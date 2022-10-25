https://ukraina.ru/20221025/1040126183.html

Перехваченные снаряды и разгромленная техника, нехватка денег. Главное на Украине на 16:00 25 октября

Перехваченные снаряды и разгромленная техника, нехватка денег. Главное на Украине на 16:00 25 октября - 25.10.2022 Украина.ру

Перехваченные снаряды и разгромленная техника, нехватка денег. Главное на Украине на 16:00 25 октября

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T16:00

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2022-10-25T16:43

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Российские войска за сутки уничтожили четыре пункта управления армии Украины и два склада вооружения. ВСУ в четвертый раз за день обстреляли Донецк из реактивной установки залпового огня «Град». Зеленский попросил на восстановление Украины $ 17 млрд и заявил, что не получил «ни цента»Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге во вторник заверил, что ВС РФ удалось отразить атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области и на Купянском направлении в Луганской Народной Республике.«На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены», — сказал Конашенков.По его словам, «в результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей».Он сообщил, что здесь «уничтожено более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа».«На Краснолиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль», — перечислил официальный представитель Минобороны России.Кроме того, по его словам, оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила в Николаевской области самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.Многоцелевой истребитель МиГ-29 был разработан в 70-е годы в ОКБ имени А. И. Микояна. Предназначен для уничтожения воздушных целей, главным образом в пределах радиолокационного поля управления, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости. По данным на 2021 год, в составе ВВС Украины находилось 37 истребителей МиГ-29.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили семь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс») и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM («Харм»). «Сбиты в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Смерч" в районах населенных пунктов Клапая, Отрадокаменка, Веселое Херсонской области, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, а также три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Петровка Луганской Народной Республики и Антоновка Херсонской области», — заявил генерал-лейтенант.Он также добавил, что средствами ПВО было уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Оборотновка, Калиновка, Владимировка Луганской Народной Республики, Колодезное Харьковской области, Садок, Александровка, Криничанка, Кучерское Херсонской области и Энергодар Запорожской области.Российским войскам удалось уничтожили пункты управления армии Украины.«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Двуречная Харьковской области, Константиновка Донецкой Народной Республики, Оленовка Николаевской области», — сказал Конашенков.Также, по его данным, уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар (ДНР) и Зеленый Гай Николаевской области, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 182 районах.По данным Минобороны РФ, всего с проведения специальной военной операции уничтожено: 32 украинских самолета, 162 вертолета, 2 339 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6 046 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6 758 единиц специальной военной автомобильной техники.Обстрелы ДонбассаУкраинские военные в четвертый раз за день обстреляли Донецк из реактивной установки залпового огня «Град», выпустив восемь снарядов. Об этом сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 14:17 (время совпадает с московским. — Прим. ТАСС) — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Кировский район); выпущено 8 ракет из БМ-21 "Град"», — говорится в телеграм-канале представительства.Ранее оно сообщало, что ВСУ трижды подвергали Донецк обстрелу из «Градов»: в 09:14 мск (5 ракет), в 10:41 мск (10 ракет), в 13:42 мск (6 ракет). Также в 08:17 мск во вторник украинские силовики обстреляли из «Градов» Яковлевку — село, расположенное в северном пригороде Донецка, выпустив шесть снарядов.Штаб территориальной обороны ДНР добавил, что при обстреле Никитовского района Горловки в ДНР сегодня пострадал мужчина.Кроме того, украинские войска выпустили по городу Сватово в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS.«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12:50 (совпадает с мск. — Ред.) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в телеграм-канале представительства республики в СЦКК.Представительство добавило, что, по предварительной информации, в результате обстрела города частично разрушен жилой дом.Мирная жительница погибла при обстреле населенного пункта Зотолое-2 из РСЗО HIMARS, при обстреле получили повреждения шесть жилых домов и отделение почты.В свою очередь, силовики Луганской Народной Республики обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами, предназначенный для проведения украинскими диверсионно-разведывательными группами терактов в ЛНР. «В результате оперативно-разыскных мероприятий спецслужбами ЛНР выявлен схрон ВСУ с оружием и боеприпасами иностранного производства. Из тайника изъяты автоматы, гранатометы, в том числе марки М4740 производства Швеции, патроны, средства инициирования, взрывчатые вещества», — сказал представитель силовых структур республики. Он подчеркнул, что схрон предназначался «для обеспечения деятельности украинских ДРГ, планировавших совершение диверсионно-террористических актов на территории республики». По словам представителя силовых структур, спецслужбы республики ищут лиц, «причастных к подготовке диверсионно-террористических актов».Нехватка денегВладимир Зеленский в обращении на конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил, что стране уже сейчас для первоочередного восстановления нужно 17 миллиардов долларов, но Киев пока не получил ни цента.«Мы разработали первоочередной план помощи Украине — это то, что нужно буквально для выживания не завтра, не в следующем году, именно сейчас. Вес нашего Fast Recovery Plan 17 миллиардов долларов для критического восстановления немедленно: это больницы, школы, транспортная, энергетическая инфраструктура, мы имеем колоссальную потребность в восстановлении жилья», — сказал Зеленский.Он отметил, что пока Киев не получил «ни цента на реализацию Fast Recovery».Ранее Зеленский оценил потребности страны на покрытие бюджетного дефицита в следующем году в 38 миллиардов долларов.По его словам, это значительные средства, но западные страны имеют потенциал, чтобы «реализовать такое задание». «Этот потенциал есть. Этот потенциал есть и благодаря Международному валютному фонду и другим финансовым институтам. Наш диалог продолжается. И я верю, что он будет развиваться от абстрактных цифр до конкретики. Конкретного размера денег, с конкретными источниками», — заключил Зеленский.В конце мая глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщал, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из внутренних источников, остальные две трети — за счет иностранных грантов и кредитов. По данным премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, бюджетный дефицит составляет 5 млрд долларов ежемесячно. Однако в июле советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко указал, что в месяц для финансирования дефицита бюджета Украине нужно уже 9 млрд долларов. По его оценкам, дефицит государственного бюджета Украины к концу 2022 года может достичь отметки в 50 млрд долларов.Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что фонд оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3−4 миллиарда долларов в месяц.В ЕК ранее заявили, что в текущем году все члены Евросоюза, европейские финансовые институты оказали помощь Украине на более чем 19 миллиардов евро без учета военных поставок. Ранее сообщалось также, что с начала специальной военной операции РФ Конгресс США одобрил выделение финансирование на помощь Украине на сумму 65 миллиардов долларов.Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20221025/1040109140.html

https://ukraina.ru/20221025/1040097818.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, лнр, всу, днр, минобороны рф, вс рф, танк, миг-29, боец, военные, деньги, нато, обстрелы