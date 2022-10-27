https://ukraina.ru/20221027/1040146629.html

Эксперт ответил, какие государства пострадают в случае взрыва "грязной бомбы" на Украине

Эксперт ответил, какие государства пострадают в случае взрыва "грязной бомбы" на Украине - 27.10.2022 Украина.ру

Эксперт ответил, какие государства пострадают в случае взрыва "грязной бомбы" на Украине

В первую очередь опасаться угроз Киева о взрыве "грязной бомбы" стоит тем странам, что находятся вокруг Украины. Однако пока реакция не соответствует степени угрозы, считает декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов

2022-10-27T06:00

2022-10-27T06:00

2022-10-27T06:00

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Шатилов напомнил, что США находится далеко от эпицентра конфликта, и что бы ни произошло на Украине, не сильно расстроит американские элиты. Единственное, чего они боятся – ответа со стороны России.По мнению эксперта, Россия также недостаточно жестко ставит вопрос о "ядерном" поведении Киева. Однако дипломатией эту проблему не решить, поскольку чем более явно Москва демонстрирует свою готовность к диалогу, тем более наглыми и агрессивными становятся ее противники.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html

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новости, эксперт, государство, взрыв, бомба, украина