https://ukraina.ru/20221026/1040107582.html

Безпалько предсказал, каким может быть исход конфликта на Украине

Безпалько предсказал, каким может быть исход конфликта на Украине - 26.10.2022 Украина.ру

Безпалько предсказал, каким может быть исход конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что конфликт на Украине должен быть прекращен путем подписания мирного соглашения, но только на условиях Киева. Возможны переговоры, в которых стороны могут прийти к реальному результату, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2022-10-26T06:15

2022-10-26T06:15

2022-10-26T06:15

новости

богдан безпалько

конфликт

украина

эммануэль макрон

киев

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А именно, уточнил он, Украина навсегда откажется от Крыма и четырех новых российских регионов, а возможно и еще нескольких, будет создана линия разграничения. Но даже в этом случае стоит рассчитывать лишь на временный конец конфликта."Всё это будет напоминать войны между Московским государством или Речью Посполитой в 17-ом веке, когда установили вечный мир, который продлился года два, вроде. Такой вот он вечный. Но была установлена граница, которая разделяла современную Украины примерно пополам. Возможно примерно к похожему мы придем", - сказал он.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, богдан безпалько, конфликт, украина, эммануэль макрон, киев