https://ukraina.ru/20221026/1040160336.html

Путин объяснил, почему Украина утратила суверенитет и напрямую управляется из США

Путин объяснил, почему Украина утратила суверенитет и напрямую управляется из США - 26.10.2022 Украина.ру

Путин объяснил, почему Украина утратила суверенитет и напрямую управляется из США

Украинское государство лишилось суверенитета и стало антироссийским "тараном" в руках Соединенных Штатов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 26 октября

2022-10-26T15:00

2022-10-26T15:00

2022-10-26T15:17

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"Страна, фактически, потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом", - сказал он.Путин подчеркнул, что Украина стала инструментом американской внешней политики и полигоном для военно-биологических экспериментов, что показывает истинное отношение Вашингтона к киевскому режиму.

https://ukraina.ru/20221025/1040106093.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир путин, новости, украина, сша, одкб, снг