Издевательства над пленными, обстрелы, отказ Запада от помощи. Главное на Украине на утро 26 октября - 26.10.2022 Украина.ру
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Издевательства над пленными, обстрелы, отказ Запада от помощи. Главное на Украине на утро 26 октября
Издевательства над пленными, обстрелы, отказ Запада от помощи. Главное на Украине на утро 26 октября - 26.10.2022 Украина.ру
Издевательства над пленными, обстрелы, отказ Запада от помощи. Главное на Украине на утро 26 октября
Украина.ру, 26.10.2022
2022-10-26T09:00
2022-10-26T09:34
хроники
эксклюзив
захарова
помощь
запад
украина
владимир зеленский
лнр
днр
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Очевидец рассказал об издевательствах украинских силовиков над пленными. Киев бьет по Горловке, выбирая время, когда жители едут на работу. Польский депутат назвал условие для отказа Запада от помощи УкраинеУкраинские силовики издеваются над военнопленными в лагере в Днепропетровске. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Егильницкий.«Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу, или, например, часа четыре петь гимн. Там именно издевались, унижали», — заявил очевидец.Он также рассказал о наказании пленных за жалобы в Международный комитет Красного Креста (МККК).Бывший пленный вспомнил, как украинские силовики заставили всех военных приседать по 500 раз, пока один из них не признается в жалобе организации на переработки.По словам военнослужащего, переработки действительно были: рабочий день должен был длиться восемь часов, но пленных заставляли перерабатывать, заниматься работой по территории, например, рвать траву руками.Егильницкого держали в первом лагере для военнопленных «Запад-1». В других регионах Украины пленных российских военных держат в обычных СИЗО, тюрьмах и лагерях.Освобожденный также рассказывал о разработанном Службой безопасности Украины (СБУ) опроснике для военнопленных. Среди прочего в нем имеются вопросы про принадлежность Крыма и отношении к русскому миру. Все ответы записывались, после допроса протоколы давали перечитать и подписать.На прошлой неделе бывший пленный рассказывал также, что украинские силовики пытали россиян током, голодом и избивали.«Пытали. И их любимое оружие было — это молоток. Они молотком очень сильно били по пальцам и применяли ток. В общем, ребята оттуда выходили еще более поникшими, побитыми и изувеченными», — вспоминал очевидец.Другой освобожденный из плена военный из Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Янко отмечал, что в известной тюрьме «Спортзал» военным выдавали по куску хлеба размером со спичечный коробок.При этом помещение, где содержались российские пленные, не отапливалось. Военным кидали половую тряпку, чтобы они ею укрылись, указал Егильницкий.«Так происходило неделями, и их постепенно вызывали всех куда-то в соседнюю комнату, где постоянно были слышны какие-то крики», — добавил он.Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщала о новых фактах, подтверждающих применение Украиной пыток к пленным участникам спецоперации России. Морозова рассказывала, что на прошлой неделе она посетила девятерых военнослужащих ДНР, которых освободили из плена.«Пытали даже военнослужащего, который был парализован в результате тяжелого ранения», — посетовала она.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска в среду утром выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 5:34 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 6:30 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Замглавы городской администрации Горловки Павел Калиниченко отметил, что ВСУ наносят удары по Горловке, осознанно выбирая часы пик, когда жители массово едут на работу или с работы.По словам Калиниченко, только с 24 февраля было более 7387 обстрелов жилых кварталов Горловки, в результате которых погибли 88 мирных жителей, в том числе один ребенок, а также ранено 326 человек (12 детей). Также он отметил, что за весь период киевской агрессии погибли 311 человек (22 ребенка), а ранены 1030 (38 детей).«Пострадало 1675 частных домов с февраля и 646 многоквартирных домов. В масштабах города это практически все поселки, все районы были подвержены разрушению в той или иной степени», — рассказал Калиниченко. Горловка располагается в непосредственной близости к линии соприкосновения весь период конфликта с 2014 года, что дает возможность боевикам обстреливать любые районы города.Украинские военные за прошедшие сутки дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), выпущено две ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). Об этом в среду сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Для обстрелов также применялись артиллерийские орудия натовского образца калибра 155 мм.«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Сватово и Рубежное с применением американской РСЗО M142 HIMARS (2 ракеты) и артиллерийского орудия [калибра] 155 мм (8 снарядов)», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.В результате обстрела Сватова разрушен жилой дом. Информация о других повреждениях и пострадавших уточняется.Отказ от помощи КиевуДепутат Сейма и бывший заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Павел Коваль заявил, что западные страны могут отказаться от помощи Украине в случае падения температуры в домах.По его словам, боевые действия на территории Украины продолжаются из-за поддержки Запада.«Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики [президента России] Владимира Путина», — заверил он.Коваль отметил, что Германия и Франция могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергокризисом. По его словам, гражане этих стран десятилетиями живут в комфорте.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления по видеосвязи на международной конференции по восстановлению страны о том, что на сегодняшний день Киев не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов.Глава государства посетовал на отсутствие иностранной помощи для восстановления республики и отметил, что ракетными ударами было разрушено более трети энергетического сектора Украины.Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Киев рассчитывает получать в качестве бюджетной помощи от 4 до 5 миллиардов долларов в месяц.«Государство должно функционировать, пенсии должны выплачиваться», — высказался он.По мнению Роднянского, Германия в 2023 году способна оказывать ежемесячную помощь в размере 500 миллионов долларов. В целом от Евросоюза Киев надеется получать около двух миллиардов долларов в месяц, подчеркнул советник украинского лидера.На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз подчеркнула, что оказывая военную помощь Киеву, а также накачивая Украину оружием, НАТО приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Москвой.По словам Захаровой, страны Альянса, соревнуясь друг с другом, продолжают поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также разведданные и ориентировки по ведению боевых действий, обучают украинских солдат. Все это приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.Дипломат отметила, что суммарная помощь Украине со стороны западных стран превысила 42 миллиарда долларов, при этом более 28 миллиардов приходятся на США.
https://ukraina.ru/20221025/1040126183.html
https://ukraina.ru/20221025/1040109140.html
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Сергей Зуев
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Хроники, Эксклюзив, Захарова, помощь, Запад, Украина, Владимир Зеленский, ЛНР, ДНР, ВСУ, пытки, Пленные

