https://ukraina.ru/20221027/1040146629.html
Эксперт ответил, какие государства пострадают в случае взрыва "грязной бомбы" на Украине
Эксперт ответил, какие государства пострадают в случае взрыва "грязной бомбы" на Украине - 27.10.2022 Украина.ру
Эксперт ответил, какие государства пострадают в случае взрыва "грязной бомбы" на Украине
В первую очередь опасаться угроз Киева о взрыве "грязной бомбы" стоит тем странам, что находятся вокруг Украины. Однако пока реакция не соответствует степени угрозы, считает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
2022-10-27T06:00
2022-10-27T06:00
2022-10-27T06:00
новости
эксперт
государство
взрыв
бомба
украина
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Шатилов напомнил, что США находится далеко от эпицентра конфликта, и что бы ни произошло на Украине, не сильно расстроит американские элиты. Единственное, чего они боятся – ответа со стороны России.По мнению эксперта, Россия также недостаточно жестко ставит вопрос о "ядерном" поведении Киева. Однако дипломатией эту проблему не решить, поскольку чем более явно Москва демонстрирует свою готовность к диалогу, тем более наглыми и агрессивными становятся ее противники.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, государство, взрыв, бомба, украина
Новости, эксперт, государство, взрыв, бомба, Украина
Эксперт ответил, какие государства пострадают в случае взрыва "грязной бомбы" на Украине
В первую очередь опасаться угроз Киева о взрыве "грязной бомбы" стоит тем странам, что находятся вокруг Украины. Однако пока реакция не соответствует степени угрозы, считает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
"Если случится какая-то ядерная катастрофа, она конечно же аукнется Украине, Евросоюзу, Турции и России. Этим странам стоит опасаться такого развития событий. Поэтому Москва публично заявляет о неприятии украинского сценария. Турция пока отмахивается, а Европа продолжает поддерживать Киев в его безумном мировом шантаже. Европа в упор не замечает опасную ядерную игру со стороны Украины. Это говорит о том, что европейским лидерам важно мнение и интересы Вашингтона, а не будущее своих государств и своего народа", - сказал эксперт.
Шатилов напомнил, что США находится далеко от эпицентра конфликта, и что бы ни произошло на Украине, не сильно расстроит американские элиты. Единственное, чего они боятся – ответа со стороны России.
По мнению эксперта, Россия также недостаточно жестко ставит вопрос о "ядерном" поведении Киева. Однако дипломатией эту проблему не решить, поскольку чем более явно Москва демонстрирует свою готовность к диалогу, тем более наглыми и агрессивными становятся ее противники.
Полностью прочитать интервью можно здесь: