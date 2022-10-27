Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040147335.html
Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране
Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране - 27.10.2022 Украина.ру
Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране
В независимой Украине о России публиковалась, в основном, необъективная информация, сосредоточенная почти исключительно на существующих проблемах страны. Об этом изданию Украина.ру рассказал украинский журналист, один из основателей проекта Open Ukraine, согласившийся на интервью на условиях анонимности
2022-10-27T04:15
2022-10-27T04:15
новости
журналист
пропаганда
джордж сорос
украинские националисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102477/12/1024771220_0:0:1856:1044_1920x0_80_0_0_b6d1f69e13fbfbb0cb317a799cb973cd.jpg
Он обвинил в антироссийской кампании "соросят" (общественных и политических деятелей, получающих финансирование из фондов Джорджа Сороса, и, в более широком смысле, любые западные гранты) и украинских националистов.Он добавил, что антироссийская пропагандистская кампания особенно усилилась с 2014 года.Журналист выразил мнение, что в качестве противовеса такой пропаганде необходимо просвещение с признанием "объективных проблем" России и одновременной информацией об уровне развития страны и её социальных программах.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102477/12/1024771220_170:0:1831:1246_1920x0_80_0_0_a8d3d0ff4d2bead74dd032a34b257e47.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, журналист, пропаганда, джордж сорос, украинские националисты
Новости, журналист, пропаганда, Джордж Сорос, украинские националисты

Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране

04:15 27.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Вадим Чуприна / Перейти в фотобанкВерховная рада здание флаг
Верховная рада здание флаг - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© commons.wikimedia.org / Вадим Чуприна
Перейти в фотобанк
Читать в
В независимой Украине о России публиковалась, в основном, необъективная информация, сосредоточенная почти исключительно на существующих проблемах страны. Об этом изданию Украина.ру рассказал украинский журналист, один из основателей проекта Open Ukraine, согласившийся на интервью на условиях анонимности
Он обвинил в антироссийской кампании "соросят" (общественных и политических деятелей, получающих финансирование из фондов Джорджа Сороса, и, в более широком смысле, любые западные гранты) и украинских националистов.

Акценты ставились именно такие, показывать только плохое: "в России бродит маньяк, кого-нибудь убил", или "посмотрите, как в российской глубинке пьяный застрелил семью" или ещё что-то

Анонимный украинский журналист
Он добавил, что антироссийская пропагандистская кампания особенно усилилась с 2014 года.
Журналист выразил мнение, что в качестве противовеса такой пропаганде необходимо просвещение с признанием "объективных проблем" России и одновременной информацией об уровне развития страны и её социальных программах.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостижурналистпропагандаДжордж Соросукраинские националисты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:16Вся правда о биологических экспериментах США на Украине. Что грозит России – Геннадий Онищенко
06:15Журналист призвал отказаться от высокомерного отношения к украинским беженцам в Европе
06:05"Туземцы не заканчиваются". Кое-что о деятельности американских биолабораторий на Украине
06:00Эксперт ответил, какие государства пострадают в случае взрыва "грязной бомбы" на Украине
05:58Геннадий Онищенко: кто он
05:57Главное на 27 октября: в России и в мире
05:55"Нашли себя в профессии": эксперт рассказал о первых выпускниках медиашколы в Херсоне
05:45Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу"
05:30Эксперт назвал условие потери Западом контроля над Украиной
05:20В Австралии рассказали подробности благотворительной миссии в Донбассе
05:15Третьяков оценил предложение Макрона о "холодных звонках"
05:10Безпалько: Шольц пытается усидеть на двух стульях
05:00Шатилов назвал условия для мирного соглашения между Москвой и Киевом
04:45"Категория великих людей": Малькевич рассказал о журналистах, работающих на освобожденных территориях
04:35Эксперт объяснил, чем конфликт на Украине мешает арабскому миру
04:30Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое слово
04:20Не "западенцы": жительница Австралии назвала ответственных за националистический поворот Украины
04:15Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране
04:04Жительница Австралии рассказала, что подтолкнуло её к оказанию помощи Донбассу
04:00Театр двух актеров: эксперт ответил, зачем Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину
Лента новостейМолния