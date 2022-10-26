https://ukraina.ru/20221026/1040160336.html
Путин объяснил, почему Украина утратила суверенитет и напрямую управляется из США
Путин объяснил, почему Украина утратила суверенитет и напрямую управляется из США - 26.10.2022 Украина.ру
Путин объяснил, почему Украина утратила суверенитет и напрямую управляется из США
Украинское государство лишилось суверенитета и стало антироссийским "тараном" в руках Соединенных Штатов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 26 октября
2022-10-26T15:00
2022-10-26T15:00
2022-10-26T15:17
владимир путин
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"Страна, фактически, потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом", - сказал он.Путин подчеркнул, что Украина стала инструментом американской внешней политики и полигоном для военно-биологических экспериментов, что показывает истинное отношение Вашингтона к киевскому режиму.
https://ukraina.ru/20221025/1040106093.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, украина, сша, одкб, снг
Владимир Путин, Новости, Украина, США, ОДКБ, СНГ
Путин объяснил, почему Украина утратила суверенитет и напрямую управляется из США
15:00 26.10.2022 (обновлено: 15:17 26.10.2022)
Украинское государство лишилось суверенитета и стало антироссийским "тараном" в руках Соединенных Штатов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 26 октября