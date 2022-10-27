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На Украине депутата из Купянска арестовали за поставки молока в ДНР

На Украине депутата из Купянска арестовали за поставки молока в ДНР - 27.10.2022 Украина.ру

На Украине депутата из Купянска арестовали за поставки молока в ДНР

Украинские силовики задержали депутата Купянского райсовета за поставки молочной продукции с собственного завода в ДНР. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины

2022-10-27T10:41

2022-10-27T10:41

2022-10-27T10:41

новости

купянск

депутат

арест

молоко

харьковская область

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Депутата из Купянска арестовали по подозрению в "пособничестве государству-агрессору". Мужчину обвинили в поставках молочной продукции с собственного завода в ДНР, а также в "идеологических связях с представителями России". Когда Купянск находился под контролем российской армии, депутат заключал с местной администрацией договоры о поставках. Также он поручил подчиненным передавать российским военнослужащим молочную продукцию. "Депутат успел наладить рабочие связи с Министерством экономического развития РФ по поставкам молочной продукции на территорию ДНР", - заявили в генпрокуратуре Украины.Во вторник, 25 октября депутата задержали в Харьковской области. Дома провели обыск, изъяли около 500 тысяч рублей. Задержанному предъявили подозрение и поместили под стражу.В сентябре украинские спецслужби отчитались о задержании троих "коллаборантов" в другом городе Харьковской области - Изюме. Речь шла о двух сотрудницах налоговой службы и женщине, служившей в полиции.В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков объяснил, что отбить Изюм стоит, чтобы избежать репрессий в отношении мирных жителей, лояльных России, но "сил армии пока у нас не хватает, у нас же меньше в два раза солдат на фронте".Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин выразил мнение, что Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях.

https://ukraina.ru/20220920/1038879727.html

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новости, купянск, депутат, арест, молоко, харьковская область