https://ukraina.ru/20221027/1040194569.html

Обстрелы, женщины-агенты. Главное на Украине на 12:00 27 октября

Обстрелы, женщины-агенты. Главное на Украине на 12:00 27 октября - 27.10.2022 Украина.ру

Обстрелы, женщины-агенты. Главное на Украине на 12:00 27 октября

Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать приграничные регионы России. И. о. главы СБУ Василий Малюк рассказал о работе женщин в этой спецслужбе

2022-10-27T12:24

2022-10-27T12:24

2022-10-27T13:09

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037991157_0:48:2151:1258_1920x0_80_0_0_f7e07118e5aa6e120844a19461007166.jpg

Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 30 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, на горловском — РСЗО "Град", артиллерию 152 мм, миномёты, выпустив 161 единицу различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Широкая Балка, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Минеральное, Каштановое, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы) Александровка.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица — мужчины в Петровском районе Донецка», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 4 домостроения в Куйбышевском районе Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.Несмотря на обстрелы, подразделения российские войска смогли осуществить успешный штурм на Марьинском направлении, которое остается одним из самых сложных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».«Противник в частном секторе достаточно серьезно укрепился, там бетонные укрепления порядка двух метров, достаточно неплохо они подготовились. Но тем не менее накануне был удачный штурм противника. Поэтому здесь мы тоже видим определенные успехи», — рассказал он.Есть определённые успехи и на авдеевском направлении, добавил Пушилин.Утром 27 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону.«Ранним утром противник попытался обстрелять Херсон Хаймарсами. Четыре ракеты были перехвачены силами противовоздушной обороны ВС РФ. Слава ПВО!» — сообщил российский журналист Александр Коц.Позже замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов прояснил ситуацию.«Попытки обстреливать американцами русский Херсон из Хаймарсов не прекращаются. Система ПВО отразила 4 ракеты летящие на Херсон. На линии разграничения ситуация остаётся без изменения границ и эшелонов обороны», — сообщил Стремоусов.При этом, по его словам, ВСУ несут потери.«Укронацисты несут большие потери в силе и технике. Рейхсминистр обороны Украины Резников, начинает винить в неудачах наступления укронацистов русскую дорогу и мать-природу. Уже совсем скоро много сюрпризов для укровермахта и всех, кто ступил на русскую землю», — указал Стремоусов.Позже у себя в телеграм-канале он выложил видео уничтожения украинской военной техники.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил о возможности наступления ВСУ до начала зимы на запорожском направлении.«Всё это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления», — заявил Рогов утро 27 октября.По его словам, украинские войска могут предпринять атаку, чтобы попытаться перерезать снабжение группировки российских войск, обороняющей Херсонскую область, захватить Запорожскую АЭС, а также попытаться выйти к Азовскому морю.«Армия, Росгвардия и другие подразделения готовы встретить противника. Сейчас идет укрепление прибывшими мобилизованными, боевое слаживание и получение в достаточном объеме оружия и боеприпасов для удержания линии фронта с переходом в наступление, которое обязательно будет», — отметил Рогов.Обстановке в регионе остаётся напряжённой.Женщины в СБУИ. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил работу женщин в подразделениях спецслужбы.Отвечая на вопрос издания «Интерфакс-Украина», что можно рассказать о работе украинской агентуры, Малюк отметил, что «по понятным причинам на публику конкретику раскрывать не может, чтобы не расшифровать формы и методы, не подставить источники, работающие в тылу врага, в том числе в РФ».Однако отдельно он поблагодарил женщин.«Это лучшие агенты, настоящие амазонки в сфере контрразведывательной деятельности, проводящие мегафилигранные агентурные проникновения, многие операции успешно реализованы благодаря агентурному женскому присутствию», — заявил Малюк.По словам и. о. главы СБУ, некоторые агенты уже прошли через пластическую хирургию и смену данных, чтобы не подвергаться опасности.В целом, как подчеркнул Малюк, украинская спецслужба совершенствуется и развивается.Использует женщин и другая украинская спецслужба — Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом женщины используются для совершения терактов.Как подтвердило ранее американское издание The New York Times, Украина ответственна за убийство философа и журналистки Дарьи Дугиной, которая погибла в результате теракта 20 августа. 22 августа ФСБ назвала исполнительницей убийства журналистки украинскую гражданку Наталью Вовк, заявив, что ей помогали украинские спецслужбы.По данным ФСБ, Вовк приехала в Россию в июле вместе с дочерью и поселилась в том же доме, где жила Дугина. Женщина передвигалась на автомобиле Mini Cooper, на который при въезде в Россию были установлены номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде из России — украинские, уточняли в ФСБ. После убийства Вовк выехала через Псковскую область в Эстонию.Позднее спецслужба сообщила о еще одном подозреваемом — гражданине Украины Богдане Цыганенко, который помог Вовк с поддельными документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко и помогал собирать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже.Примечательно, что Вовк для прикрытия использовала собственную дочь — Софию Шабан.Ранее также ряд источников сообщал о широком использовании спецслужбами Украины женщины-агентов в Херсоне, а также в других городах Северной Таврии.

https://ukraina.ru/20221027/1040186075.html

https://ukraina.ru/20221026/1040174554.html

https://ukraina.ru/20221026/1040163920.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив