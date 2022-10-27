Отвергнутое предложение, наступление, удар по Шахтёрску. Главное на Украине на утро 27 октября - 27.10.2022 Украина.ру
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Отвергнутое предложение, наступление, удар по Шахтёрску. Главное на Украине на утро 27 октября
Отвергнутое предложение, наступление, удар по Шахтёрску. Главное на Украине на утро 27 октября - 27.10.2022 Украина.ру
Отвергнутое предложение, наступление, удар по Шахтёрску. Главное на Украине на утро 27 октября
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о готовности России к переговорам. В Запорожской области ожидают наступления ВСУ. Украинские артиллеристы нанесли удар по Шахтёрску
2022-10-27T09:58
2022-10-27T11:06
хроники
эксклюзив
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Вечером 26 октября президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве сообщил, что президент РФ Владимир Путин заявлял ему в ходе разговора в России о готовности к переговорам по Украине.«Вчера я был в России с президентом Путиным, который меня попросил передать вам сообщение, поговорить с вами... Я здесь не только как президент Гвинеи-Бисау, но и как глава ЭКОВАС, и я приехал сюда именно с этим посланием, понимая свою миссию и свою функцию. То есть донесение реальной позиции, донесение ваших сигналов до всех стран ЭКОВАС. Это решение было не просто спонтанно принято, ему предшествовало немало дискуссий, и, собственно, на все аргументы, которые я ему сказал, он мне сказал: "Я готов к переговорам с президентом Зеленским (цитата дается с синхронного перевода на украинский язык. — Ред.)», — заявил Эмбало в ходе брифинга.Зеленский сразу же отверг возможность переговоров. По его словам, он расценивает сигналы российской стороны о готовности к переговорам как спланированную риторику, направленную на граждан РФ и граждан государств, поддерживающих Россию.«Желание российского президента говорить, я думаю, что это не больше, чем спланированная риторика, которая должна сработать на его внутреннюю аудиторию и аудиторию тех государств, которые еще не изолировали политику между своим государством и государством под названием Россия», — заявил Зеленский.Ранее украинский президент подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.Президент Гвинеи-Бисау посетил Россию с визитом 25 октября. На встрече с российским коллегой он выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной.«Мы думаем и надеемся, что мы сможем найти путь для того, чтобы мы могли восстановить диалог между двумя братскими государствами», — рассказал он.По словам Сисоку Эмбало, Гвинея-Бисау не может «оставить Россию в ситуации конфликта».«Очень важно, чтобы Путин сказал нам, что он может сделать для разрешения этого конфликта... Позиция Африки в данном контексте показывает, что очень важно, что Россия несет для мира», — заявил Сисоку Эмбало.Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.Наступление ВСУОсновное наступление украинских войск может начаться осенью на Запорожской линии фронта, заявил в комментарии РИА "Новости" председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.«Все это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления», — заявил Рогов.По его словам, украинские войска могут предпринять атаку, чтобы попытаться перерезать снабжение группировки российских войск, обороняющей Херсонскую область, захватить Запорожскую АЭС, а также попытаться выйти к Азовскому морю.«Армия, Росгвардия и другие подразделения готовы встретить противника. Сейчас идет укрепление прибывшими мобилизованными, боевое слаживание и получение в достаточном объеме оружия и боеприпасов для удержания линии фронта с переходом в наступление, которое обязательно будет», — отметил Рогов.Ранее он заявлял об угрозе региону со стороны Вооружённых сил Украины.«Сейчас происходит оппозиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли. Идет перегруппировка большого количества соединений. Как я и предполагал, (украинские войска. — Прим. ред.), перебросив свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на Херсонское направление, но непосредственно и на Запорожское направление — в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой удара по Васильевке, по Пологам», — заявил Рогов утром 26 октября.По его словам, на тот момент это были «наиболее горячие» направления.В городе Васильевка находится КПП между Украиной и новыми регионами России.