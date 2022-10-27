Экс-сотрудник Белого дома признал, что Путин разрушил планы США на Крым - 27.10.2022 Украина.ру
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Экс-сотрудник Белого дома признал, что Путин разрушил планы США на Крым
Экс-сотрудник Белого дома признал, что Путин разрушил планы США на Крым - 27.10.2022 Украина.ру
Экс-сотрудник Белого дома признал, что Путин разрушил планы США на Крым
Президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю. Об этом на днях написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс
2022-10-27T08:48
2022-10-27T08:48
новости
крым
владимир путин
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Американский чиновник напомнил, что до 2014 года Москва арендовала военно-морские базы на полуострове.По его мнению, российский лидер предвидел опасность, которая грозила интересам страны после государственного переворота в Киеве."Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю", — считает Робертс.Экс-сотрудник Белого дома отметил, что Путин поступил правильно, согласившись принять Крым и Севастополь в состав России после проведенных там референдумов.После распада СССР Черноморский флот остался в составе Вооруженных сил России, несмотря на претензии со стороны киевских властей. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках "Большого договора" о дружбе и сотрудничестве, который подписали президент Борис Ельцин и его украинский коллега Леонид Кучма.В числе прочего в состав договора вошли три документа, регулировавшие параметры раздела Черноморского флота, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.В 2010 году президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения о продлении аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крыму на 25 лет с 2017 года. После возвращения Крыма в 2014 году российская сторона заявила о прекращении действия всех четырех соглашений.
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Новости
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новости, крым, владимир путин
Новости, Крым, Владимир Путин

Экс-сотрудник Белого дома признал, что Путин разрушил планы США на Крым

08:48 27.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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Президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю. Об этом на днях написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс
Американский чиновник напомнил, что до 2014 года Москва арендовала военно-морские базы на полуострове.
По его мнению, российский лидер предвидел опасность, которая грозила интересам страны после государственного переворота в Киеве.
"Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю", — считает Робертс.
Экс-сотрудник Белого дома отметил, что Путин поступил правильно, согласившись принять Крым и Севастополь в состав России после проведенных там референдумов.

"97 процентов жителей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией. Путин принял запрос полуострова", — отметил чиновник.

После распада СССР Черноморский флот остался в составе Вооруженных сил России, несмотря на претензии со стороны киевских властей. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках "Большого договора" о дружбе и сотрудничестве, который подписали президент Борис Ельцин и его украинский коллега Леонид Кучма.
В числе прочего в состав договора вошли три документа, регулировавшие параметры раздела Черноморского флота, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.
В 2010 году президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения о продлении аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крыму на 25 лет с 2017 года. После возвращения Крыма в 2014 году российская сторона заявила о прекращении действия всех четырех соглашений.
 
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