Издевательства над пленными, обстрелы, отказ Запада от помощи. Главное на Украине на утро 26 октября

09:00 26.10.2022 (обновлено: 09:34 26.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Очевидец рассказал об издевательствах украинских силовиков над пленными. Киев бьет по Горловке, выбирая время, когда жители едут на работу. Польский депутат назвал условие для отказа Запада от помощи Украине
Украинские силовики издеваются над военнопленными в лагере в Днепропетровске. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Егильницкий.
«Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу, или, например, часа четыре петь гимн. Там именно издевались, унижали», — заявил очевидец.
Он также рассказал о наказании пленных за жалобы в Международный комитет Красного Креста (МККК).
Бывший пленный вспомнил, как украинские силовики заставили всех военных приседать по 500 раз, пока один из них не признается в жалобе организации на переработки.

«Они говорили, что пускай человек выйдет, скажет, кто сказал, что мы перерабатываем, никто не вышел, и мы приседали коллективно», — указал Егильницкий.

По словам военнослужащего, переработки действительно были: рабочий день должен был длиться восемь часов, но пленных заставляли перерабатывать, заниматься работой по территории, например, рвать траву руками.
Егильницкого держали в первом лагере для военнопленных «Запад-1». В других регионах Украины пленных российских военных держат в обычных СИЗО, тюрьмах и лагерях.
Освобожденный также рассказывал о разработанном Службой безопасности Украины (СБУ) опроснике для военнопленных. Среди прочего в нем имеются вопросы про принадлежность Крыма и отношении к русскому миру. Все ответы записывались, после допроса протоколы давали перечитать и подписать.
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 16:00
Перехваченные снаряды и разгромленная техника, нехватка денег. Главное на Украине на 16:00 25 октября
На прошлой неделе бывший пленный рассказывал также, что украинские силовики пытали россиян током, голодом и избивали.
«Пытали. И их любимое оружие было — это молоток. Они молотком очень сильно били по пальцам и применяли ток. В общем, ребята оттуда выходили еще более поникшими, побитыми и изувеченными», — вспоминал очевидец.
Другой освобожденный из плена военный из Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Янко отмечал, что в известной тюрьме «Спортзал» военным выдавали по куску хлеба размером со спичечный коробок.
При этом помещение, где содержались российские пленные, не отапливалось. Военным кидали половую тряпку, чтобы они ею укрылись, указал Егильницкий.
«Так происходило неделями, и их постепенно вызывали всех куда-то в соседнюю комнату, где постоянно были слышны какие-то крики», — добавил он.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщала о новых фактах, подтверждающих применение Украиной пыток к пленным участникам спецоперации России. Морозова рассказывала, что на прошлой неделе она посетила девятерых военнослужащих ДНР, которых освободили из плена.
«Пытали даже военнослужащего, который был парализован в результате тяжелого ранения», — посетовала она.
Обстрелы Донбасса
Украинские войска в среду утром выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 5:34 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 6:30 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Замглавы городской администрации Горловки Павел Калиниченко отметил, что ВСУ наносят удары по Горловке, осознанно выбирая часы пик, когда жители массово едут на работу или с работы.