Удар по ШахтёрскуВооруженные силы Украины вечером 26 октября обстреляли Шахтёрск, сообщили в Штабе территориальной обороны.«В результате обстрела ВФУ в Шахтерске произошло возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ). Информация по пострадавшим уточняется», — отметили в штабе.Как рассказали «Донецкому агентству новостей» очевидцы, около 21:30 в городе прозвучало несколько взрывов. После этого в районе железнодорожной станции Постниково в черте города начался сильный пожар. Пламя поднималось на несколько десятков метров. Его было видно из всех районов города.В Шахтёрск направили пожарный поезд из Иловайска.После обстрела возникли опасения в том, что в этом регионе России может вспыхнуть топливный кризис, однако власти сразу же пообещали сделать всё, чтобы минимизировать негативные последствия.«Прорабатываем вопрос, чтобы чрезвычайная ситуация минимально отразилась на потребителях и у нас не возникло дефицита топлива», — сообщил глава правительства ДНР Виталий Хоценко.В конечном итоге пожар на железнодорожной станции Постниково, где пылало 12 цистерн с топливом, ликвидировали в 02:19.«Героические действия МЧС ДНР позволили спасти от огня 42 цистерны с горючим», — сообщил телеграм-канал «Донбасс решает».Этот же канал утром 27 октября сообщил, что обстановка с топливом в ДНР нормальная.«Обстрел украинскими карателями Шахтёрска, в ходе которого пострадали цистерны с топливом, никак не сказался на ситуации с бензином в ДНР. Пока, во всяком случае. Корреспондент канала "Донбасс решает" побывал на нескольких АЗС, и сообщает, что дефицита горючего нет. По состоянию на утро 27 октября, цены аналогичные вчерашним: А 95 — 48 рублей за литр, А 92 — 43 рубля, дизель — 59 рублей, газ — 22 рубля», — указывалось в сообщении канала.Обстановка в регионе остаётся напряжённой.
https://ukraina.ru/20221026/1040174554.html
https://ukraina.ru/20221026/1040163920.html
https://ukraina.ru/20221026/1040150405.html
https://ukraina.ru/20221026/1040141440.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Отвергнутое предложение, наступление, удар по Шахтёрску. Главное на Украине на утро 27 октября

09:58 27.10.2022 (обновлено: 11:06 27.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУ ж/д станции в Шахтерском районе ДНР загорелись цистерны с топливом
У ж/д станции в Шахтерском районе ДНР загорелись цистерны с топливом - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Егор Леев
автор Украина.ру
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Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о готовности России к переговорам. В Запорожской области ожидают наступления ВСУ. Украинские артиллеристы нанесли удар по Шахтёрску
Вечером 26 октября президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве сообщил, что президент РФ Владимир Путин заявлял ему в ходе разговора в России о готовности к переговорам по Украине.
«Вчера я был в России с президентом Путиным, который меня попросил передать вам сообщение, поговорить с вами... Я здесь не только как президент Гвинеи-Бисау, но и как глава ЭКОВАС, и я приехал сюда именно с этим посланием, понимая свою миссию и свою функцию. То есть донесение реальной позиции, донесение ваших сигналов до всех стран ЭКОВАС. Это решение было не просто спонтанно принято, ему предшествовало немало дискуссий, и, собственно, на все аргументы, которые я ему сказал, он мне сказал: "Я готов к переговорам с президентом Зеленским (цитата дается с синхронного перевода на украинский язык. — Ред.)», — заявил Эмбало в ходе брифинга.
Зеленский сразу же отверг возможность переговоров. По его словам, он расценивает сигналы российской стороны о готовности к переговорам как спланированную риторику, направленную на граждан РФ и граждан государств, поддерживающих Россию.
«Желание российского президента говорить, я думаю, что это не больше, чем спланированная риторика, которая должна сработать на его внутреннюю аудиторию и аудиторию тех государств, которые еще не изолировали политику между своим государством и государством под названием Россия», — заявил Зеленский.
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 19:03
Удары по военным центрам, Путин рассказал о шантаже Киева и многополярности мира. Итоги 26 октября
Ранее украинский президент подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.
Президент Гвинеи-Бисау посетил Россию с визитом 25 октября. На встрече с российским коллегой он выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной.
