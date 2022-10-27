https://ukraina.ru/20221027/1040147335.html
Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране
Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране - 27.10.2022 Украина.ру
Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране
В независимой Украине о России публиковалась, в основном, необъективная информация, сосредоточенная почти исключительно на существующих проблемах страны. Об этом изданию Украина.ру рассказал украинский журналист, один из основателей проекта Open Ukraine, согласившийся на интервью на условиях анонимности
2022-10-27T04:15
2022-10-27T04:15
2022-10-27T04:15
новости
журналист
пропаганда
джордж сорос
украинские националисты
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Он обвинил в антироссийской кампании "соросят" (общественных и политических деятелей, получающих финансирование из фондов Джорджа Сороса, и, в более широком смысле, любые западные гранты) и украинских националистов.Он добавил, что антироссийская пропагандистская кампания особенно усилилась с 2014 года.Журналист выразил мнение, что в качестве противовеса такой пропаганде необходимо просвещение с признанием "объективных проблем" России и одновременной информацией об уровне развития страны и её социальных программах.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102477/12/1024771220_170:0:1831:1246_1920x0_80_0_0_a8d3d0ff4d2bead74dd032a34b257e47.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, журналист, пропаганда, джордж сорос, украинские националисты
Новости, журналист, пропаганда, Джордж Сорос, украинские националисты
Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране
В независимой Украине о России публиковалась, в основном, необъективная информация, сосредоточенная почти исключительно на существующих проблемах страны. Об этом изданию Украина.ру рассказал украинский журналист, один из основателей проекта Open Ukraine, согласившийся на интервью на условиях анонимности
Он обвинил в антироссийской кампании "соросят" (общественных и политических деятелей, получающих финансирование из фондов Джорджа Сороса, и, в более широком смысле, любые западные гранты) и украинских националистов.
Акценты ставились именно такие, показывать только плохое: "в России бродит маньяк, кого-нибудь убил", или "посмотрите, как в российской глубинке пьяный застрелил семью" или ещё что-то
Анонимный украинский журналист
Он добавил, что антироссийская пропагандистская кампания особенно усилилась с 2014 года.
Журналист выразил мнение, что в качестве противовеса такой пропаганде необходимо просвещение с признанием "объективных проблем" России и одновременной информацией об уровне развития страны и её социальных программах.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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