«Так называемый час пик, когда люди утром рано просыпаются, идут на работу, происходит определенное скопление на автовокзалах, остановках автобусов, на площадях... Именно в это время украинские бандформирования террористически применяют все методы, чтобы произвести обстрел», — сказал он.

По словам Калиниченко, только с 24 февраля было более 7387 обстрелов жилых кварталов Горловки, в результате которых погибли 88 мирных жителей, в том числе один ребенок, а также ранено 326 человек (12 детей). Также он отметил, что за весь период киевской агрессии погибли 311 человек (22 ребенка), а ранены 1030 (38 детей).

«Пострадало 1675 частных домов с февраля и 646 многоквартирных домов. В масштабах города это практически все поселки, все районы были подвержены разрушению в той или иной степени», — рассказал Калиниченко.
Горловка располагается в непосредственной близости к линии соприкосновения весь период конфликта с 2014 года, что дает возможность боевикам обстреливать любые районы города.
Вчера, 12:00
Воздушная тревога во время визита президента ФРГ, перемены в НБУ. Главное на Украине на 12:00 25 октября
Украинские военные за прошедшие сутки дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), выпущено две ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). Об этом в среду сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Для обстрелов также применялись артиллерийские орудия натовского образца калибра 155 мм.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Сватово и Рубежное с применением американской РСЗО M142 HIMARS (2 ракеты) и артиллерийского орудия [калибра] 155 мм (8 снарядов)», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

В результате обстрела Сватова разрушен жилой дом. Информация о других повреждениях и пострадавших уточняется.
Отказ от помощи Киеву
Депутат Сейма и бывший заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Павел Коваль заявил, что западные страны могут отказаться от помощи Украине в случае падения температуры в домах.
По его словам, боевые действия на территории Украины продолжаются из-за поддержки Запада.
«Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики [президента России] Владимира Путина», — заверил он.
Коваль отметил, что Германия и Франция могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергокризисом. По его словам, гражане этих стран десятилетиями живут в комфорте.

«Это характерно для стран, которые создали Европейское сообщество угля и стали», — подчеркнул Коваль.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе выступления по видеосвязи на международной конференции по восстановлению страны о том, что на сегодняшний день Киев не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов.
Глава государства посетовал на отсутствие иностранной помощи для восстановления республики и отметил, что ракетными ударами было разрушено более трети энергетического сектора Украины.
Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Киев рассчитывает получать в качестве бюджетной помощи от 4 до 5 миллиардов долларов в месяц.
«Государство должно функционировать, пенсии должны выплачиваться», — высказался он.
По мнению Роднянского, Германия в 2023 году способна оказывать ежемесячную помощь в размере 500 миллионов долларов. В целом от Евросоюза Киев надеется получать около двух миллиардов долларов в месяц, подчеркнул советник украинского лидера.
На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова в очередной раз подчеркнула, что оказывая военную помощь Киеву, а также накачивая Украину оружием, НАТО приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Москвой.
По словам Захаровой, страны Альянса, соревнуясь друг с другом, продолжают поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также разведданные и ориентировки по ведению боевых действий, обучают украинских солдат. Все это приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
Дипломат отметила, что суммарная помощь Украине со стороны западных стран превысила 42 миллиарда долларов, при этом более 28 миллиардов приходятся на США.
ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 09:00
Ядерный терроризм, новая тактика атаки, выпрашивание денег. Главное на Украине на утро 25 октября
 
ХроникиЭксклюзивЗахаровапомощьЗападУкраинаВладимир ЗеленскийЛНРДНРВСУпыткиПленные
 
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09:00Издевательства над пленными, обстрелы, отказ Запада от помощи. Главное на Украине на утро 26 октября
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