«Мы думаем и надеемся, что мы сможем найти путь для того, чтобы мы могли восстановить диалог между двумя братскими государствами», — рассказал он.
По словам Сисоку Эмбало, Гвинея-Бисау не может «оставить Россию в ситуации конфликта».
«Очень важно, чтобы Путин сказал нам, что он может сделать для разрешения этого конфликта... Позиция Африки в данном контексте показывает, что очень важно, что Россия несет для мира», — заявил Сисоку Эмбало.
Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
ядерный взрыв бомба атомная
Вчера, 16:00
Полигон для военных экспериментов, ответный ядерный удар. Главное на Украине на 16:00 26 октября
Наступление ВСУ
Основное наступление украинских войск может начаться осенью на Запорожской линии фронта, заявил в комментарии РИА "Новости" председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Все это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления», — заявил Рогов.
По его словам, украинские войска могут предпринять атаку, чтобы попытаться перерезать снабжение группировки российских войск, обороняющей Херсонскую область, захватить Запорожскую АЭС, а также попытаться выйти к Азовскому морю.
«Армия, Росгвардия и другие подразделения готовы встретить противника. Сейчас идет укрепление прибывшими мобилизованными, боевое слаживание и получение в достаточном объеме оружия и боеприпасов для удержания линии фронта с переходом в наступление, которое обязательно будет», — отметил Рогов.
Ранее он заявлял об угрозе региону со стороны Вооружённых сил Украины.
«Сейчас происходит оппозиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли. Идет перегруппировка большого количества соединений. Как я и предполагал, (украинские войска. — Прим. ред.), перебросив свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на Херсонское направление, но непосредственно и на Запорожское направление — в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой удара по Васильевке, по Пологам», — заявил Рогов утром 26 октября.
Вчера, 12:00
Отключение света, обстрелы Донбасса, расправа над диверсантами. Главное на Украине на 12:00 26 октября
По его словам, на тот момент это были «наиболее горячие» направления.
В городе Васильевка находится КПП между Украиной и новыми регионами России.
Удар по Шахтёрску
Вооруженные силы Украины вечером 26 октября обстреляли Шахтёрск, сообщили в Штабе территориальной обороны.
«В результате обстрела ВФУ в Шахтерске произошло возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ). Информация по пострадавшим уточняется», — отметили в штабе.
Как рассказали «Донецкому агентству новостей» очевидцы, около 21:30 в городе прозвучало несколько взрывов. После этого в районе железнодорожной станции Постниково в черте города начался сильный пожар. Пламя поднималось на несколько десятков метров. Его было видно из всех районов города.
В Шахтёрск направили пожарный поезд из Иловайска.
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 09:00
Издевательства над пленными, обстрелы, отказ Запада от помощи. Главное на Украине на утро 26 октября
После обстрела возникли опасения в том, что в этом регионе России может вспыхнуть топливный кризис, однако власти сразу же пообещали сделать всё, чтобы минимизировать негативные последствия.
«Прорабатываем вопрос, чтобы чрезвычайная ситуация минимально отразилась на потребителях и у нас не возникло дефицита топлива», — сообщил глава правительства ДНР Виталий Хоценко.
В конечном итоге пожар на железнодорожной станции Постниково, где пылало 12 цистерн с топливом, ликвидировали в 02:19.
«Героические действия МЧС ДНР позволили спасти от огня 42 цистерны с горючим», — сообщил телеграм-канал «Донбасс решает».
Этот же канал утром 27 октября сообщил, что обстановка с топливом в ДНР нормальная.
«Обстрел украинскими карателями Шахтёрска, в ходе которого пострадали цистерны с топливом, никак не сказался на ситуации с бензином в ДНР. Пока, во всяком случае. Корреспондент канала "Донбасс решает" побывал на нескольких АЗС, и сообщает, что дефицита горючего нет. По состоянию на утро 27 октября, цены аналогичные вчерашним: А 95 — 48 рублей за литр, А 92 — 43 рубля, дизель — 59 рублей, газ — 22 рубля», — указывалось в сообщении канала.
Обстановка в регионе остаётся напряжённой.
 
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