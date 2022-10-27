https://ukraina.ru/20221027/1040147335.html

Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране

Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране - 27.10.2022 Украина.ру

Показывать только плохое: украинский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в стране

В независимой Украине о России публиковалась, в основном, необъективная информация, сосредоточенная почти исключительно на существующих проблемах страны. Об этом изданию Украина.ру рассказал украинский журналист, один из основателей проекта Open Ukraine, согласившийся на интервью на условиях анонимности

2022-10-27T04:15

2022-10-27T04:15

2022-10-27T04:15

новости

журналист

пропаганда

джордж сорос

украинские националисты

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Он обвинил в антироссийской кампании "соросят" (общественных и политических деятелей, получающих финансирование из фондов Джорджа Сороса, и, в более широком смысле, любые западные гранты) и украинских националистов.Он добавил, что антироссийская пропагандистская кампания особенно усилилась с 2014 года.Журналист выразил мнение, что в качестве противовеса такой пропаганде необходимо просвещение с признанием "объективных проблем" России и одновременной информацией об уровне развития страны и её социальных программах.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, журналист, пропаганда, джордж сорос, украинские националисты