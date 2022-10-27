Геннадий Онищенко: кто он - 27.10.2022 Украина.ру
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Геннадий Онищенко: кто он
Геннадий Онищенко: кто он - 27.10.2022 Украина.ру
Геннадий Онищенко: кто он
Доктор медицинских наук, член комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, академик... Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T05:58
2022-10-27T05:58
эксперт
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Доктор медицинских наук, член комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, академик РАН.Родился в 1950 г. в Чаргын-Таш Сузакского района Ошской области Киргизской ССР.Окончил санитарно-гигиенический факультет Донецкого государственного медицинского института им. М. Горького в 1973 г. по специальности "гигиена, санитария и эпидемиология".В 1983-1987 гг. - начальник центральной санэпидстанции МПС СССР. В 1986 г. лично принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (проводил дезактивацию железнодорожной техники).Член-корреспондент Российской академии медицинских наук (РАМН; в 2013 г. объединена с Российской академией наук) с 1999 г., академик РАМН с 2002 г.Академик Российской академии наук (2013, отделение медицинских наук). Профессор. Специалист в области эпидемиологии инфекционных болезней и особо опасных инфекций.Действительный государственный советник РФ I класса (1999).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), орденом Почета (2010), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2006), медалью П. А. Столыпина II степени (2018). Также имеет орден Почета Республики Южная Осетия (2008).Автор и соавтор более 700 научных публикаций и пособий, в т. ч. "Сибирская язва: актуальные проблемы разработки и внедрения медицинских средств защиты", "Биологическая безопасность", "Обеспечение биологической, химической и радиационной безопасности при террористических актах", "Проблемы ликвидации полиомиелита" и др.Член комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
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эксперт
эксперт

Геннадий Онищенко: кто он

05:58 27.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Доктор медицинских наук, член комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, академик РАН.
Родился в 1950 г. в Чаргын-Таш Сузакского района Ошской области Киргизской ССР.
Окончил санитарно-гигиенический факультет Донецкого государственного медицинского института им. М. Горького в 1973 г. по специальности "гигиена, санитария и эпидемиология".
В 1983-1987 гг. - начальник центральной санэпидстанции МПС СССР. В 1986 г. лично принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (проводил дезактивацию железнодорожной техники).
Член-корреспондент Российской академии медицинских наук (РАМН; в 2013 г. объединена с Российской академией наук) с 1999 г., академик РАМН с 2002 г.
Академик Российской академии наук (2013, отделение медицинских наук). Профессор. Специалист в области эпидемиологии инфекционных болезней и особо опасных инфекций.
Действительный государственный советник РФ I класса (1999).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), орденом Почета (2010), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2006), медалью П. А. Столыпина II степени (2018). Также имеет орден Почета Республики Южная Осетия (2008).
Автор и соавтор более 700 научных публикаций и пособий, в т. ч. "Сибирская язва: актуальные проблемы разработки и внедрения медицинских средств защиты", "Биологическая безопасность", "Обеспечение биологической, химической и радиационной безопасности при террористических актах", "Проблемы ликвидации полиомиелита" и др.
Член комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
 
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Заголовок открываемого материала
06:16Вся правда о биологических экспериментах США на Украине. Что грозит России – Геннадий Онищенко
06:15Журналист призвал отказаться от высокомерного отношения к украинским беженцам в Европе
06:05"Туземцы не заканчиваются". Кое-что о деятельности американских биолабораторий на Украине
06:00Эксперт ответил, какие государства пострадают в случае взрыва "грязной бомбы" на Украине
05:58Геннадий Онищенко: кто он
05:57Главное на 27 октября: в России и в мире
05:55"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне
05:45Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу"
05:30Эксперт назвал условие потери Западом контроля над Украиной
05:20В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе
05:15Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках"
05:10Безпалько: Шольц пытается усидеть на двух стульях
05:00Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом
04:45"Категория великих людей": Малькевич рассказал о журналистах, работающих на освобожденных территориях
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