковскую область в Эстонию.Позднее спецслужба сообщила о еще одном подозреваемом — гражданине Украины Богдане Цыганенко, который помог Вовк с поддельными документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко и помогал собирать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже.Примечательно, что Вовк для прикрытия использовала собственную дочь — Софию Шабан.Ранее также ряд источников сообщал о широком использовании спецслужбами Украины женщины-агентов в Херсоне, а также в других городах Северной Таврии.
https://ukraina.ru/20221027/1040186075.html
https://ukraina.ru/20221026/1040174554.html
https://ukraina.ru/20221026/1040163920.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037991157_360:0:2093:1300_1920x0_80_0_0_3aeaaa720f09c9039fb2a65dacc02727.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Обстрелы, женщины-агенты. Главное на Украине на 12:00 27 октября

12:24 27.10.2022 (обновлено: 13:09 27.10.2022)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ раскрыло убийство журналистки Д. Дугиной
ФСБ РФ раскрыло убийство журналистки Д. Дугиной
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать приграничные регионы России. И. о. главы СБУ Василий Малюк рассказал о работе женщин в этой спецслужбе
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 30 ударов по территории этого региона России.
«На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, на горловском — РСЗО "Град", артиллерию 152 мм, миномёты, выпустив 161 единицу различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Широкая Балка, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Минеральное, Каштановое, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы) Александровка.
«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица — мужчины в Петровском районе Донецка», — сообщило представительство.
У ж/д станции в Шахтерском районе ДНР загорелись цистерны с топливом - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
09:58
Отвергнутое предложение, наступление, удар по Шахтёрску. Главное на Украине на утро 27 октябряПрезидент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о готовности России к переговорам. В Запорожской области ожидают наступления ВСУ. Украинские артиллеристы нанесли удар по Шахтёрску
Огнём украинской артиллерии были повреждены 4 домостроения в Куйбышевском районе Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.
Несмотря на обстрелы, подразделения российские войска смогли осуществить успешный штурм на Марьинском направлении, которое остается одним из самых сложных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Противник в частном секторе достаточно серьезно укрепился, там бетонные укрепления порядка двух метров, достаточно неплохо они подготовились. Но тем не менее накануне был удачный штурм противника. Поэтому здесь мы тоже видим определенные успехи», — рассказал он.
Есть определённые успехи и на авдеевском направлении, добавил Пушилин.
Утром 27 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону.
«Ранним утром противник попытался обстрелять Херсон Хаймарсами. Четыре ракеты были перехвачены силами противовоздушной обороны ВС РФ. Слава ПВО!» — сообщил российский журналист Александр Коц.
Позже замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов прояснил ситуацию.
«Попытки обстреливать американцами русский Херсон из Хаймарсов не прекращаются. Система ПВО отразила 4 ракеты летящие на Херсон. На линии разграничения ситуация остаётся без изменения границ и эшелонов обороны», — сообщил Стремоусов.
При этом, по его словам, ВСУ несут потери.
«Укронацисты несут большие потери в силе и технике. Рейхсминистр обороны Украины Резников, начинает винить в неудачах наступления укронацистов русскую дорогу и мать-природу. Уже совсем скоро много сюрпризов для укровермахта и всех, кто ступил на русскую землю», — указал Стремоусов.
Позже у себя в телеграм-канале он выложил видео уничтожения украинской военной техники.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил о возможности наступления ВСУ до начала зимы на запорожском направлении.
«Всё это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления», — заявил Рогов утро 27 октября.
По его словам, украинские войска могут предпринять атаку, чтобы попытаться перерезать снабжение группировки российских войск, обороняющей Херсонскую область, захватить Запорожскую АЭС, а также попытаться выйти к Азовскому морю.
«Армия, Росгвардия и другие подразделения готовы встретить противника. Сейчас идет укрепление прибывшими мобилизованными, боевое слаживание и получение в достаточном объеме оружия и боеприпасов для удержания линии фронта с переходом в наступление, которое обязательно будет», — отметил Рогов.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 19:03
Удары по военным центрам, Путин рассказал о шантаже Киева и многополярности мира. Итоги 26 октября
Обстановке в регионе остаётся напряжённой.
