https://ukraina.ru/20221027/1040179226.html

Экс-сотрудник Белого дома признал, что Путин разрушил планы США на Крым

Экс-сотрудник Белого дома признал, что Путин разрушил планы США на Крым - 27.10.2022 Украина.ру

Экс-сотрудник Белого дома признал, что Путин разрушил планы США на Крым

Президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю. Об этом на днях написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс

2022-10-27T08:48

2022-10-27T08:48

2022-10-27T08:48

новости

крым

владимир путин

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Американский чиновник напомнил, что до 2014 года Москва арендовала военно-морские базы на полуострове.По его мнению, российский лидер предвидел опасность, которая грозила интересам страны после государственного переворота в Киеве."Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю", — считает Робертс.Экс-сотрудник Белого дома отметил, что Путин поступил правильно, согласившись принять Крым и Севастополь в состав России после проведенных там референдумов.После распада СССР Черноморский флот остался в составе Вооруженных сил России, несмотря на претензии со стороны киевских властей. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках "Большого договора" о дружбе и сотрудничестве, который подписали президент Борис Ельцин и его украинский коллега Леонид Кучма.В числе прочего в состав договора вошли три документа, регулировавшие параметры раздела Черноморского флота, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.В 2010 году президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения о продлении аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крыму на 25 лет с 2017 года. После возвращения Крыма в 2014 году российская сторона заявила о прекращении действия всех четырех соглашений.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, владимир путин