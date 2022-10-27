https://ukraina.ru/20221027/1040189002.html
На Украине депутата из Купянска арестовали за поставки молока в ДНР
На Украине депутата из Купянска арестовали за поставки молока в ДНР - 27.10.2022 Украина.ру
На Украине депутата из Купянска арестовали за поставки молока в ДНР
Украинские силовики задержали депутата Купянского райсовета за поставки молочной продукции с собственного завода в ДНР. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины
2022-10-27T10:41
2022-10-27T10:41
2022-10-27T10:41
новости
купянск
депутат
арест
молоко
харьковская область
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Депутата из Купянска арестовали по подозрению в "пособничестве государству-агрессору". Мужчину обвинили в поставках молочной продукции с собственного завода в ДНР, а также в "идеологических связях с представителями России". Когда Купянск находился под контролем российской армии, депутат заключал с местной администрацией договоры о поставках. Также он поручил подчиненным передавать российским военнослужащим молочную продукцию. "Депутат успел наладить рабочие связи с Министерством экономического развития РФ по поставкам молочной продукции на территорию ДНР", - заявили в генпрокуратуре Украины.Во вторник, 25 октября депутата задержали в Харьковской области. Дома провели обыск, изъяли около 500 тысяч рублей. Задержанному предъявили подозрение и поместили под стражу.В сентябре украинские спецслужби отчитались о задержании троих "коллаборантов" в другом городе Харьковской области - Изюме. Речь шла о двух сотрудницах налоговой службы и женщине, служившей в полиции.В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков объяснил, что отбить Изюм стоит, чтобы избежать репрессий в отношении мирных жителей, лояльных России, но "сил армии пока у нас не хватает, у нас же меньше в два раза солдат на фронте".Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин выразил мнение, что Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях.
https://ukraina.ru/20220920/1038879727.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, купянск, депутат, арест, молоко, харьковская область
Новости, Купянск, депутат, арест, молоко, Харьковская область
На Украине депутата из Купянска арестовали за поставки молока в ДНР
Украинские силовики задержали депутата Купянского райсовета за поставки молочной продукции с собственного завода в ДНР. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины
Депутата из Купянска арестовали по подозрению в "пособничестве государству-агрессору". Мужчину обвинили в поставках молочной продукции с собственного завода в ДНР, а также в "идеологических связях с представителями России".
Когда Купянск находился под контролем российской армии, депутат заключал с местной администрацией договоры о поставках. Также он поручил подчиненным передавать российским военнослужащим молочную продукцию.
"Депутат успел наладить рабочие связи с Министерством экономического развития РФ по поставкам молочной продукции на территорию ДНР", - заявили в генпрокуратуре Украины.
Во вторник, 25 октября депутата задержали в Харьковской области. Дома провели обыск, изъяли около 500 тысяч рублей. Задержанному предъявили подозрение и поместили под стражу.
В сентябре украинские спецслужби отчитались о задержании троих "коллаборантов" в другом городе Харьковской области - Изюме. Речь шла о двух сотрудницах налоговой службы и женщине, служившей в полиции.
В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков объяснил, что отбить Изюм стоит, чтобы избежать репрессий в отношении мирных жителей, лояльных России, но "сил армии пока у нас не хватает, у нас же меньше в два раза солдат на фронте".
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин выразил мнение, что Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях.