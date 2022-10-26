Безпалько предсказал, каким может быть исход конфликта на Украине - 26.10.2022 Украина.ру
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Безпалько предсказал, каким может быть исход конфликта на Украине
Безпалько предсказал, каким может быть исход конфликта на Украине - 26.10.2022 Украина.ру
Безпалько предсказал, каким может быть исход конфликта на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что конфликт на Украине должен быть прекращен путем подписания мирного соглашения, но только на условиях Киева. Возможны переговоры, в которых стороны могут прийти к реальному результату, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-26T06:15
2022-10-26T06:15
новости
богдан безпалько
конфликт
украина
эммануэль макрон
киев
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А именно, уточнил он, Украина навсегда откажется от Крыма и четырех новых российских регионов, а возможно и еще нескольких, будет создана линия разграничения. Но даже в этом случае стоит рассчитывать лишь на временный конец конфликта."Всё это будет напоминать войны между Московским государством или Речью Посполитой в 17-ом веке, когда установили вечный мир, который продлился года два, вроде. Такой вот он вечный. Но была установлена граница, которая разделяла современную Украины примерно пополам. Возможно примерно к похожему мы придем", - сказал он.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, богдан безпалько, конфликт, украина, эммануэль макрон, киев
Новости, Богдан Безпалько, конфликт, Украина, Эммануэль Макрон, Киев

Безпалько предсказал, каким может быть исход конфликта на Украине

06:15 26.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловБогдан Безпалько
Богдан Безпалько - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что конфликт на Украине должен быть прекращен путем подписания мирного соглашения, но только на условиях Киева. Возможны переговоры, в которых стороны могут прийти к реальному результату, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
"Возможно, но явно не сейчас. В этом случае все эти западные страны должны либо абстрагироваться от США и перейти к защите своих интересов, либо солидаризироваться с США, но в этом случае сами от США и своих элит решить этот конфликт закончить и перейти к переговорам. И заставить Украину пойти на уступки по отношению к России", - сказал эксперт.
А именно, уточнил он, Украина навсегда откажется от Крыма и четырех новых российских регионов, а возможно и еще нескольких, будет создана линия разграничения. Но даже в этом случае стоит рассчитывать лишь на временный конец конфликта.
"Всё это будет напоминать войны между Московским государством или Речью Посполитой в 17-ом веке, когда установили вечный мир, который продлился года два, вроде. Такой вот он вечный. Но была установлена граница, которая разделяла современную Украины примерно пополам. Возможно примерно к похожему мы придем", - сказал он.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 08:08
Зачем Западу "грязная бомба" и почему украинский кризис может выйти из под контроля — Богдан Безпалько
 
НовостиБогдан БезпалькоконфликтУкраинаЭммануэль МакронКиев
 
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Заголовок открываемого материала
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06:15Безпалько предсказал, каким может быть исход конфликта на Украине
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