Женщины в СБУ
И. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил работу женщин в подразделениях спецслужбы.
Отвечая на вопрос издания «Интерфакс-Украина», что можно рассказать о работе украинской агентуры, Малюк отметил, что «по понятным причинам на публику конкретику раскрывать не может, чтобы не расшифровать формы и методы, не подставить источники, работающие в тылу врага, в том числе в РФ».
Однако отдельно он поблагодарил женщин.
«Это лучшие агенты, настоящие амазонки в сфере контрразведывательной деятельности, проводящие мегафилигранные агентурные проникновения, многие операции успешно реализованы благодаря агентурному женскому присутствию», — заявил Малюк.
По словам и. о. главы СБУ, некоторые агенты уже прошли через пластическую хирургию и смену данных, чтобы не подвергаться опасности.
В целом, как подчеркнул Малюк, украинская спецслужба совершенствуется и развивается.
ядерный взрыв бомба атомная
Вчера, 16:00
Полигон для военных экспериментов, ответный ядерный удар. Главное на Украине на 16:00 26 октября
Использует женщин и другая украинская спецслужба — Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом женщины используются для совершения терактов.
Как подтвердило ранее американское издание The New York Times, Украина ответственна за убийство философа и журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла в результате теракта 20 августа. 22 августа ФСБ назвала исполнительницей убийства журналистки украинскую гражданку Наталью Вовк, заявив, что ей помогали украинские спецслужбы.
По данным ФСБ, Вовк приехала в Россию в июле вместе с дочерью и поселилась в том же доме, где жила Дугина. Женщина передвигалась на автомобиле Mini Cooper, на который при въезде в Россию были установлены номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде из России — украинские, уточняли в ФСБ. После убийства Вовк выехала через Псковскую область в Эстонию.
Позднее спецслужба сообщила о еще одном подозреваемом — гражданине Украины Богдане Цыганенко, который помог Вовк с поддельными документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко и помогал собирать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже.
Примечательно, что Вовк для прикрытия использовала собственную дочь — Софию Шабан.
Ранее также ряд источников сообщал о широком использовании спецслужбами Украины женщины-агентов в Херсоне, а также в других городах Северной Таврии.
 
ХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11В Киеве запретили освещать фасады ресторанов и торговых центров
14:00Сергей Марков: Вашингтон сворачивает проект "грязной бомбы", но ждет побед от Украины к выборам
13:48В Запорожской области ввели военную цензуру и будут проверять мобильные телефоны граждан
13:46Марков раскрыл детали хитрого плана Пашиняна в отношении Франции
13:26"Ядерная провокация на Украине: кому это нужно?"
13:19Путин не передавал Зеленскому никаких посланий через президента Гвинеи-Бисау – Кремль
13:14Активистка из Австралии не встретила в Донбассе ни одного сторонника Украины
13:04Эксперт объяснил реакцию Москвы на призывы Еревана встать на защиту Армении
12:59Инструктор по подготовке добровольцев: В России всё больше людей идут учиться военным профессиям
12:58Три российских телеканала в Киеве хотят объявить "террористами"
12:56Не на Украине: Онищенко рассказал, где готовят биологическое оружие для Киева
12:49Глава СБУ сообщил о задержании "одногруппника" патриарха Кирилла
12:40Максим Казначаев: Казахстан не может активно помогать России
12:34"Наши амазонки": глава СБУ похвалил женщин-агентов и рассказал о пластических операциях
12:25От "грязной бомбы" к условно чистой провокации. Что готовили на Украине и почему это пока не получилось
12:24Обстрелы, женщины-агенты. Главное на Украине на 12:00 27 октября
12:10Цой Чан Хван: Я хочу, чтобы весь мир узнал о нарушениях прав человека на Западе
12:03Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и Киркорова
11:24Австралия направит в Великобританию 70 инструкторов для обучения ВСУ
11:24"Вечно недовольный Наполеон": российский актер рассказал о знакомстве с Зеленским
Лента новостейМолния