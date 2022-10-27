На Украине депутата из Купянска арестовали за поставки молока в ДНР - 27.10.2022 Украина.ру
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На Украине депутата из Купянска арестовали за поставки молока в ДНР
На Украине депутата из Купянска арестовали за поставки молока в ДНР - 27.10.2022 Украина.ру
На Украине депутата из Купянска арестовали за поставки молока в ДНР
Украинские силовики задержали депутата Купянского райсовета за поставки молочной продукции с собственного завода в ДНР. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины
2022-10-27T10:41
2022-10-27T10:41
новости
купянск
депутат
арест
молоко
харьковская область
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Депутата из Купянска арестовали по подозрению в "пособничестве государству-агрессору". Мужчину обвинили в поставках молочной продукции с собственного завода в ДНР, а также в "идеологических связях с представителями России". Когда Купянск находился под контролем российской армии, депутат заключал с местной администрацией договоры о поставках. Также он поручил подчиненным передавать российским военнослужащим молочную продукцию. "Депутат успел наладить рабочие связи с Министерством экономического развития РФ по поставкам молочной продукции на территорию ДНР", - заявили в генпрокуратуре Украины.Во вторник, 25 октября депутата задержали в Харьковской области. Дома провели обыск, изъяли около 500 тысяч рублей. Задержанному предъявили подозрение и поместили под стражу.В сентябре украинские спецслужби отчитались о задержании троих "коллаборантов" в другом городе Харьковской области - Изюме. Речь шла о двух сотрудницах налоговой службы и женщине, служившей в полиции.В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков объяснил, что отбить Изюм стоит, чтобы избежать репрессий в отношении мирных жителей, лояльных России, но "сил армии пока у нас не хватает, у нас же меньше в два раза солдат на фронте".Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин выразил мнение, что Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях.
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новости, купянск, депутат, арест, молоко, харьковская область
Новости, Купянск, депутат, арест, молоко, Харьковская область

На Украине депутата из Купянска арестовали за поставки молока в ДНР

10:41 27.10.2022
 
Депутата из Купянска задержали за поставки молока в ДНР
Депутата из Купянска задержали за поставки молока в ДНР
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Украинские силовики задержали депутата Купянского райсовета за поставки молочной продукции с собственного завода в ДНР. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины
Депутата из Купянска арестовали по подозрению в "пособничестве государству-агрессору". Мужчину обвинили в поставках молочной продукции с собственного завода в ДНР, а также в "идеологических связях с представителями России".
Когда Купянск находился под контролем российской армии, депутат заключал с местной администрацией договоры о поставках. Также он поручил подчиненным передавать российским военнослужащим молочную продукцию.
"Депутат успел наладить рабочие связи с Министерством экономического развития РФ по поставкам молочной продукции на территорию ДНР", - заявили в генпрокуратуре Украины.
Во вторник, 25 октября депутата задержали в Харьковской области. Дома провели обыск, изъяли около 500 тысяч рублей. Задержанному предъявили подозрение и поместили под стражу.
В сентябре украинские спецслужби отчитались о задержании троих "коллаборантов" в другом городе Харьковской области - Изюме. Речь шла о двух сотрудницах налоговой службы и женщине, служившей в полиции.
В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков объяснил, что отбить Изюм стоит, чтобы избежать репрессий в отношении мирных жителей, лояльных России, но "сил армии пока у нас не хватает, у нас же меньше в два раза солдат на фронте".
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин выразил мнение, что Совет Федерации должен выработать меры борьбы с репрессиями на освобожденных территориях.
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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"Отыскивают и увозят": ВСУ ищут в Купянске людей, которые сотрудничали с РоссиейВСУ ищут среди жителей Купянска в Харьковской области "коллаборантов" и увозят их в неизвестном направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона
 
НовостиКупянскдепутатарестмолокоХарьковская область
 
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